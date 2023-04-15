Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Как GeForce RTX 4070 за 1 ночь стала самой выгодной видеокартой в РФ и что не так с конкурентами
Похоже, что конкурентов просто не осталось
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Вчера мы с вами убедились в существовании видеокарт, которые имеют неплохие характеристики и даже выгодную стоимость, но напрочь неинтересны геймерам. Можно сколько угодно рассказывать сказки о том, что причина в геймерах, которые не осознают своего счастья, но на самом деле это вина производителя. Иногда, маркетологи просто не осознают потенциал того или иного продукта, поэтому делают ставки на что-то другое, а в итоге мы видим, как теряются вполне жизнеспособные решения.

реклама

А бывает и так, что планы просто изменились, а значит даже у качественного продукта нет никаких шансов. Простой пример: серия Radeon RX 5000 была настоящей находкой. Radeon RX 5700 XT имела высокую производительность и была намного дешевле аналогичных по скорости видеокарт NVIDIA. За Radeon RX 5700 просили ещё меньше, ну а в майнинге этим графическим чипам не было цены. Вот только руководство AMD решило, что на пороге старта продаж новой серии старичкам не место на полках магазинов. Производство остановили, ну а дефицит полупроводников сделал своё дело, ведь в результате Лиза Су и вовсе отдала контроль над рынком настольной графики в руки Дженсена Хуанга.

Словом, иногда выходят действительно интересные решения, а вчера в продажу поступила GeForce RTX 4070. На первый взгляд видеокарта кажется заурядной, ведь она включает 12 Гб видеопамяти и 192-битную шину. Смешно, но у AMD за аналогичную цену есть все 16 Гб, вот только на этот раз у NVIDIA получилось занять крайне интересную нишу. Мы бы не стали превозносить дифирамбы видеокарте без реальных заслуг, вот только в данном случае новинка действительно обладает отличным соотношением между скоростью и стоимостью, ну а мы попробуем сравнить находящиеся в продаже графические чипы, поставив точку в спорах. По крайней мере в российской рознице.

Прежде всего давайте изучим GeForce RTX 3070 Ti, которая ещё недавно считалась оптимальным решением для энтузиастов. При этом речь шла не об ультимативном уровне с разрешением дисплея в 4К. GeForce RTX 3070 Ti заточена под 2К, где может тянуть все игры на максималках. Увы, но время идёт, а в итоге 8 Гб видеопамяти начинают тянуть вниз. Это значит, что как компромисс такая видеокарта вас может устроить, но со временем нехватка памяти станет настоящим бутылочным горлышком всей системы, а ведь выше головы не прыгнешь. И вот здесь и появляется GeForce RTX 4070. Новинка всего на 3 тысячи дороже, но на 20% быстрее. В трассировке лучей за счёт использования технологии DLSS 3.0 можно добиться и большего преимущества, но даже этого достаточно, ведь стоимость аналогичная, а все остальные характеристики намного выше.

Не лучше дела идут и у Radeon RX 6800. Ещё недавно мы рассказывали вам о том, что эта видеокарта может считаться оптимальным выбором, поскольку дешевле GeForce RTX 3070 Ti и предлагает удвоенное количество памяти. Что же, сегодня Radeon RX 6800 не так хороша, поскольку 16 Гб явно в 2К излишни, а вот производительности графическому чипу AMD уже не хватает. Если бы за Radeon RX 6800 просили не больше 50 тысяч рублей, то можно было бы ещё подумать, но в данном случае GeForce RTX 4070 выглядит намного выгоднее. Ну а если учитывать, что в трассировке лучей новинка от NVIDIA выдаёт на 50% больше кадров в секунду, то рекомендовать Radeon RX 6800 и вовсе нет никакого смысла.

