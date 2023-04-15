Похоже, что конкурентов просто не осталось

Вчера мы с вами убедились в существовании видеокарт, которые имеют неплохие характеристики и даже выгодную стоимость, но напрочь неинтересны геймерам. Можно сколько угодно рассказывать сказки о том, что причина в геймерах, которые не осознают своего счастья, но на самом деле это вина производителя. Иногда, маркетологи просто не осознают потенциал того или иного продукта, поэтому делают ставки на что-то другое, а в итоге мы видим, как теряются вполне жизнеспособные решения.

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А бывает и так, что планы просто изменились, а значит даже у качественного продукта нет никаких шансов. Простой пример: серия Radeon RX 5000 была настоящей находкой. Radeon RX 5700 XT имела высокую производительность и была намного дешевле аналогичных по скорости видеокарт NVIDIA. За Radeon RX 5700 просили ещё меньше, ну а в майнинге этим графическим чипам не было цены. Вот только руководство AMD решило, что на пороге старта продаж новой серии старичкам не место на полках магазинов. Производство остановили, ну а дефицит полупроводников сделал своё дело, ведь в результате Лиза Су и вовсе отдала контроль над рынком настольной графики в руки Дженсена Хуанга.

Словом, иногда выходят действительно интересные решения, а вчера в продажу поступила GeForce RTX 4070. На первый взгляд видеокарта кажется заурядной, ведь она включает 12 Гб видеопамяти и 192-битную шину. Смешно, но у AMD за аналогичную цену есть все 16 Гб, вот только на этот раз у NVIDIA получилось занять крайне интересную нишу. Мы бы не стали превозносить дифирамбы видеокарте без реальных заслуг, вот только в данном случае новинка действительно обладает отличным соотношением между скоростью и стоимостью, ну а мы попробуем сравнить находящиеся в продаже графические чипы, поставив точку в спорах. По крайней мере в российской рознице.

Прежде всего давайте изучим GeForce RTX 3070 Ti, которая ещё недавно считалась оптимальным решением для энтузиастов. При этом речь шла не об ультимативном уровне с разрешением дисплея в 4К. GeForce RTX 3070 Ti заточена под 2К, где может тянуть все игры на максималках. Увы, но время идёт, а в итоге 8 Гб видеопамяти начинают тянуть вниз. Это значит, что как компромисс такая видеокарта вас может устроить, но со временем нехватка памяти станет настоящим бутылочным горлышком всей системы, а ведь выше головы не прыгнешь. И вот здесь и появляется GeForce RTX 4070. Новинка всего на 3 тысячи дороже, но на 20% быстрее. В трассировке лучей за счёт использования технологии DLSS 3.0 можно добиться и большего преимущества, но даже этого достаточно, ведь стоимость аналогичная, а все остальные характеристики намного выше.

Не лучше дела идут и у Radeon RX 6800. Ещё недавно мы рассказывали вам о том, что эта видеокарта может считаться оптимальным выбором, поскольку дешевле GeForce RTX 3070 Ti и предлагает удвоенное количество памяти. Что же, сегодня Radeon RX 6800 не так хороша, поскольку 16 Гб явно в 2К излишни, а вот производительности графическому чипу AMD уже не хватает. Если бы за Radeon RX 6800 просили не больше 50 тысяч рублей, то можно было бы ещё подумать, но в данном случае GeForce RTX 4070 выглядит намного выгоднее. Ну а если учитывать, что в трассировке лучей новинка от NVIDIA выдаёт на 50% больше кадров в секунду, то рекомендовать Radeon RX 6800 и вовсе нет никакого смысла.

Но это был ценовой сегмент до 60 тысяч рублей, вот только есть видеокарты и дороже, которые за одну ночь превратились в тыкву. Начнём с GeForce RTX 3080, которая окончательно утеряла свой шарм, поскольку не только немного медленнее GeForce RTX 4070, но и стоит на целых 20 тысяч дороже. Полный абсурд, ведь у GeForce RTX 3080 ещё и 10 Гб видеопамяти. Даже сложно представить, сколько теперь должен стоить старый флагман NVIDIA, чтобы на него появился хотя бы минимальный спрос. Проходим мимо.

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Ну и на закуску Radeon RX 6800 XT. Как видите, видеокарта AMD всё же лучше указанной выше GeForce RTX 3080, ведь предлагает 16 Гб видеопамяти и слегка быстрее. На самом деле всё это можно было назвать преимуществом ещё два дня назад, ведь сегодня есть GeForce RTX 4070, которая дешевле, быстрее и более энергоэффективная. Ну а учитывая высокую производительность в трассировке лучей и поддержку технологии масштабирования третьего поколения (DLSS 3.0), у Radeon RX 6800 XT и вовсе нет шансов. Впрочем, нет их и у всех остальных видеокарт, которые представлены в нашем материале.