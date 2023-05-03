Немецкие гаубицы PzH 2000 оказались слишком нежными, ведь их нужно не только пылесосить, но и использовать с специальной обуви

Западные аналитики подсчитали, что так называемые союзники намерены передать Украине 808 танков в течение 2023 года. При этом в перечень не входит другая бронированная техника, а также многочисленные системы ПВО и другие артиллерийские системы. Даже европейские функционеры, рассказывающие о важности поддержки Киева, не способны сказать, сколько всё это стоит, опасаясь негативной реакции со стороны избирателей. Что любопытно, некоторые страны и вовсе только делают вид, что активно помогают, а на самом деле пытаются заработать, пока та же Германия берёт на себя гигантские расходы. К примеру, Италия уже второй раз отправила гаубицы M109L, оказавшиеся в нерабочем состоянии. Правительство заявило, что в Киеве сами попросили о поставках. Якобы, там полагали, что смогут провести ремонт, а добрые итальянцы в придачу дали ещё и целый ворох отслуживших орудий со склада. Пушки лежат, гаубицы стоят, а произвести ремонт сложно или почти невозможно, поскольку по крупным производственным мощностям наносятся удары при помощи боевой авиации и Калибров, тогда как кустарными методами сложная техника обслуживаться не может.

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Не лучше дела обстоят и с немецкими танками. Как оказалось, большая часть европейских стран не занималась обслуживанием купленной техники. Танки закупались, ставились на хранение, а в результате в таком состоянии могли находиться целые десятилетия. На учениях США и Германия предоставляли свои машины, ну а когда пришло время поделиться с Украиной, то выяснилось, что передать и нечего. Уже несколько месяцев целый ряд государств пытается вернуть в строй старые Leopard 2 и Leopard 1, сталкиваясь с проблемой нехватки снарядов. В результате сроки поставки могут сильно затянуться, а значит масштабы контрнаступления окажутся не такими, как хотелось бы украинскому правительству. Как оказалось, это далеко не все сложности с техникой, которые стали реальностью для ВСУ. Сегодня любопытной информацией поделились журналисты New York Times. По данным американской прессы, все 60 самоходных гаубиц PzH 2000 оказались непригодны для погодных условий Украины, поэтому было принято решение вывести их с фронта.

Напомним, речь идёт об одной из самых современных систем в своём классе, обладающей высокой ударной мощью за счёт использования 155-мм снарядов образца НАТО. Машина имеет повышенную защищённость благодаря использованию эффективного бронирования, а также способна развивать скорость до 67 километров в час. Боекомплект включает 60 снарядов, а даже по пересечённой местности PzH 2000 может двигаться со скоростью до 45 километров в час. Дальность стрельбы доходит до 50 километров, что позволяет наносить удары с относительно высокой точностью. Реактивные снаряды с дальностью до 67 километров Киеву не передавали, но даже всего вышеперечисленного достаточно для понимания ценности гаубицы. Фактически, перед нами быстроходная бронированная машина, способна не только наносить болезненные удары, но и быстро менять дислокацию, уходя от контрбатарейной борьбы. Вот только всё это красиво звучит исключительно на бумаге, ведь реальный опыт применения немецких гаубиц до недавнего времени был только в пустынях Ирака и Афганистана. Как оказалось, даже если PzH 2000 способна уходить от российских снарядов, то сырость и слякоть всё равно добьют гаубицу.

New York Times отмечает, что распутица на дорогах поставила крест на применении PzH 2000, поскольку немецкая машина оказалась слишком нежной. Прежде всего сообщается, что тяжёлая гаубица просто тонет на обычных сельских дорогах, а значит замедляет движение всей находящейся позади техники. Солдатам приходится тратить часы на то, чтобы вытащить PzH 2000 из грязи, а в результате доехать до фронта гаубица не в состоянии. Но даже если каким-то чудом удаётся доставить PzH 2000 на передовую, возникают новые проблемы. Дело в том, что гаубица получила нордический характер и не совместима с пылью. Внутри машины даже есть специальный ручной пылесос, которым рекомендуется проводить регулярную сухую уборку электронных частей. Вот только на украинских дорогах кроме пыли есть ещё и болото, а в итоге чувствительная техника отказывается функционировать в условиях высокой влажности. Дошло до того, что перед посадкой в PzH 2000 экипажу приходится одевать специальную обувь, поддерживая машину в чистоте.

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Солдаты, которым пришлось вытаскивать гаубицу из грязи, проклинают немецких инженеров, поставившим на гусеницы резиновые накладки. Теоретически, это позволяет избежать попадания мелких камней, снижая риск повреждения трака, но практически приводит к тому, что PzH 2000 не способна передвигаться по бездорожью самостоятельно. Гонять на таких гусеницах по европейским автобанам можно на невероятных скоростях, а вот для украинских степей больше подходят советские гаубицы. Например, «Пион» оснащён гусеницами с металлическими когтями, что позволяет ему принимать грязевые ванны, не опасаясь выхода электроники из строя. И вообще, в «Пионе» просто нечему ломаться, тогда как украинские бойцы жалуются на то, что нежная пушка устроена таким образом, что после использования двух боекомплектов ремонтной бригаде приходится потратить весь день на обслуживание. В настоящее время командование ВСУ вывело с фронта все немецкие гаубицы и не планирует возвращать их в строй. Отдельно уточняется, что процесс отправки в резерв занял много времени, поскольку PzH 2000 отказывались добираться до места назначения своим ходом.