Премьер-министр Украины заявил, что сроки могут перенести на лето

Не так давно произошли две масштабные утечки секретных данных, большая часть которых стала доступна в прессе всем желающим. Информация подаётся в довольно сложном виде, поэтому неподготовленные обыватели вряд ли разберутся в специальных обозначениях на картах и непонятных аббревиатурах, которые даже вызывают споры даже у видавших виды аналитиков. На данный момент расшифрована большая часть документов, но есть большие сомнения в подлинности информации. К примеру, в текстах наблюдаются орфографические и грамматические ошибки, а авторы то и дело путаются в названиях дивизий. Данные охватывают не только украинский конфликт, а в Пентагоне уже заявили, что планируют разобраться во внутренней кухне. Поскольку сегодня мы не может доказать подлинность указанных в утечке фактов, то приходится опираться на более реальную информацию. Например, в The New York Times указывают на то, что формирующиеся на Запорожском направлении 12 бригад потребуют 253 танка и 1500 автомобилей различной степени бронирования. Якобы, мобилизация позволила решить проблему с наполнением подразделений, а вот оружия и боеприпасов критически не хватает.

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По данным The Guardian, ситуация в армии Украины довольно сложная, что не позволяет даже говорить о реальности наступательной операции. Якобы, на начало апреля из 12 бригад только 1 полностью укомплектована, тогда как другие имеют на балансе необученных рекрутов и острую нехватку снаряжения. В итоге только у половины бойцов есть амуниция, тогда как другие пока ожидают очередной посылки из США. В связи с вышеперечисленными проблемами западные аналитики приходят к выводу, что наступать в таком состоянии ВСУ не может себе позволить, а значит потребуется время. Российские эксперты полагают, что перед нами ещё одна глава информационной войны, когда зарубежные издания печатают фейковую информацию, призванную ввести в заблуждение командование СВО. Как бы там ни было, но появились вполне реальные факты, позволяющие сделать выводы о сроках наступательной операции украинской армии. Прежде всего стоить взглянуть на прогноз погоды на Донбассе. Так вот, в регионе идут дожди, а тяжёлые немецкие и английские танки увязнут в грязи так и не добравшись до российских позиций. Наступать в такое время никто не будет, но это не единственное, что говорит о затягивании сроков.

Как стало известно, 21 апреля состоятся очередные посиделки министров оборонных ведомств стран НАТО. Традиционно, встреча пройдёт на военной базе в Рамштайне, где эти ребята соберутся уже в 11 раз под руководством Ллойда Остина. Министр обороны США заявил, что хотел бы обсудить с коллегами военный кризис в Украине, а также его последствия для всех членов альянса. Ну а если принять во внимание озвученные выше проблемы украинской армии, то становится очевидно, что до 21 апреля никакого наступления не будет. На самом деле это далеко не всё, ведь утечка секретных документов может оказаться реальной, а значит в Пентагоне не только активно ищут крота, но и пытаются переписать план. Сделать это будет непросто, ну а очередная встреча в Рамштайне должна способствовать наращиванию темпов военной помощи Киеву со стороны европейских государств. В США прямо указывают на то, что многие члены НАТО делают не всё, что должны, а бюрократические препоны мешают налаживанию производства боеприпасов.

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Ну а на этой неделе премьер-министр Украины и вовсе удивил журналистов The Hill. В очередном интервью Шмыгаль заявил, что наступление начнётся этим летом. Якобы, сегодня союзники осознают всё важность происходящего, поэтому Киев никто не торопит. Нужно как следует подготовиться, а речь идёт о поставке новых танков, которые позволят нарастить военную мощь украинской армии. Премьер заявил, что ВСУ потребуется не только больше танков, но и артиллерии с внушительным количеством снарядов, а также истребители. Последние слова звучат довольно странно, поскольку до недавнего времени американские политики открыто говорили о том, что самолётов Киев не получит. Сложно сказать, что на самом деле планируется в Пентагоне, ну а многие аналитики полагают, что неудачная наступательная компания может стать финальной точкой, после которой остановить российскую армию будет уже нечем. Кроме того, в случае неудачи ВСУ, Запад потеряет интерес к Киеву, а поражение станет финальным аккордом в длительном конфликте.