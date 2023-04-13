Продажи GeForce RTX 4070 уже стартовали в магазинах РФ

Сегодня стартовали официальные продажи графического чипа NVIDIA GeForce RTX 4070. Новинка оказалась крайне противоречивой, поскольку обладает спорными характеристиками. Прежде всего стоит отметить, что было принято решение уменьшить шину памяти с 256 до 192 бит. А вот количество видеопамяти выросло и в текущем поколении составило 12 Гб, тогда как ранее в распоряжении геймеров были всего 8 Гб. Если говорить о реальных возможностях в играх, то GeForce RTX 4070 превосходит GeForce RTX 3080.

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В США за графический чип просят от 600 долларов, тогда как в России новинку можно купить за 65 тысяч рублей. Учитывая налоги, санкции и доставку, выходит не так уж плохо, а значит GeForce RTX 4070 может стать настоящим бестселлером. Или не может, ведь есть ещё видеокарты прошлого поколения, с которыми новика будет напрямую конкурировать. Сегодня мы рассмотрим цены популярных графических чипов и попытаемся сделать вывод о том, насколько целесообразно покупать те или иные видеокарты здесь и сейчас.

Начнём с GeForce RTX 4070 Ti, которая до недавнего времени считалась наиболее выгодной по соотношению быстродействия и цены. Судя по тестам, ничего не изменится, поскольку новинка сильно проигрывает по всем показателям, но стоит всего на 17 тысяч дешевле. Можно констатировать, что разница укладывается в те самые 200 долларов, которые разделяют оба графических чипа в официальной рознице, при этом GeForce RTX 4070 Ti ничего не угрожает. Видеокарты находятся в разных ценовых сегментах, поэтому более мощный графический чип так и останется лучшим в своём классе.

Стоимость GeForce RTX 3080 и до этого казалась нелепой, но после релиза GeForce RTX 4070 старый флагман NVIDIA превратился в тыкву. Получается, что нам предлагают купить видеокарту с аналогичным количеством видеопамяти, меньшей производительностью, но дороже на целых 18 тысяч рублей. Скажем прямо, что у GeForce RTX 3080 нет шансов. У российских ритейлеров есть только один выход: снизить цену до 60 тысяч рублей, что позволит сделать старую видеокарту привлекательнее. Пожалуй, ничего подобного не случится, а остатки GeForce RTX 3080 будут и дальше продаваться по заоблачным ценам. В какой-то момент их выбросят по скидке, что позволит нескольким счастливчикам разжиться довольно выгодным, но не идеальным предложением.

Не лучше дела обстоят и у GeForce RTX 3070 Ti. Перед нами довольно неплохая видеокарта прошлого поколения, которая отстаёт от новинки на 20%, но имеет одну неприятную особенность, выражающуюся в нехватке видеопамяти. Увы, но 8 Гб сегодня недостаточно не только для 4К, но и для 2К. Ну а учитывая разницу между GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 4070 в скромные 10 тысяч рублей, выбор кажется очевидным. Новый графический чип выглядит привлекательнее, предлагает больше памяти и поддерживает технологию масштабирования третьего поколения. DLSS 3.0 пока нельзя назвать массовой, но эксперты фиксируют высокие темпы распространения новой технологии.

Radeon RX 6800 XT – это ещё один аутсайдер, который стоит дороже GeForce RTX 4070 и не имеет никаких преимуществ. Фанаты AMD расскажут нам о том, что здесь целых 16 Гб видеопамяти. Именно так, вот только видеокарты пока неплохо себя чувствуют и с 12 Гб памяти, ну а критическое отставание в трассировке лучей и вовсе сводит все успехи AMD на нет. Radeon RX 6800 XT неплохо справляется с более дорогой GeForce RTX 3080, но против новой GeForce RTX 4070 у видеокарты от тётушки Су нет никаких шансов.

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Radeon RX 6800 ещё буквально вчера считалась идеальным выбором до 60 тысяч рублей. Сегодня мы предлагаем вам доплатить 5 тысяч до GeForce RTX 4070. Увы, но как бы ни была хороша видеокарта AMD, но новинка NVIDIA до 20% быстрее в играх и предлагает заоблачный уровень в трассировке лучей. Можно сделать вид, что волшебные лучики – это глупости, но разница в цене не позволяет считать Radeon RX 6800 выгодной. Ну а в итоге можно констатировать, что релиз GeForce RTX 4070 окажет мощное воздействие на рынок, а магазинам придётся пересматривать свою ценовую политику. Случится это не завтра, но уже к лету, если курс рубля больше упадёт, можно ожидать выгодных скидок и распродажи старых флагманов.