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Пригожин прокомментировал заявление ГУР Украины о необходимости ликвидации Шойгу и Герасимова
В Украине заявили, что хотят обезглавить руководство СВО и Министерства обороны РФ
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Очередная попытка украинской ДРГ расшатать ситуацию внутри России была проигнорирована международным сообществом. Представители ООН не дают комментариев, а в Киеве заявили, что слышали о происходящем, но не могут контролировать всех, кто хочет отомстить русским. Эксперты отмечают, что в случае, если украинские власти не способны контролировать военизированные формирования на своей территории, то хвастаться тут нечем. Хотя, всё говорит о скоординированной операции. Так, за несколько дней до того, как украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области, американский коммерческий спутник Maxar проводил съёмку местности. Ну а поскольку подобные действия уже носят систематический характер, но не стоит исключать, что данные были переданы в Киев для планирования операции. Кроме того, возникает вопрос, как в руки неизвестных попали бронированные машины производства США и необходимое оружие. 

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Эксперты полагают, что США всё глубже уходит в украинский конфликт, что будет иметь для страны серьёзные последствия в будущем. Медведев открыто заявил о том, что после завершения боевых действий на Донбассе Америку принудят заплатить за подрыв Северных потоков и восстановление целого ряда городов, включая Артёмовск. При этом новая тактика Киева выглядит бесперспективно, поскольку попытки при помощи ДРГ запугать жителей приграничных областей провалились, а украинские бойцы фактически превращаются в смертников. Сколько ещё у Киева есть людей, которые готовы умереть ради Зеленского, сказать сложно. Но тот факт, что подобные вторжения происходят всё чаще, говорит о том, что жалеющих немало. Ну и на этом фоне любопытно выглядят заявления Вадима Скибицкого, занимающего должность заместителя начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Скибицкий утверждает, что президент РФ стал для украинских спецслужб целью номер один. Пресс-секретарь В. Путина уже назвал подобные заявления террористическими, заверив журналистов в том, что президент в надёжных руках, а охрана знает своё дело.

Напомним, украинские беспилотники, которые несколько недель назад атаковали Кремль, направлялись в один из кабинетов, где мог находиться Путин. Кроме того, ранее в 100 километрах от Москвы упал беспилотник, который также направлялся в сторону Кремля. Одним словом, в Киеве активизировались, тогда как в Кремле пока не делают резких действий, что позволяет Зеленскому чувствовать себя в безопасности. Президент Украины и многие другие ключевые чиновники государственного аппарата принимают гостей, выгуливают их на центральных площадях, а всё это происходит на виду у тысяч людей. При этом российская разведка заранее знает о подобных визитах, но никогда не наносит ударов даже по окрестностям столицы, опасаясь испугать заморских гостей. Что до Киева, то на этой неделе там приняли решение о необходимости ликвидации министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего СВО Валерия Герасимова. 

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По мнению Пригожина, в ГУР работают жестокие люди, ну а подобные заявления вполне понятны, поскольку речь идёт о людях, от которых зависит успех спецоперации. Основатель ЧВК «Вагнер» уверен, что украинская разведка готова выполнять любые приказы, которые получит от своих хозяев из-за океана. Также он добавил, что одной из главных целей для ГУР является он сам. Пригожин не раз заявлял о том, что прятаться не намерен, приглашая всех желающих со стороны Украины в Бахмут. Напомним, сегодня началась передислокации подразделений ЧВК «Вагнер» из города. Ожидается, что вывод войск будет сопровождаться взятием всех участков в Бахмуте под контроль российской армии, ну а остающиеся в населённом пункте «музыканты» будут осуществлять помощь регулярным подразделениям. Судя по всему, вывод бойцов и техники стартовал в 5 часов утра 25 мая, ну а сроки размыты, поскольку не исключено, что украинское командование попробует вмешаться. Кстати, командующий вооружёнными силами Украины так и не появился на публике. В прессе пишут, что он попал под обстрел и уже длительное время находится в госпитале. Якобы, ему сделали несколько сложных операций, а в итоге нет точной уверенности в том, что Залужный сможет и дальне выполнять свои обязанности. На место генерала претендует Сырский, но украинские журналисты пишут, что Зеленский недоволен успехами Сырского, поскольку тот провалил оборону Бахмута, что привело к колоссальным потерям в технике и живой силе. 

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