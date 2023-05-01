Radeon RX 7800 XT покажет скорость, аналогичную GeForce RTX 4070 и будет стоить до 600 долларов

В последние годы производители видеокарт приучили нас к определённым срокам выхода своей продукции. Так, продажи флагманов стартовали в октябре-декабре, а вместе с ними в продажу поступали графические чипы средневысокого сегмента. В целом, со всеми этими градациями всегда возникали вопросы, ведь цены растут, а значит неясно, куда теперь относить тут или иную видеокарту. И всё же, благодаря тому, что первоначальный релиз включал сразу несколько сегментов, купить новинки могли не только зажиточные геймеры, но и обычные любители компьютерных игр. На этот раз всё пошло не так, как нам бы хотелось, а происходящее продиктовано исключительно жадностью и попыткой принудить как можно большее количество людей покупать старые видеокарты по завышенным цена. Так, в конце 2022 NVIDIA выпустила только два флагмана: GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080. Второй и вовсе вызвал настоящий скандал, поскольку по сравнению с прошлым поколением подорожал на 500 долларов. В первых числах января в розницу поступила GeForce RTX 4070 Ti. Видеокарта получила сбалансированные характеристики и предлагает отличную производительность, но слишком высокую цену. Даже GeForce RTX 4070 за 600 долларов не смогла исправить положение, поскольку пользуется минимальным спросом.

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А между тем на календаре 1 мая. Было бы неплохо заявить о том, что AMD идёт верным путём, вот только это не так, ведь Лиза Су и вовсе не торопится анонсировать новинки, ограничившись двумя провальными флагманами: Radeon RX 7900 ХТХ и Radeon RX 7900 ХТ. Оба вызвали шквал критики и продаются плохо даже несмотря на неплохое соотношение между ценой и производительностью. По мнению инсайдеров, уже вскоре представители красного лагеря порадуют геймеров несколькими новинками. Пожалуй, ближе всего к релизу Radeon RX 7800 XT. В прошлом поколении графический чип с таким названием был прямым конкурентом GeForce RTX 3080 и даже умудрялся обходить флагман NVIDIA, предлагая больше памяти и меньшее энергопотребление. Похоже, на этот раз графическая архитектура DRNA 3 действительно дала сбой, поскольку инсайдеры ожидают, что Radeon RX 7800 XT предложит производительность на уровне GeForce RTX 4070 и будет стоить до 550 долларов. Новинка имеет кодовое название Navi 32 и получит всего 3840 потоковых процессора. Напомним, видеокарты AMD традиционно по этому показателю отстают от NVIDIA, но в данном случае перед нами и вовсе урезанный продукт.

Предполагается, что Radeon RX 7800 XT сможет предложить 16 Гб видеопамяти, 256-битную шину и порадует скоростной GDDR6 от Samsung на 21 Гбит/с. Дополнительный буст должен обеспечить кэш третьего уровня (L3) «Infinity», которого в данном случае будет целых 64 Мб. Указывается теплопакет до 285 Вт. Когда Radeon RX 7800 XT будет анонсирована, инсайдеры сказать не готовы, но полагают, что случится это уже в мае. Что любопытно, есть информация относительно остальных представителей новой графической серии от AMD. Ходят слухи, что Radeon RX 7700 ХТ и Radeon RX 7600 ХТ первое время окажутся доступны исключительно сборщикам систем, а значит не поступят в розницу. ОЕМ-производители будут продавать готовые компьютеры на их основе, а обычные геймеры не смогут обновить свои системные блоки, а значит предпочтут обратить внимание на NVIDIA.

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Ну а здесь Дженсен Хуанг уже готов порадовать нас новой GeForce RTX 4060 Ti. Инсайдеры уверяют, что 5 мая стартует отгрузка графических чипов партнёрам для тестирования. Это значит, что уже совсем скоро наиболее нетерпеливые любители сенсаций сольют в интернет не только полные технические характеристики, но и фотографии видеокарты. Ну а старт продаж ожидается либо до начала Computex 2023, либо сразу же после. При этом уже начали появляться данные о названии платы, используемой при производстве GeForce RTX 4060 Ti. Как оказалось, это PG190, а ранее такой же порядковый номер носила плата для GeForce RTX 3060 Ti. Изучить предварительные технические характеристики GeForce RTX 4060 Ti вы можете в таблице выше. Инсайдеры полагают, что запуск GeForce RTX 4060 состоится ещё не скоро, поскольку о младшем графическом чипе вообще ничего не известно. Как видите, NVIDIA не спешит с релизом новых видеокарт, пытаясь удержать падающий рынок. Эксперты уверены в том, что спрос будет снижаться, а растущие продажи игровых консолей нового поколения свидетельствуют о том, что многие геймеры переходят на приставки. Кто-то просто устал ждать, тогда как другие осознают, что PlayStation 5 в 2 раза дешевле видеокарты, при этом позволяет играть сразу после покупки, тогда как для мощного геймерского компьютера нужна сборка, которая затянет на целое состояние.