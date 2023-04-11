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В Украине нашли возможность производить снаряды для танков и артиллерии несмотря на удары Калибрами
Укроборонпром перевёз производственные мощности в Польшу
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За прошедший год страны НАТО передали Украине различных типов вооружений на десятки миллиардов долларов. Подсчитать точную сумму сложно, поскольку данные не всегда доступны, а некоторые государства и вовсе пытаются вести двойную игру. Например, многие европейские политики активно хлопают в ладоши, когда дело касается сходок в Рамштайне. Вот только стоит только этим ребятам вернуться к себе домой, как тут же вступают в дело бюрократические механизмы, препятствующие выполнению взятых на себя обязательств. В итоге с оружием всё равно приходится попрощаться, но делается это уже не бесплатно, ведь Евросоюз платит за каждый снаряд. Ещё в начале марта министры обороны ЕС договорились о значительном увеличении поставок боеприпасов в Украину. Уже тогда поползли слухи о том, что ВСУ испытывает острую нужду в снарядах, при этом снизить суточный расход не представляется возможным. Именно тогда было решено выделить из Фонда Мира 2 миллиарда евро на закупку боеприпасов. 

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Предполагалось, что всё это удастся реализовать в ближайшие месяцы, а после в Европе заговорили о намерении поставить боеприпасы до лета или даже осени, ну а в настоящее время политики сетуют на то, что потребуется 12 месяцев, поскольку наладить производство снарядов в необходимом количестве так и не вышло. По данным The New York Times, в последнее время украинская армия расходует 250 000 снарядов в месяц только 155-мм калибра, которые считаются дефицитными. Казалось, что крупнейший завод Nammo сможет быстро выйти на необходимые мощности, вот только эксперты уверяют, что всё оказалось не так просто. Дело в том, что на предприятии основную часть работ выполняют роботы, а значит потребуется не только построить новые цеха, но и где-то закупить оборудование. А это уже дополнительные сложности, поскольку речь идёт о другой компании, которая также зависит от поставок металла и сталкивается с высокой стоимостью электроэнергии. Нет никаких сомнений, что Nammo удастся нарастить выпуск до заявленных 200 000 снарядов в год (в 20 раз больше, чем было год назад), но случится это очень нескоро, тогда как Украине боеприпасы нужны были ещё вчера. Ну а если подсчитать все производства, расположенные на территории Европы, то боеприпасов нужного калибра не хватит даже на месяц боевых действий. Остаётся только вычищать склады у стран Восточной Европы, но некоторые уже отдали все свои запасы, тогда как другие не хотят опустошать свои запасы.

Как стало известно, украинский государственный концерн «Укроборонпром» (УОП) нашёл неожиданное решение указанной выше проблемы. Сообщается, что ещё в 2022 году мощности предприятия были перевезены в одну из стран НАТО, где развёрнуто массовое производство снарядов различных калибров. Украинские власти отказываются назвать государство, пожелавшее приютить «Укроборонпром», но всё указывает на то, что в качестве добродушного хозяина выступила Польша. Сообщается, что в последнее время была выпущена крупная партия боеприпасов для 125-мм танковых пушек, а уже вскоре всё это попадёт на фронт. В УОП заявили, что были вынуждены перенести производство, а за последнее время удалось выйти на запланированные мощности. Сколько конкретно снарядов выпускается, и сколько попадёт на фронт, остаётся тайной. Аналитики полагают, что цифра намного меньше амбиций правительства Украины, поэтому данные и не озвучиваются. Даже если «Укроборонпром» умудрился перевезти оборудование в ту же Польшу, то нужно найти квалифицированных сотрудников. Мало того, предприятие годами простаивало, а значительная часть мощностей утеряна. Но даже если речь идёт о небольшой партии, приходится констатировать, что Украина нашла возможность выпускать боеприпасы для танков Т-72 и Т-80, а также артиллерийских систем советского производства. 

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Что любопытно, соглашение между «Укроборонпромом» и польской компанией Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) было подписано только 5 апреля. Произошло это во время визита президента Украины в Польшу. Согласно плану, оба предприятия начнут совестный выпуск снарядов, вот только мы с вами уже знаем, что первая партия готова и направляется на Донбасс. Выпустить за этот срок нужное количество боеприпасов невозможно, а значит ранее производство осуществлялось без каких-либо соглашений. Эксперты отмечают, что в Польше выпускаются не только снаряды для танков и артиллерии, но и осколочные мины, а также многие другие типы вооружений и комплектующих к советской технике. 

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#сво #военные технологии
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