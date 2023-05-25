До 1 июня большая часть личного состава ЧВК "Вагнер" покинет город

Операция по захвату Бахмута подошла к концу, а совсем недавно было принято официальное решение вернуть городу старое название. Теперь в официальных документах будет указываться Артёмовск, ну а по данным Пригожина, сегодня часть бойцов ЧВК «Вагнер» уже получила государственные награды. Обычно подобные решения принимаются долго, поскольку бюрократическая машина неохотно подписывает документы и тратит на обсуждение каждого решения недели и месяцы. В то же время после команды президента часть наград нашла своих героев, тогда как вопросы с остальными бойцами, принимавшими участие в «Бахмутской мясорубке», только решаются. Пригожин напомнил, что приходилось хоронить солдат без соответствующих наград, поскольку Министерство обороны оттягивало с соответствующими решениями. В любом случае для ЧВК «Вагнер» пришло время покинуть позиции, ну а именно сегодня 25 мая Пригожин сообщил о начале вывода войск из города. Он лично проинспектировал первый конвой и отдал распоряжения. Известно, что Бахмут переходит под контроль российской армии, а те или иные решения, которые будут приниматься, окажут решающее влияние на исход спецоперации.

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Известно, что ЧВК «Вагнер» будут выходить небольшим группами, поскольку значительная передислокация сил может привлечь слишком много внимания противника. Именно поэтому танки будут двигаться колонной на небольшом расстоянии друг от друга, ну а сам Пригожин не стал называть, куда направятся бойцы. Сообщается, что «музыканты» передислоцируются в тыловые лагеря, где пройдут восстановление и переобучение. Нужно восстановить силы, а экипажи танков делятся любопытными подробностями. Один из танкистов рассказал, что находится в СВО уже больше года, при этом за это время машина произвела больше 1200 выстрелов. Очевидно, что это слишком много, поэтому танки нуждаются в соответствующем техническом обслуживании. Пригожин заявил, что будут заменены орудия и другие компоненты, что позволит привести технику в максимальную боевую готовность. Ну а до 1 июня ожидается вывод основной группировки из города. При этом регулярная армия РФ получит в своё распоряжение всё необходимое для ведения боевых действий.

Пригожин распорядился оставить сухой паёк и многое другое, без чего современные солдаты не могут обходиться. Кроме того, в городе останется часть «музыкантов», которые будут заниматься координацией действий и помогут регулярной армии РФ разобраться в тактической ситуации. Пригожин обратил внимание на двух человек, которые отвечали за подготовку личного состава, поставки вооружения и управление подразделениями на линии соприкосновения. Это Бибер и Долин, которые какое-то время будут помогать армии РФ обустраиваться в городской застройке. Настоящие имена бойцов неизвестны, но в данном случае любопытно, что один из них явно молодой и имеет возраст до 30 лет. Пригожин полагает, что передислокация войск пройдёт в штатном режиме, ну а военкоры пишут, что в последнее время украинские войска ослабили натиск на фланги. Это позволяет взять небольшую передышку, ну а основатель ЧВК «Вагнер» утверждает, что «музыканты» готовы вернуться, если это потребуется. Кроме того, после отдыха бойцы получат новую цель, выполнением которой и займутся.

Пригожин отмечает, что подразделение не испытывает нехватки личного состава, поскольку в последние месяцы получает регулярное пополнение в 10 000 человек. При этом речь идёт не о новобранцах, которые прошли неделю подготовки на полигоне. По словам Пригожина, каждый боец получается все необходимые знания и навыки, необходимые для успешного выполнения своих задач. Отметим, что есть информация о том, что в населённом пункте Часов Яр концентрируются украинские войска. Ну а ряд экспертов, включая журналистов американского издания Military Watch полагает, что именно этот город станет основной целью для российских войск. Не исключено, что именно туда пойдут бойцы ЧВК «Вагнер» после отдыха. Населённый пункт играет важную роль в контроле над регионом, поскольку выступает в качестве оперативной базы и позволяет проводить операции по нескольким направлениям. Там сосредоточены значительные резервы украинских войск и находится лагерь для подготовки мобилизованных. Ну а когда начнётся данная операция, и начнётся ли вообще, пока неизвестно.

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