Но это был ценовой сегмент до 60 тысяч рублей, вот только есть видеокарты и дороже, которые за одну ночь превратились в тыкву. Начнём с GeForce RTX 3080, которая окончательно утеряла свой шарм, поскольку не только немного медленнее GeForce RTX 4070, но и стоит на целых 20 тысяч дороже. Полный абсурд, ведь у GeForce RTX 3080 ещё и 10 Гб видеопамяти. Даже сложно представить, сколько теперь должен стоить старый флагман NVIDIA, чтобы на него появился хотя бы минимальный спрос. Проходим мимо.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ну и на закуску Radeon RX 6800 XT. Как видите, видеокарта AMD всё же лучше указанной выше GeForce RTX 3080, ведь предлагает 16 Гб видеопамяти и слегка быстрее. На самом деле всё это можно было назвать преимуществом ещё два дня назад, ведь сегодня есть GeForce RTX 4070, которая дешевле, быстрее и более энергоэффективная. Ну а учитывая высокую производительность в трассировке лучей и поддержку технологии масштабирования третьего поколения (DLSS 3.0), у Radeon RX 6800 XT и вовсе нет шансов. Впрочем, нет их и у всех остальных видеокарт, которые представлены в нашем материале.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4070
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Бета драйвер Intel 31.0.101.4311 повышает производительность видеокарт Arc A770 и A750 в ряде игр
Майнеры на видеокартах выступили против майнеров на Asic-оборудовании
Half Life 2 получила поддержку трассировки пути благодаря NVIDIA RTX Remix
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Отряд российских диверсантов захватил Leopard 2, но принял решение затопить танк в болоте
35
Пригожин: попытка запретить мне заниматься бизнесом в Санкт-Петербурге может окончиться плохо
44
На гусеничный БТР МТ-ЛБ установили пушку, прозванную "Адской молотилкой" и отправили на СВО
15
4 аутсайдера рынка видеокарт – почему не все популярные видеокарты достойны попасть в игровой ПК
5
В сети Kaspa начинается гонка вооружений
1
За ВСУ в роли дальнобойных снайперов "выступают" бывшие украинские биатлонистки
17
Российский стрелок из винтовки "Опустошитель" поразил снайперскую пару ВСУ
10
Xiaomi поставила на место обвиняющих её украинцев
6
Пригожин: с 19 марта 2022 года бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили 38 тысяч солдат украинской армии
3
Тихоокеанский флот ВМФ РФ поднят по тревоге в полном составе после приказа Шойгу
6
Курс доллара на Aliexpress опустился ниже рыночного
12
GeForce RTX 4070 приехала в магазины РФ – почему новая видеокарта NVIDIA такая дорогая
10
Американский генерал на месте второго пилота полетал на истребителе Су-30МКИ
2
Захваченный Украиной российский танк Т-90А "Владимир" уже замечен в США в штате Луизиана
17
Почему Биткоин продолжает расти, и когда за 1 монету будут давать 50 000 долларов
8
Замороженные активы ЦБ РФ придется вернуть по завершении конфликта на Украине - Die Welt
+
Бета драйвер Intel 31.0.101.4311 повышает производительность видеокарт Arc A770 и A750 в ряде игр
+
В США арестовали нацгвардейца за слив секретных документов Пентагона через сервер Minecraft
1
Видеокарты GeForce RTX 4070 подешевели в отечественной рознице на следующий день после своего дебюта
81
Украина передала США российский танк Т-90А для изучения
3

Популярные статьи

"Глупеют на глазах": ВС России нашли управу на переданные Киеву "умные" американские бомбы JDAM
3
10 полезных программ, которые нужны на каждом компьютере с Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
20
10 захватывающих игр с открытым миром, в которые не надоедает играть месяцами
28
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Апрель)
39
Турция поставила на вооружение свой самый большой военный корабль-носитель ударных дронов Bayraktar
5
Пилот F-22 Raptor ВВС США совершил получасовой полет на истребителе Су-30МК российского производства
+
Выбор лучшей игровой клавиатуры в 2023 году
11
Блеск и нищета Radeon'ов, или проверка и тестирование 14 видеокарт из моей коллекции
15
Новое ядерное оружие США позволит сдержать коллективную угрозу со стороны России и Китая - AsiaTimes
9
Обзор рынка комплектующих на 04.23 (Видеокарты)
15

Сейчас обсуждают

Анатолий Кузнецов
02:09
Украина "рулит"! Всем указыват как жить! Ха-ха!!!
Xiaomi поставила на место обвиняющих её украинцев
Даниил Лавкрафт
02:07
Болезнь похоже у вас какая-то. Бывает что люди лица не различают - а у вас такое с играми. Сочувствую, и советую обратиться к специалистам.
10 захватывающих игр с открытым миром, в которые не надоедает играть месяцами
Елисей Карачев
02:03
Наглядный пример оправдать 40xx серию, 50xx будет тоже самое.
AGEIA Technologies - история успехов и провалов компании, которая подарила нам технологию PhysX
REY_B_
01:54
А сколько в украинской технике украинского??? Лет так 15 назад, в России была под вопросом продовольственная безопасность. Следует отметить, что на этом фронте, Россия достигла впечатляющих успехов. С...
Reuters: В российской военной технике находят китайские компоненты
32Влад32
01:54
Пока толком никто не может ничего объяснить. Как, откуда, зачем?
В США арестовали нацгвардейца за слив секретных документов Пентагона через сервер Minecraft
Za9c
01:47
Вы серьёзно думаете, что сил у России хватит против 50 стран? 1% экономики против сколько там суммарно 60? Учитывая уже дыру в нашем бюджете и фнб, которого хватит хорошо если до конца года, то играть...
Пригожин считает, что длительное сражение за Бахмут играет на руку российским войскам
Анна Невская
01:39
только у Юпитера нет поверхности...
Космический корабль JUICE отправился в путешествие к ледяным спутникам Юпитера
Алексей Долгопрудненский
01:34
При этом пропускная способность этой самой памяти у 4070 относительно маленькая. 3070ти с 8гб имеет лучшую систему памяти, чем 4070 с 12гб, потому что шина там 192 бита всего. К сожалению, не только о...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Апрель)
antej90
01:30
Пора бы в стандартный комплект включать проги для синхронизации телефона с компом.
10 полезных программ, которые нужны на каждом компьютере с Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
antej90
01:27
Забудьте уже эти говно офисы. Вон наш МойОфис хорош, можно пользоваться и даже получать удовольствие. Для домашнего использования бесплатно.
10 полезных программ, которые нужны на каждом компьютере с Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем