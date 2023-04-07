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Вчера президент Украины посетил Польшу, где сделал целый ряд резонансных заявлений, а также умудрился посетить Могилу неизвестного солдата. Эксперты спорят о целях визита Зеленского, поскольку произошедшее вызывает много вопросов у обывателей. Но куда удивительнее слова о неком единстве, позволяющем снять барьеры между государствами, включая территориальные и экономические. Если вы внимательно посмотрите на Европейский союз, то заметите, что члены этой организации не только проводят относительно самостоятельную политику, но и не всегда присоединяются к экономической зоне с использованием единой валюты. Некоторые аналитики тут же заговорили о том, что Зеленский всё более явно готовится к передаче западных частей Украины под контроль Польши, ну а в свете открывшихся фактов высказывается мнение, согласно которому речь может идти о так называемом плане Б. Всё дело в том, что Киев готовит масштабное контрнаступление. Эксперты полагают, что в случае его неудачи, потребуется принимать срочные меры, ну а протекторат под властью Польши – это меньшее из зол.

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Начнём с того, что газета The New York Times опубликовала секретные документы, появившиеся ранее в Twitter и Telegram. Неизвестные открыто говорят о том, что информация представляет собой планы контрнаступления украинской армии. Дата соответствует 1 марта, а любопытные подробности наталкивают на размышления. Сообщается о том, что силами украинских генералов идёт создание ударного кулака, который представляет собой боеспособную армию, сформированную из мобилизованных в последние месяцы и солдат, прошедших обучение в лагерях НАТО в Европе. При этом особый акцент делается на том, что всё это происходит под жёстким контролем США, а в итоге можно прийти к выводу, что проведение стратегических операций возьмёт на себя Пентагон. Перечисляется количество собранной техники и личного состава, а всего планируется начать наступление на нескольких направлениях. Так называемая Запорожская группировка включает 20 бригад (800-1000 человек). Одновременно с этим силами 5 бригад планируется начать наступление из Николаевской и Херсонской области. Ну а в итоге только численность ударных группировок, достигнет 200 тысяч человек.

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В задачи армии войдёт попытка быстрого штурма нескольких городов, включая Армянск, Мелитополь и Бердянск. Массированное наступление планируется осуществить при поддержке механизированных группировок из танкового кулака, в состав которого войдёт как советская техника, так и машины, которые передали страны НАТО. Напомним, речь идёт о британских и немецких танках, о чём вы можете почитать по ссылкам (1, 2). Материал явно неполный, поскольку часть данных отсутствует, а значит о некоторых деталях остаётся только догадываться. Указывается на то, что по состоянию на 1 марта 2023 года формирование 12 бригад ещё не окончено, а загвоздка состоит в обеспечении подразделений техникой. Указывается, что общая численность механизированного кулака составит: 253 танка, 147 единиц артиллерии, 381 дополнительных гусеничных машин, 571 бронированных автомобилей типа HMMWV, а также 480 автомобилей различного назначения. Ну а всего в наступлении могут принять участие до 2000 единиц бронетехники различных типов, произведённых как в СССР, так и в других странах. Среди всей этой информации мелькают слова о формировании сразу 9 бригад, которые будут подчиняться на прямую Пентагону, а значит в данном случае можно констатировать наличие в Украине собственной армии НАТО, которую могут использовать в виде пушечного мяса.

В США уже начали расследование утечки, а в РФ планируют оценить появившиеся данные на предмет дезинформации. При этом эксперты заметили сходство формирующегося украинского наступательного кулака с так называемой «Золотой дивизией» в Ираке, которая после получила название «Дивизия живых мертвецов». Напомним, только в ходе первого акта битвы за Мосул от подготовленных американцами элитных бойцов осталась половина. Стоит учитывать, что тогда наступление велось под полным контролем со стороны США. На поле боя присутствовали американские офицеры, а координация действий согласовывалась с Пентагоном. Несмотря на это были потеряны десятки тысяч бойцов и множество танков, включая тот самый Abrams, о котором мечтают украинские политики. Ну а аналитики полагают, что Зеленский опасается полного поражения своих войск, поэтому заранее согласовал условия, на которых польская армия перейдёт украинскую границу и объявит так называемый протекторат. Стоит учитывать, что вся эта информация не была официально подтверждена, поэтому стоит относиться к ней с долей сомнения.