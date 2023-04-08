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Украина может отменить весеннее контрнаступление – в Die Welt назвали главные проблемы ВСУ

Утечка кажется слишком масштабной, а эксперты пока не могут определить подлинность данных
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Вчера стало известно о масштабной утечке секретных данных, большая часть из которых связана с участием США в украинском конфликте. Документы созданы в застенках Пентагона и согласованы с Белым домом, поскольку содержат информацию о планах контрнаступления на нескольких участках, а также подробности формирования отдельных дивизий. Часть бумаг была сфотографирована и представляет собой готовые карты с обозначениями местности и различными маркерами, позволяющими сделать те или иные выводы о направлениях удара со стороны ВСУ. Правительство США уже инициировало группу, в обязанности которой будет входить удаление данных из интернета и попытка определить источник утечки. Похоже, все усилия пока оказались безуспешными, поскольку сегодня в сеть попала очередная порция тайн американского военного ведомства. Часть информации опубликовано на сайте The New York Times, тогда как остальное есть в социальных сетях. 

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Российские эксперты смотрят на происходящее сдержанно, поскольку есть реальный шанс того, что речь может идти о фейках, созданных для дезинформации и получения преимущества за счёт введения армии РФ в заблуждение. Пока делать выводы слишком рано, ну а американской и украинской прессе начались бурные обсуждения происходящего. Янки не особо встревожены, а в итоге тема не входит в число наиболее популярных, а вот в Киеве уже появились первые опровержения. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен в том, что данные созданы российскими спецслужбами и представляют собой подделку. Украинский политик снова рассказал о скором контрнаступлении, уверяя в том, что подготовка идёт в штатном режиме, но пока не готов назвать сроки. Местные журналисты больше не терзают советника президента вопросами о том, что ранее он уже называл нереалистичные сроки, а в результате вопрос временных рамок остаётся открытым. Что до новой утечки, то она также будет тщательно изучена, а специалисты отмечают, что бумаги содержат так называемую внутреннюю кухню Пентагона. В документах указаны планы США по Китаю, Ближнему Востоку и многим другим регионам. При этом в адрес союзников и потенциальных противников отпускаются нелестные комментарии. Есть масса деталей, некоторые из которых даже преданным вассалам дядюшки Сэма могут показаться обидными.

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Сегодня даже военные эксперты со стажем не могут определить подлинность опубликованных документов, а новые тайны Пентагона ещё только предстоит изучить, но есть все основания полагать, что наступление ВСУ может быть отложено. Проблема в том, что опубликованные документы имеют слишком много деталей, а операция разрабатывалась специалистами американского ведомства несколько месяцев. Нет никаких сомнений, что командование российской армией примет информацию к сведению. Даже если будет невозможно определить подлинность данных, определённые шаги по снижению опасности на определённых направлениях будут приняты. А в итоге, шансы успешного наступления окажутся близкими к нулевым. В немецкой газете Die Welt полагают, что делать выводы слишком рано, а местный эксперт заявил о нескольких проблемах украинской армии, стоящих на пути успеха. Издание приводит слова полковника в отставке Глена Гранта, который уже не раз давал комментарии на тему украинского конфликта.

Прежде всего Грант указывает на высокую смертность во время боевых действий, что происходит по вине украинского командования, которое не заботится о должной подготовке солдат. Это приводит к тому, что на ключевые позиции ставятся необученные бойцы, основная часть из которых гибнет в первые же дни. Украинское командование должно начать ценить каждую жизнь, а этому местных офицеров на военных базах НАТО никто не обучил. Также из-за недостаточной подготовки наблюдается отвратительная дисциплина и неумение обращаться с минами и другими типами вооружений. В первом случае это ведёт к гибели личного состава, тогда как второе приводит к порче имущества. Похоже, бойцы ВСУ не особенно переживают на эту тему, поскольку всё оружие пришло бесплатно, а Европа даст ещё. Кроме того, требуется улучшить координацию между подразделениями. Это значит, что командир должен знать в режиме реального времени, где находятся союзные части, что позволит вовремя прийти на помощь, а также не вести огонь по своим. Ну и полковника Гранта беспокоит бюрократия. Он уверяет, что все ветви власти принимают решения слишком медленно. Даже на позициях, где происходят столкновения между двумя армиями, процветает коррупция. К примеру, командиры отправляют бойцов на ротацию, а также меняют их место службы только после получения взятки. Ну и наблюдаются сложности по медицинской части. Раненым оказывается недостаточная помощь, а квалифицированных врачей и медсестёр крайне мало. 

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Всё это в Die Welt считают серьёзными просчётами командования ВСУ, ставя в упрёк украинским властям тот факт, что за год ведения боевых действий там так и не смогли побороть коррупцию, бюрократию и наладить должное обеспечения армии. При этом всё это время финансовую часть вопроса на себя взяла Европа и США, но местные власти всё равно не могут распорядиться поставленным вооружением правильно. Всё это ставит слишком много вопросов, ну а выше вы уже могли прочесть относительно массовой утечки. В таких условиях наступление может превратиться в фиаско. Хотя, всё это пусть и экспертное, но всего лишь частное мнение, а как будет развиваться наступление и состоится ли оно вообще, мы сможем узнать ближе к маю. Есть мнение, что президент Украины потребовал начать операцию до майских праздников, поскольку хочет продемонстрировать успехи и подпортить России День победы. 

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