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В Киеве провели масштабные учения по отражению наступления ЧВК Вагнер на город
Командование провело масштабные учения с использованием десятков тысяч бойцов ВСУ
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Вчера стало известно о первом этапе выхода подразделений ЧВК «Вагнер» из Артёмовска. Кстати, до сих пор неясна история с официальным переименованием. Так, украинские власти назвали населённый пункт Бахмутом, но в прессе нет официальных документов, согласно которым Россия возвращает городу прежнее имя. Получается путаница, ведь читатели видят в прессе одинаковую информацию о двух разных городах. Стоит отметить, что города как такового не осталось, поскольку уцелевшие здания крайне редки, а сегодня всё больше говорят о полной перестройке, с созданием целых микрорайонов с инфраструктурой и сопутствующими сооружениями. Точно неясно, какая судьба ждёт Артёмовск после прихода мира на Донбасс, но есть все основания предполагать, что украинское командование может попытаться вернуть населённый пункт. Ну а поскольку связываться с «музыкантами» там больше не хотят, то пока все активные наступательные действия прекратились. Сегодня город обстреливается со ствольной артиллерии, тогда атаки на фланги почти прекратились. Пригожин заявляет, что уже к 1 июня основная часть подразделений покинет Артёмовск, но оставить отдельные группы для помощи армии РФ. При этом военные Минобороны получат в своё распоряжение укреплённые точки, а также припасы и оружие, что позволит первое время удерживать позиции без подкрепления даже в случае попытки ВСУ перейти в атаку. 

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Известно, что ЧВК «Вагнер» уйдёт на восстановление, но куда, и как долго отсутствие «оркестрантов» продлится, не знает никто. Сам Пригожин говорит, что вернётся, как только появится необходимость. По его словам, «музыканты» готовы начать наступление на любом направлении, как только поступит команда от Путина. Повторимся, что никто не знает, когда и куда двинутся бойцы ЧВК «Вагнер», но это не мешает журналистам фантазировать, а властям Киева испытывать острое беспокойство. Первые уверены, что следующий концентрированный удар придётся по населённому пункту Часов Яр. Там сегодня сосредоточены значительные резервы ВСУ. Кроме того, именно в этом городке создана мощная линия обороны, а также расположен тренировочный лагерь и ремонтная база. Нет никаких сомнений, что до взятия Часова Яра под контроль в Артёмовске будет небезопасно. Но это точка зрения журналистов, делающих выводы на основе логики и здравого смысла, тогда как власти в Киеве, похоже, окончательно сошли с ума. 

Как стало известно, 23-25 мая в столице Украины проходили учения, главной задачей которых считается отражение попытки прорыва в город бойцов ЧВК «Вагнер». Для этого в области развернули 2500 новых блокпостов, вынуждая проезжающие мимо машины тратить время на разговоры с военными. В учениях был задействован огромный гарнизон, состоящий из 15 полностью укомплектованных бригад. Сюда же перебросили подразделения специального назначения нескольких силовых ведомств, включая МВД, СБУ и ГУР. Горожане начали писать гневные сообщения в социальных сетях, ну а информация об учениях стала известна только после их завершения. Население заранее предупредили о запрете съёмки любой техники ВСУ, ну а на отдельных блокпостах вёлся тщательный досмотр мобильных телефонов. Известно, что выявлено значительное количество водителей, находящихся за рулём в алкогольном опьянении, а также наркотическом дурмане. Словом, ничего нового. 

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После завершения учений местные власти объявили об успешном отражении виртуального наступления ЧВК «Вагнер». Якобы, все силы подавлены, ударные группы, пытавшиеся проникнуть в город, обезврежены, а вражеский командир и вовсе убит снайпером. Полная победа. Не сомневаемся, что кто-то за такие заслуги даже получит новое звание, вот только есть большие сомнения в том, что Пригожин поведёт своих бойцов на Киев. Прежде всего это самое настоящее самоубийство, в результате чего большая часть группировки погибнет. Журналисты украинского ресурса Armyinform полагают, что ЧВК «Вагнер» могут перебросить в Сумскую и Черниговскую область, что создаст риски для Киева, но даже это не означает, что «музыканты» начнут атаку на Киев. Словом, учения в столице Украины прошли, хотя в прессе пишут, что не обошлось без некоторых проблем, которые списали на нервы и неопытность. В будущем подобную операцию планируют повторить, надеясь на то, что в бою против ЧВК «Вагнер» защитники Киева возьмут себя в руки. Ну или хотя бы придут в трезвом виде. 

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#сво #чвк вагнер
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