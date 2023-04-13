Несмотря на высокую стоимость, GeForce RTX 4070 становится самым выгодным предложением на российском рынке в своей ценовой категории

Многие эксперты уверяют, что сегодня самой выгодной игровой видеокартой для энтузиастов остаётся GeForce RTX 4070 Ti. Если сравнивать этот графический чип с флагманами NVIDIA прошлого поколения, то становится ясно, что новинка действительно более перспективна и стоит ощутимо дешевле. Скорее всего, многие магазины закупили старые видеокарты достаточно давно, поэтому просто не могут себе позволить скидывать цены до минимальных. Похоже, что такая практика существует только в России, поскольку сегодня в США официальная стоимость Radeon RX 6950 ХТ опустилась до 610 долларов. Это настоящий рекорд, который стал возможен благодаря запуску GeForce RTX 4070. Перед нами ещё один графический чип NVIDIA нового поколения, на который фанаты возлагают большие надежды.

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Первые тесты уже проведены, а производительность новинки оказалась на крайне любопытном уровне. Мы предлагаем вам ниже изучить результаты, полученные специалистами Tom’s Hardware. Прежде всего стоит обратить внимание на скриншот, где 9 игр тестируются в стандартных условиях. Это значит, что нет никакой трассировки лучей и технологии масштабирования, позволяющей зелёным набрать дополнительные баллы. Как видите, GeForce RTX 4070 предлагает уровень производительности, приблизительно равный GeForce RTX 3080, а также Radeon RX 6800 ХТ. Новинка слегка быстрее, и немного уступает GeForce RTX 3080 Ti. Такая скорость позволяет использовать видеокарту как в разрешении 2К, так и в более сложном 4К. Если у вас есть время, то вы можете изучить больше тестов по ссылке, ну а мы заметим, что чистое сравнение доказывает значительное преимущество Radeon RX 6950 ХТ, который стоит в США всего на 10 долларов дороже. В России ситуация иная, но есть и другие тесты, показывающие невероятные возможности GeForce RTX 4070 с использованием трассировки лучей.

Как видите, здесь GeForce RTX 4070 демонстрирует примерно аналогичный уровень с указанной выше GeForce RTX 3080, но ощутимо превосходит Radeon RX 6950 ХТ. Фактически, перед нами уровень более новой и дорогой Radeon RX 7900 ХТ, ну а мы можем сделать вывод, что инженеры AMD так и не научились работать с трассировкой лучей на должном уровне. Всё это интересно, вот только многие наши читатели ожидают немного другой информации. Так, обычных геймеров волнует простой вопрос: насколько GeForce RTX 4070 быстрее находящейся в продаже GeForce RTX 3070 Ti. И вот здесь хороших новостей нет, ведь разница составляет ровно 20%, а значит говорить о каком-то гигантском приросте не приходится. Единственное, что может принести реальную выгоду, заключается в наличии 12 Гб видеопамяти. Есть тесты, доказывающие планомерный рост этого показателя, а значит с точки зрения потенциала GeForce RTX 3070 Ti окажется не так интересна конечному пользователю.





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Ну и цены. Первые GeForce RTX 4070 уже попали в российские магазины. Крупные ритейлеры медлят, а на момент написания данного материала видеокарты были в нескольких онлайн-магазинах. Обойдёмся без названий, поскольку мы не хотим создавать тем или иным магазинам антирекламу. Как видите, сегодня в РФ уже можно купить GeForce RTX 4070 от 66 тысяч рублей. Если сравнивать со стоимостью GeForce RTX 3080, за которую просят 76 тысяч рублей, то перед нами выгодное решение. Точно также в тыкву превратилась и GeForce RTX 3070 Ti, стоимость которой стартует с 60 тысяч рублей. Radeon RX 6800 ХТ вы можете купить за 70 тысяч, а в итоге в настоящий момент именно GeForce RTX 4070 может похвастать лучшим соотношением между ценой и быстродействием. И вот здесь нужно напомнить, что цена новинки в США установлена на отметке 600 долларов. Инсайдеры уверяют, что многие магазины предлагают близкие к эталонной модели за те же 600 баксов, тогда как в России по курсу вам придётся заплатить от 800 долларов. С учётом налоговых и таможенных вычетов, выходит не так уж и дорого, но хотелось бы меньше. Увы, причина такой завышенной стоимости в падении курса рубля. Если бы за 1 доллар давали до 70 рублей, то можно было бы купить GeForce RTX 4070 за 55 тысяч рублей или дешевле.