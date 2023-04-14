В The Washington Post ссылаются на экспертов Разведывательного управления Министерства обороны США и полагают, что СВО в 2023 году точно не закончится

Контрнаступление украинской армии постоянно откладывается, а недавняя утечка секретных данных может привести к тому, что Пентагону придётся переписывать планы, что приведёт к масштабной ротации войск. Премьер-министр Украины заявил, что не считает всё это проблемой, поскольку западные партнёры понимают важность происходящего и не подталкивает президента к активным действиям. Вместо этого производится насыщение ВСУ оружием и боеприпасами, а в итоге наступление может начаться только летом. В целом, украинские политики и чиновники делают крайне противоречивые заявления, а эксперты приходят к выводу, что в Киеве и сами ничего не знают. Более прозрачно на эту тему высказался секретарь СНБО Алексей Данилов. Он открыто заявил о том, что никаких решений по срокам наступательной операции нет, а направления удара и подробности будут озвучены в последний момент. Очевидно, что сегодня подобные решения принимаются за океаном, ну а пока янки решают проблемы с утечкой секретных документов, ни о каком наступлении и речи быть не может.

реклама

Вот только тянуть с наступлением бесконечно долго – это тупиковое решение, которое может оказаться смертельным для украинского руководства. Именно с таким заявлением выступил Главного управления разведки Украины. Кирилл Буданов прямо заявил американским журналистам канала ABC о необходимости достижения успехов на одном из направлений, поскольку без существенных побед поддержка со стороны Запада невозможна. Сегодня финансирование украинского бюджета полностью возложено на плечи европейских и американских налогоплательщиков. Нет никаких сомнений, что уже очень скоро там потребуют отчитаться за поставленное оружие и миллиарды евро, которые пошли на выплаты пенсий и заработные платы обычным украинцам. На прямой вопрос журналиста о конкретных условиях, в рамках которых оказывается такая помощь, главный разведчик Украины сделал вид, что он не обладает подобными сведениями. Буданов не говорит о сроках, но чётко увязывает поддержку со стороны Запада с военными успехами. В связи с этим он надеется, что утечка не создаст Киеву дополнительных проблем, но также не может поделиться какими-либо подробностями на этот счёт.

Ну а в Twitter (платформа запрещена та территории РФ) разгорелся самый настоящий скандал. На этой неделе Зампред Совбеза Российской Федерации опубликовал пост, где рассказал о том, что уже очень скоро Украина исчезнет с карты мира, поскольку государство никому не нужно. Пользователи американской платформы потребовали удалить пост Дмитрия Медведева, но Илон Маск отметил, что не будет этого делать, поскольку пользователи должны сами принимать решения о том, что им читать. Не остался в стороне и Премьер Венгрии Виктор Орбан. По мнению политика, сегодня Украина является несуществующей в финансовом плане страной. Фактически, уже больше года из европейского бюджета оплачивается вся социальная сфера, включая здравоохранение, пенсии, образование и многие другие нужды обычных украинцев. Орбан отмечает, что бесконечно долго так продолжаться не может. Рано или поздно налогоплательщики европейских стран потребуют от своих правительств отчёта, но пока общественное мнение ещё не готово переломить ход событий.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Именно поэтому конфликт продолжается, ну а как только финансовая и военная поддержка со стороны Европы прекратится, то наступит мир. Орбан недоволен положением венгерской общины в Украине, считая принимаемые правительством законы нарушением прав национальных меньшинств, но не видит перспективы для улучшения ситуации. Ну и мимо такого поста не мог пройти Медведев. Зампред Совбеза Российской Федерации полностью согласился с мнением Орбана, поскольку сегодня правительство Украины действительно держится только за счёт многомиллиардных вливаний со стороны европейских доноров. Ну а журналисты The Washington Post раскопали очередную порцию секретных документов и полагают, что СВО в 2023 году не окончится. По мнению экспертов Разведывательного управления Министерства обороны США, даже если одна из сторон получит преимущество во время весенней или летней компании, это не приведёт к прекращению конфликта. Аналитики изучили десятки сценариев, тщательно взвесив сильные и слабые места обеих сторон, включая численность бойцов, артиллерию, танки, самолёты и другую технику. Похоже, решающее слово будет за политиками, ну а пока в Вашингтоне не готовы отказаться от амбиций. Когда случится перелом, остаётся только догадываться, но в 2024 году конфликт продолжится.