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Информация о скором контрнаступлении украинских войск уже набила оскомину не только российским обывателям, но и откровенно надоела западным экспертам. Когда и куда отправят резервы, остаётся загадкой, а аналитики спорят о том, насколько эффективными могут стать немецкие танки, американская артиллерия и другие комплексы, поставленные странами НАТО. Пожалуй, от количества и качества техники зависит многое, но изучая подобные отчёты мы забываем о существовании обслуживающего персонала, занимающегося ремонтом и поддержанием оружия в состоянии боеготовности. И вот здесь и начинаются проблемы. Представьте себе, что в вашем распоряжении есть танк, который демонстрирует неплохие показатели, но часто ломается. Если ни одно рабочее решение не подойдёт, вам придётся отказаться от мощной техники, что неминуемо приведёт к потере общей военной мощи. Например, Германия поставила защищённые гаубицы PzH 2000, обладающие высокой манёвренностью и способные двигаться со скоростью до 67 км/ч. И всё бы ничего, вот только в Украине нет дорог, где можно разогнаться, а техника оказалась такой нежной, что приходилось одевать специальную обувь перед посадкой экипажа.

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После нескольких месяцев мучений все 60 машин отправили в тыл, поскольку солдаты устали вытаскивать самоходки из грязи. Долгое время пресса судачила на тему нежелания США поставлять основной боевой танк Abrams. Эксперты полагают, что дело не в том, что янки не хотят, ведь машина настолько капризная, насколько только можно представить. По некоторым данным, на 1 танк требуется до 100 человек обслуживающего персонала, включая техников и высококлассных специалистов, способных работать со сложной электроникой. Подготовить такое количество техников нет никакой возможности, а в результате в Украину пошли немецкие Leopard. За несколько месяцев совместными усилиями членов НАТО удалось обучить управлению немецкими кошками нужное количество людей, вот только экипаж ничто без технической поддержки. Ну а Leopard 2 – это не Т-72, провести капитальный ремонт которого можно на просёлочной дороге. Иностранная техника слишком сложная и нежная, поэтому без обслуживания не может. Ну а задача подготовки ремонтных бригад намного сложнее, поскольку эти люди должны идти в бой рядом с машиной, но находятся в повышенной опасности, не имея над головой брони в несколько сотен миллиметров. Эксперты полагают, что это окажет негативное влияние на наступательную операцию, которая может обернуться массовым фиаско из-за отсутствия надлежащего обслуживания техники стран НАТО.

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Но даже среди украинских вояк и удастся найти нужное количество техников, то ситуация осложняется тем, что различных типов вооружения слишком много. Сегодня ВСУ располагает целым зоопарком, где встречаются как наиболее популярные машины, так и крайне редкие, технические характеристики которых известны ограниченному кругу лиц. Очевидно, что ремонтировать Leopard 2 будут в Польше, где созданы все условия для оказания технической поддержки немецкой технике. А вот вернуть в строй Challenger 2 после небольшого повреждения будет возможно только в Британии. Получается, что танк с поля боя отправится вначале в Польшу, а там самолётом в Англию. Всё это делает логистику чрезвычайно запутанной, снижая эффективность боевых единиц до минимума. Танки становятся одноразовыми, а в прессе всплывают недовольные заявления украинских офицеров. Бойцы жалуются на то, что пушки западных гаубиц и других систем слишком быстро выходят из строя. Похоже, инженеры полагали, что всё это будет служить в качестве устрашения потенциальных противников, поскольку не рассчитано на боевое применение. В результате стволы постоянно приходится менять, что снижает общий потенциал механизированного подразделения.

Но если со временем техники способны научиться заменять пушки, гусеницы и другие элементы техники стран НАТО, то электронные компоненты и требуют узких специалистов, которых можно пересчитать по пальцам. Военкоры пишут, что обслуживание HIMARS производится при помощи Skype, когда украинских техник при помощи переводчика пытается разобраться в прошивке РСЗО. Есть все основания полагать, что многие страны НАТО уже отправили в Украину своих специалистов, но продолжают делать вид, что ничего подобного не происходит. При этом в Киеве явно спешат легализовать военнослужащих из других стран, уговаривая партнёров сообщить о решении официального одобрения отправки техников в Украину. По мнению Министра обороны Резникова, он уже давно выступает за идею массового приезда экспертов НАТО и обещает сделать всё возможное для комфортного размещения подобных бригад. Не говорит политик только одного: каким образом будет обеспечиваться безопасность ремонтных бригад. Нет никаких сомнений, что сгустки специалистов НАТО станут одной из приоритетных целей для армии РФ, ну а захотят ли иностранные солдаты гибнуть в Украине, пока непонятно. Даже во время конфликтов в Ираке и Афганистане смертность личного состава НАТО была высокой, но там этим ребятам противостояли разрозненные силы, представляющие собой партизанские ячейки. Что до украинского фронта, то речь идёт о превосходящей по силе армии, обладающей преимуществом в воздухе и способной наносить точечные удары в любую точку страны.