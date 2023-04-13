Сегодня стартовали официальные продажи графического чипа NVIDIA GeForce RTX 4070. Новинка оказалась крайне противоречивой, поскольку обладает спорными характеристиками. Прежде всего стоит отметить, что было принято решение уменьшить шину памяти с 256 до 192 бит. А вот количество видеопамяти выросло и в текущем поколении составило 12 Гб, тогда как ранее в распоряжении геймеров были всего 8 Гб. Если говорить о реальных возможностях в играх, то GeForce RTX 4070 превосходит GeForce RTX 3080.
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В США за графический чип просят от 600 долларов, тогда как в России новинку можно купить за 65 тысяч рублей. Учитывая налоги, санкции и доставку, выходит не так уж плохо, а значит GeForce RTX 4070 может стать настоящим бестселлером. Или не может, ведь есть ещё видеокарты прошлого поколения, с которыми новика будет напрямую конкурировать. Сегодня мы рассмотрим цены популярных графических чипов и попытаемся сделать вывод о том, насколько целесообразно покупать те или иные видеокарты здесь и сейчас.
Начнём с GeForce RTX 4070 Ti, которая до недавнего времени считалась наиболее выгодной по соотношению быстродействия и цены. Судя по тестам, ничего не изменится, поскольку новинка сильно проигрывает по всем показателям, но стоит всего на 17 тысяч дешевле. Можно констатировать, что разница укладывается в те самые 200 долларов, которые разделяют оба графических чипа в официальной рознице, при этом GeForce RTX 4070 Ti ничего не угрожает. Видеокарты находятся в разных ценовых сегментах, поэтому более мощный графический чип так и останется лучшим в своём классе.
Стоимость GeForce RTX 3080 и до этого казалась нелепой, но после релиза GeForce RTX 4070 старый флагман NVIDIA превратился в тыкву. Получается, что нам предлагают купить видеокарту с аналогичным количеством видеопамяти, меньшей производительностью, но дороже на целых 18 тысяч рублей. Скажем прямо, что у GeForce RTX 3080 нет шансов. У российских ритейлеров есть только один выход: снизить цену до 60 тысяч рублей, что позволит сделать старую видеокарту привлекательнее. Пожалуй, ничего подобного не случится, а остатки GeForce RTX 3080 будут и дальше продаваться по заоблачным ценам. В какой-то момент их выбросят по скидке, что позволит нескольким счастливчикам разжиться довольно выгодным, но не идеальным предложением.
Не лучше дела обстоят и у GeForce RTX 3070 Ti. Перед нами довольно неплохая видеокарта прошлого поколения, которая отстаёт от новинки на 20%, но имеет одну неприятную особенность, выражающуюся в нехватке видеопамяти. Увы, но 8 Гб сегодня недостаточно не только для 4К, но и для 2К. Ну а учитывая разницу между GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 4070 в скромные 10 тысяч рублей, выбор кажется очевидным. Новый графический чип выглядит привлекательнее, предлагает больше памяти и поддерживает технологию масштабирования третьего поколения. DLSS 3.0 пока нельзя назвать массовой, но эксперты фиксируют высокие темпы распространения новой технологии.
Radeon RX 6800 XT – это ещё один аутсайдер, который стоит дороже GeForce RTX 4070 и не имеет никаких преимуществ. Фанаты AMD расскажут нам о том, что здесь целых 16 Гб видеопамяти. Именно так, вот только видеокарты пока неплохо себя чувствуют и с 12 Гб памяти, ну а критическое отставание в трассировке лучей и вовсе сводит все успехи AMD на нет. Radeon RX 6800 XT неплохо справляется с более дорогой GeForce RTX 3080, но против новой GeForce RTX 4070 у видеокарты от тётушки Су нет никаких шансов.
Radeon RX 6800 ещё буквально вчера считалась идеальным выбором до 60 тысяч рублей. Сегодня мы предлагаем вам доплатить 5 тысяч до GeForce RTX 4070. Увы, но как бы ни была хороша видеокарта AMD, но новинка NVIDIA до 20% быстрее в играх и предлагает заоблачный уровень в трассировке лучей. Можно сделать вид, что волшебные лучики – это глупости, но разница в цене не позволяет считать Radeon RX 6800 выгодной. Ну а в итоге можно констатировать, что релиз GeForce RTX 4070 окажет мощное воздействие на рынок, а магазинам придётся пересматривать свою ценовую политику. Случится это не завтра, но уже к лету, если курс рубля больше упадёт, можно ожидать выгодных скидок и распродажи старых флагманов.