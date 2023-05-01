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Как показывает практика, люди с большой охотой читают новости о невероятных яхтах за 100 миллионов долларов, обслуживающий персонал в которых получает больше, чем сотрудники солидной компании в центре Москвы. Владельцы стараются не афишировать подобные покупки, записывая движимое и недвижимое имущество на подставные фирмы, ну а обычных зевак интересуют суперкары, супермодели и многое другое, что могут себе позволить богатые и знаменитые члены нашего общества. На самом деле прерогатива покупать дорогие вещи распространяется не только на дорогие машины, но и на электронику, ведь есть бренды, выпускающие акустику премиального уровня, телевизоры за несколько миллионов рублей и многое другое.

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Согласимся, что большом желании почти любой работающий человек может себе позволить видеокарту за 180 тысяч рублей. Вот только большинство геймеров предпочитает смотреть на дорогостоящие веди через экран монитора, покупая более приземлённые и простые. Сегодня мы с вами изучим самые популярные видеокарты в российской рознице. Давайте посмотрим, что покупают обычные любители компьютерных игр в мае 2023 года.

Первое место без сюрпризов, ведь здесь огромным успехом пользуются народная GeForce RTX 3060. На самом деле стоимость такой видеокарты явно выходит за рамки массовой, но после нескольких лет безуспешного ожидания скидок, геймеры начали понимать, что дешевле не будет. GeForce RTX 3060 предлагает 12 Гб видеопамяти и позволит в 1080р чувствовать себя уверенно даже в том случае, если вам в голову придёт идея поиграть в самую требовательную новинку с трассировкой лучей. GeForce RTX 3060 уже довольно давно считается самой популярной на глобальном рынке, а в будущем может повторить судьбу хитовой GeForce GTX 1060.

Стоит отметить, что мы предлагаем вам изучить не отдельные модели видеокарт, а именно графические чипы. Так, несколько различных моделей GeForce RTX 3060 занимают ещё несколько мест в топе, но нам важно понимать, какие графические чипы пользуются популярностью. На втором месте расположилась GeForce RTX 3060 Ti. Вообще, 45 тысяч за такую видеокарту – это очень много, вот только в данном случае наибольшим спросом пользуется модель производства Gigabyte. Здесь присутствует улучшенная система охлаждения, подкупающая своим монструозным дизайном. На самом деле, для GeForce RTX 3060 Ti достаточно и два кулера, но российские пользователи думают иначе, ну а в итоге переплачивают 4000 рублей.

Совершенно неожиданно на третье место прорвалась Radeon RX 6600. Видеокарта отлично подходит для игр в 1080р и отличается низкими требованиями к питанию. Она хорошо показывает себя в паре даже не с самыми мощными и дорогими процессорами, ну а мы всё же рекомендуем брать к ней камень последних двух поколений. Radeon RX 6600 не всегда позволяет достигать максимального количества кадров в секунду в 1080р, а особенно с использованием трассировки лучей. За свои деньги – это лучший выбор на рынке, ну отечественные любители компьютерных игр пока относятся к продукции от тётушки Су с некоторым недоверием. Возможно, всё дело в негативном ареоле, которые сформировался вокруг видеокарт AMD, ведь в прессе любят сетовать на плохие драйверы и вылеты на рабочий стол.

За 176 тысяч на четвёртое место врывается GeForce RTX 4090. Что любопытно, за 160 тысяч вы можете купить аналогичную видеокарту от другого производителя, но российские геймеры предпочитают доверять исключительно брендам. Похоже, продукция MSI обладает особой привлекательностью, поскольку значительная часть самых популярных видеокарт имеет аналоги на несколько тысяч дешевле. GeForce RTX 4090 настолько быстрая, насколько только может быть быстрой видеокарта. Если вы себе можете позволить нечто подобное, то даже не забивайте голову глупыми мыслями, ведь ничего лучше всё равно в продаже нет.

А вот появление GeForce GT 730 вызывает некоторое удивление, ведь речь идёт о самой настоящей затычке, которая тянет только игры 10-летней давности. Или не тянет, ведь примитивный графический процессор будет тормозить даже в GTA 5, а значит покупатели такой видеокарты не планируют играть. GeForce GT 730 нормально справляется с выводом изображения на дисплей. Собственно, больше ничего эта видеокарта не умеет. Пожалуй, за такую цену большего и не требуется.

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Ну и на шестом месте расположилась GeForce RTX 3070. Видеокарта ещё обладает неплохим потенциалом, но за свою цену слишком дорогая. Почти 55 тысяч за видеокарту, у которой есть всего 8 Гб видеопамяти – это самый настоящий абсурд. Если вы собрали нужную сумму, то мы настоятельно советуем вам сделать следующий выбор: купите GeForce RTX 3060 Ti за 40 тысяч, или подождите полтора месяца. В конце мая в продажу поступит GeForce RTX 4060 Ti. Она будет такой же быстрой, как и GeForce RTX 3070 Ti, но окажется значительно дешевле. Если вы не согласны с расположением той или иной видеокарты, пишите свои мысли в комментариях. Мы же отметим, что не руководствовались личным мнением при написании данного материала. Графические чипы представлены в порядке их популярности в магазине Регард 1 мая 2023 года.