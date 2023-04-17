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GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X – лучшая игровая сборка весны 2023 года для геймеров и энтузиастов

Видеокарта GeForce RTX 4070 обладает идеальным соотношением между ценой и производительностью, а процессор Ryzen 7 7700X не только быстрый, но и имеет отличный потенциал для апгрейда
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Если вы способны оценивать реальность вокруг вас с критической точки зрения, то могли заметить, что видеокарты AMD гораздо выгоднее того, что предлагает дядюшка Хуанг своим преданным фанатам. В последнее время довольно горячей темой стало обсуждение перспективности сразу двух видеокарт, каждая из которых претендовала на звание оптимальной в своём классе. Речь о GeForce RTX 3070 Ti и Radeon RX 6800. Разница в производительности между графическими чипами небольшая и не превышает 5% в пользу красных, но в данном случае всё дело в количестве видеопамяти. Напомним, в прошлом поколении NVIDIA решила сэкономить, а в итоге GeForce RTX 3070 Ti может и обладает неплохой производительностью, но уже сегодня встречается с проблемами при запуске игр в 2К на максимальных настройках. На самом деле, ситуацию нельзя назвать критической, поскольку можно немного снизить настройки графики. И всё же, видеокарта покупается на 3-4 года, а значит спустя пару лет владелец GeForce RTX 3070 Ti упрётся в стену, а многие игры окажутся этому графическому чипу не по зубам. 

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Radeon RX 6800 выглядела куда перспективнее, ведь Лиза Су не стала жадничать, установив сразу 16 Гб видеопамяти. Настоящая щедрость, а в итоге наш выбор был однозначным, поскольку лишать себя доступа к играм только ради любви к дядюшке Хуангу, мы не рекомендуем. И вот совершенно неожиданно в российскую розницу нагрянула GeForce RTX 4070. Мы с вами уже видели тесты видеокарты, в рамках которых новинка оказалась на 20% быстрее GeForce RTX 3070 Ti в обычных сценариях и до 30% быстрее в трассировке лучей. С использованием технологии DLSS 3.0 преимущество может доходить до 50%, при этом картинка будет лучше, а размытие почти незаметно. Но что самое любопытно, GeForce RTX 3070 Ti и Radeon RX 6800 слегка дешевле GeForce RTX 4070, а значит покупка старых графических чипов не имеет никакого смысла. 

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Сегодня мы с вами сделаем несколько сборок, в основе одной из которых будет GeForce RTX 4070. Обойдёмся без указания оперативной памяти, твердотельного накопителя и корпуса. Надеемся, что это вы сможете подобрать и без нас, ну а начнём с видеокарты. GeForce RTX 4070 интересна тем, что у NVIDIA получилось добиться прироста производительности без увеличения количественных показателей. Проще говоря, здесь столько же ядер CUDA, как и в GeForce RTX 3070, но количество кадров в секунду выше на 30-40%. Увы, это не те 50%, о которых мечтали многие геймеры, а значит владельцам GeForce RTX 3070 можно смело оставаться на своих местах, а вот тем, у кого нет мощной видеокарты прошлого поколения, стоит задуматься. GeForce RTX 4070 имеет 12 Гб видеопамяти и способна запускать игры в 4К на срендевысоких настройках графики. Очень неплохо, ведь в 2К она и вовсе чувствует себя идеально. Энергоэффективность находится на высоком уровне, хотя производители рекомендуют запастись блоком питания на 750 Вт. 

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Пожалуй, оптимальным выбором под такую видеокарту может стать процессор Ryzen 7 7700X. Камень AMD не только будет играючи вытягивать видеокарту, но и прекрасно справится с более мощными решениями. Он стоит около 30 тысяч рублей и предлагают одно из лучших на рынке соотношений меду ценой и быстродействием. Ну а поскольку речь идёт о представителе новой платформы АМ5, то перспективы для апгрейда у системы на базе Ryzen 7 7700X поистине впечатляюще. Так, вы сможете не менять материнскую плату и оперативную память 4-5 лет, усиливая компьютер за счёт смены видеокарты и самого процессора. Такого вам никакой Intel никогда не предложит. 

Если у вас есть лишние деньги, то вы можете купить материнскую плату с разгонным потенциалом, но нам такое поведение кажется неоправданной тратой средств. Дело в том, что процессоры AMD не очень хороши в разгоне, ну а желание почувствовать себя в шкуре диванного оверклокера приведёт к переплате в 30 тысяч рублей. Именно поэтому берём ASUS PRIME B650-PLUS, которая имеет всё необходимое для хорошего старта. Здесь присутствуют все актуальные разъёмы, ну а в будущем материнская плата потянет не только более мощную видеокарту следующего поколения, но и процессор одной из серий на сокете АМ5. 

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Ну а если вы хотите сборку дешевле, то можете обратить внимание на видеокарту GeForce RTX 3060 Ti. Стоит помнить, что она примерно на 50% медленнее GeForce RTX 4070, но всё ещё может тянуть игры в 2К. Продолжаться это будет недолго, ну а ключевым преимуществом данного графического чипа является цена. Согласитесь, что уговорить себя потратить 65 тысяч рублей намного сложнее, чем смириться с тем, что видеокарта обойдётся в 42 тысячи. GeForce RTX 3060 Ti имеет 8 Гб видеопамяти, ну а простым решением, позволяющем повысить количество кадров, может стать использование технологии DLSS 2.0. Трассировка лучей присутствует, но прыгнуть выше 1080р вам не удастся. В итоге GeForce RTX 3060 Ti мы можем назвать неплохим компромиссным решением. 

Что до процессора, то идеальным вариантом для экономных геймеров может стать Ryzen 7 5800X. Камень способен раскрыть потенциал указанной выше видеокарты, ну а кроме приличной скорости он ещё и нетребовательный. Так, современные камни вынуждают вас покупать оперативную память DDR5. Такая ОЗУ стоит дорого, но приносит небольшое преимущество в играх. Что до Ryzen 7 5800X, то ему подойдёт DDR4, а значит сборка на основе данного камня окажется не только быстрой, но и недорогой. 

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Кстати, вам не потребуется материнская плата за 20 тысяч рублей, ведь даже за 10 вы получите доступ к разгону оперативной памяти и неплохой потенциал. GIGABYTE B550M DS3H не хватает звёзд с неба, но включает поддержку PCIe 4.0, а также имеет сразу два слота под твердотельные накопители форм-фактора М.2. Это солидное преимущество, позволяющее собрать систему не только с быстрым процессором и актуальной видеокартой, но и взять несколько SSD. Первый может выполнять роль системного и поддерживать PCIe 4.0. За счёт этого все приложения будут работать на максимуме своих возможностей, ну а второй накопитель будет дешевле, предлагая достаточную для игр скорость обработки данных. Как видите, обе сборки сильно отличаются по наполнению. Первая обойдётся вам существенно дороже, но обладает большим потенциалом за счёт возможности быстрого апгрейда и повышенной производительности на старте. Вторая сборка больше подходит для тех, кто не готов забивать себе голову планами на будущее, вливая деньги в то, что может не пригодиться, подешеветь или потерять свою актуальность. GeForce RTX 3060 Ti + Ryzen 7 5800X – хорошо себя покажет здесь и сейчас, позволив сэкономить ощутимую сумму денег. 

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