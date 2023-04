Военнослужащему армии США, который раскрыл секретные данные, всего 21 год

Буквально несколько недель назад западная пресса рассказывала о высокой готовности украинской армии, уверяя своих читателей в том, что ВСУ смогут прорвать оборонительные линии российских сил и выйти к Крыму. Высказывалось мнение, что будут быстро захвачены города Мелитополь и Бердянск, тогда как многотысячная группировка за считанные часы возьмёт под контроль Энергодар и Запорожскую АЭС. Мы не знаем, как всё сложится в итоге, но новые публикации имеют кардинально противоположный тон. Авторы целого ряда популярных изданий пишут о нехватке вооружения, недостаточном количестве танков и даже о распутице, не позволяющей наступать. Многие сомневаются в выучке украинской армии, а в целом победных реляций уже нет. Западные эксперты намекают на затяжной конфликт, при этом указывают на усталость собственного населения. Поставки оружия и экономическая помощь не только стоят денег, но и отнимают баллы у политиков, а рейтинги постоянно падают. Байден и Макрон имеют самую низку поддержку среди электората в истории руководителей государств, а значит уже вскоре украинская тема может уйти из информационного поля, уступив место патетическим баталиям.

Всё это станет реальностью уже в следующем году, ну а пока приходится констатировать, что иногда самые обычные люди совершают поступки, которые могут стать решающими для судеб целых стран и даже мира. Как вы слышали, ранее в прессе появились утечки секретных документов. В Пентагоне начали бить тревогу, ведь в прессу попало то, что не должно было стать доступно обывателям. В США по этому поводу стараются скандал не раздувать, а вот в Европе очень недовольны утечками, поскольку в документах янки не самым лучшим образом отзываются о союзниках. Разводит руками даже глава НАТО, который и раньше допускал, что его прослушивают, но теперь узнал об этом из прессы. Но куда больший эффект несут секретные документы, рассказывающие о состоянии украинской армии, а также дающие представление о накопленных силах на том или ином направлении. Там же указываются наступательные планы и много других подробностей. В Киеве делают вид, что ничего не случилось, опровергая подлинность данных, но в Пентагоне настроены решительно, что и подтвердилось начавшимся расследованием и быстрым арестом виновника утечки секретных планов.

По данным The New York Times, сегодня был арестован некий Джек Тейшейра. Ему 21 год, он числится офицером американской разведки и служит в разведывательном крыле Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс. Журналисты The Washington Post уже успели поговорить со знакомыми Джека и пришли к неожиданным выводам. Как оказалось, парень с самого начала конфликта был уверен, что между Россией и Украиной должен быть мир. Он считал конфликт между странами неправильным, поэтому ещё в феврале 2022 года начал высказывать свою точку зрения в одном из закрытых чатов в Discord. Речь идёт об игровом сообществе, лидером которого являлся сам Тейшейр. Парень пытался пояснить свою позицию, выкладывая секретные документы. С помощью этих сведений он доказывал собственную правоту, вот только в какой-то момент один из участников закрытого чата слил всё прессе. Кто был этот человек, ещё только предстоит узнать. Следствие продолжается, а мы пока не знаем ключевых деталей. К примеру, откуда у 21-летнего офицера был доступ к секретным документам такого высокого уровня.

Известно, что на момент ареста Джек Тейшейр имел звание военнослужащего ВВС США 1-го класса, а значит обладал хорошими перспективами для карьерного роста. Знакомые парня рассказывают о том, что все члены закрытого сообщества пообещали оставить информацию в секрете, а сам Джек не хотел нанести США вред, поэтому размещал данные среди тех, кого считал близкими друзьями. Тейшейр меньше всего хотел подорвать национальную безопасность, но суд вряд ли примет эту информацию во внимание. Эксперты полагают, что парень может получить десятки лет тюремного заключения, либо пожизненное. Пока в Пентагоне оценивают степень ущерба, ну а украинская армия потеряла возможность проводить наступление в ближайшее время. В США могут попробовать написать новый план, или переделать уже существующий. Как бы там ни было, но эффект неожиданности безвозвратно упущен. Кстати, Джек Тейшейр был готов к задержанию. Он спокойно сидел на крыльце своего дома и читал книгу, когда к нему нагрянул до зубов вооружённый отряд спецназа. Джек не стал скрываться и сопротивляться аресту, но это может быть последний раз в его жизни, когда он выходил на улицу без наручников.

