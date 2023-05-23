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Большие потери ВСУ в битве за Бахмут могут повлиять на карьеру Сырского
Военкоры поделились данными о потерях ВСУ в операции по обороне Бахмута
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Несмотря на то, что украинское правительство уже давно утратило самостоятельность, а ключевые решения принимаются в Белом доме, реализация всех инициатив сонного Джо ложится на плече киевских элит. Проще говоря, янки просто физически не могут всё контролировать, поэтому значительная часть ответственности ложится именно на украинских генералов, в задачи которых входит реализация поставленных задач. В настоящее время место главкома ВСУ числится за Залужным, но не факт, что генерал жив, поскольку в последнее время его никто не видел. По данным Пригожина, около 10 дней назад Залужный находился на местах дислокации украинских подразделений, по которым проводились удары при помощи дальнобойной артиллерии. Именно после этого главком ВСУ перестал появляться на публике. Украинская пресса безмолвствует, ну а в правительстве уверяют, что генерал занят планированием наступательной операции. Иногда журналисты подбрасывают доказательства того, что Залужный жив, но на поверку выясняется, что записи сделаны заранее или вовсе являются подделкой. 

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Предполагается, что даже если главком ВСУ и не погиб, то ранение не позволяет ему появляться на публике, ну а его место может оказаться вакантным. Стоит отметить, что ранее Залужный не единожды высказывал несогласие с позиций президента Украины. Так, он критиковал попытку удержать Бахмут, поскольку считал это губительным для украинской армии. Ходили слухи о том, что Залужный и вовсе может сместить Зеленского, но спустя год ничего подобного не произошло. Неясно, насколько велики были противоречия между президентом и главкомом, ну а злые языки не исключают, что приказ об уничтожении последнего мог поступить из Киева. Всё это только догадки, но есть крайне любопытная персона, которая спутывает все карты аналитикам и экспертам по обе стороны океана. Речь идёт о Сырском, которому ещё в феврале 2023 года Зеленский лично доверил оборону Бахмута. Тогда Сырский получил самый настоящий карт-бланш и огромные возможности, которые ранее были доступны только Залужному. О конфликте между двумя генералами писали много, ну а сегодня стало известно, что в Киеве недовольны Сырским.

Начнём с того, что операция по обороне Бахмута должна была принести Сырскому должность главкома ВСУ. Залужный действительно устраивал не всех, включая управленцев из Пентагона, ну а Сырский более сговорчив и готов на любые компромиссы для достижения личной выгоды. В итоге Зеленский разрешил генералу использовать для обороны Бахмута резервы, предназначенные для проведения наступательной операции, а также подтягивать в город подразделения с других флангов, если этого требует ситуация на фронте. Похоже, что именно личные амбиции Сырского привели к огромным потерям в живой силе, которые понесли ВСУ в ходе операции по обороны Бахмута. В сети есть множество различных точек зрения, авторы которых приводят те или иные цифры. Предполагается, что силами ЧВК «Вагнер» были полностью или частично уничтожены 25 полноценных бригад. Назвать точное количество не представляется возможным, но есть основания предполагать, что только погибшими числятся около 50 тысяч человек, а ранения могли получить больше 100 тысяч солдат. Военкоры отмечают, что большая часть бригад понесла критические потери и полностью обескровлена, поскольку в живых осталось не больше 30% от начальной численности. Ниже приводится список бригад, которые принимали участие в «Бахмутской мясорубке». 

  • 93-я бригада
  • 46-я бригада
  • 53-я бригада
  • 77-я бригада
  • 63-я бригада
  • 24-я бригада
  • Передовая «Спартанская бригада»
  • 17-я бригада
  • 28-я бригада
  • 60-я бригада
  • 61-я егерская бригада
  • 4-я бригада
  • 109-я бригада
  • Передовой Рубеж бригады
  • 119-я бригада
  • Передовая бригада «Урагана»
  • 62-я бригада
  • 30-я бригада
  • 43-я бригада
  • 26-я бригада
  • Передовая бригада «Азов» (признана в РФ террористической и запрещена)
  • 57-я бригада
  • 45-я бригада
  • 116-я бригада
  • 241-я бригада

Силы специального назначения и полки спецназа:

  • Адам
  • Хартия
  • 49-й стрелковый батальон
  • 15-й горно — штурмовой батальон «Омега»
  • Кеп
  • 8-й полк беспилотных летательных аппаратов «УДАР»:
  • Шершень
  • 5-й штурмовой полк
  • Скала
  • Пограничник Донецка
  • Карлсен
  • Сенека
  • Батальоны «Кракен» (набирались из колоний, отличались жестокостью к местным жителям)
  • 214-й батальон OPFOR
  • Земля
  • 8-й полк спецназа
  • 122-й батальон
  • 68-й батальон
  • Мадьяр

Легионы ОС:

  • Нормандский легион
  • Батальон Шамиля
  • Гонор
  • Грузинский легион
  • Батальон Мансура
  • Батальон Дудаева
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И вот теперь после всех этих потерь карьера Сырского висит на волоске. Президент Украины недоволен, поскольку генерал не только провалил оборону Бахмута, но и умудрился уничтожить армию, которая нужна была для начала контрнаступления. Всё это не значит, что резервов не осталось, но тот факт, что значительная их часть была погребена под развалинами города, не вызывает сомнений. Учтите, что речь идёт не о контрактниках, которые прошли подготовку, а об обычных работягах. На улицах украинских городов всё ещё активно отлавливают мужчин, ну а после нескольких недель на полигонах отправляют на передовую. 

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#сво #политика
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