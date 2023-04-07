Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NYT раскрыл секретные планы украинского наступления – 200 000 бойцов и 2000 бронированной техники

В сеть попала секретная информация о численности войск и детали планирующейся наступательной операции, включая названия дивизий и прямые указания участия в этом Пентагона
[ ] для раздела Блоги
+
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Вчера президент Украины посетил Польшу, где сделал целый ряд резонансных заявлений, а также умудрился посетить Могилу неизвестного солдата. Эксперты спорят о целях визита Зеленского, поскольку произошедшее вызывает много вопросов у обывателей. Но куда удивительнее слова о неком единстве, позволяющем снять барьеры между государствами, включая территориальные и экономические. Если вы внимательно посмотрите на Европейский союз, то заметите, что члены этой организации не только проводят относительно самостоятельную политику, но и не всегда присоединяются к экономической зоне с использованием единой валюты. Некоторые аналитики тут же заговорили о том, что Зеленский всё более явно готовится к передаче западных частей Украины под контроль Польши, ну а в свете открывшихся фактов высказывается мнение, согласно которому речь может идти о так называемом плане Б. Всё дело в том, что Киев готовит масштабное контрнаступление. Эксперты полагают, что в случае его неудачи, потребуется принимать срочные меры, ну а протекторат под властью Польши – это меньшее из зол.

реклама

Начнём с того, что газета The New York Times опубликовала секретные документы, появившиеся ранее в Twitter и Telegram. Неизвестные открыто говорят о том, что информация представляет собой планы контрнаступления украинской армии. Дата соответствует 1 марта, а любопытные подробности наталкивают на размышления. Сообщается о том, что силами украинских генералов идёт создание ударного кулака, который представляет собой боеспособную армию, сформированную из мобилизованных в последние месяцы и солдат, прошедших обучение в лагерях НАТО в Европе. При этом особый акцент делается на том, что всё это происходит под жёстким контролем США, а в итоге можно прийти к выводу, что проведение стратегических операций возьмёт на себя Пентагон. Перечисляется количество собранной техники и личного состава, а всего планируется начать наступление на нескольких направлениях. Так называемая Запорожская группировка включает 20 бригад (800-1000 человек). Одновременно с этим силами 5 бригад планируется начать наступление из Николаевской и Херсонской области. Ну а в итоге только численность ударных группировок, достигнет 200 тысяч человек. 

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

реклама

В задачи армии войдёт попытка быстрого штурма нескольких городов, включая Армянск, Мелитополь и Бердянск. Массированное наступление планируется осуществить при поддержке механизированных группировок из танкового кулака, в состав которого войдёт как советская техника, так и машины, которые передали страны НАТО. Напомним, речь идёт о британских и немецких танках, о чём вы можете почитать по ссылкам (1, 2). Материал явно неполный, поскольку часть данных отсутствует, а значит о некоторых деталях остаётся только догадываться. Указывается на то, что по состоянию на 1 марта 2023 года формирование 12 бригад ещё не окончено, а загвоздка состоит в обеспечении подразделений техникой. Указывается, что общая численность механизированного кулака составит:  253 танка, 147 единиц артиллерии, 381 дополнительных гусеничных машин, 571 бронированных автомобилей типа HMMWV, а также 480 автомобилей различного назначения. Ну а всего в наступлении могут принять участие до 2000 единиц бронетехники различных типов, произведённых как в СССР, так и в других странах. Среди всей этой информации мелькают слова о формировании сразу 9 бригад, которые будут подчиняться на прямую Пентагону, а значит в данном случае можно констатировать наличие в Украине собственной армии НАТО, которую могут использовать в виде пушечного мяса. 

В США уже начали расследование утечки, а в РФ планируют оценить появившиеся данные на предмет дезинформации. При этом эксперты заметили сходство формирующегося украинского наступательного кулака с так называемой «Золотой дивизией» в Ираке, которая после получила название «Дивизия живых мертвецов». Напомним, только в ходе первого акта битвы за Мосул от подготовленных американцами элитных бойцов осталась половина. Стоит учитывать, что тогда наступление велось под полным контролем со стороны США. На поле боя присутствовали американские офицеры, а координация действий согласовывалась с Пентагоном. Несмотря на это были потеряны десятки тысяч бойцов и множество танков, включая тот самый Abrams, о котором мечтают украинские политики. Ну а аналитики полагают, что Зеленский опасается полного поражения своих войск, поэтому заранее согласовал условия, на которых польская армия перейдёт украинскую границу и объявит так называемый протекторат. Стоит учитывать, что вся эта информация не была официально подтверждена, поэтому стоит относиться к ней с долей сомнения.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сво политика
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
75
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
27
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
34
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
12
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
15
Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
21
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
13

Интересные материалы

Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
6 апреля 2023 75
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
28 марта 2023 34
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
4 апреля 2023 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские бойцы начали покидать Бахмут из-за угрозы полного окружения и ввода новых групп "Вагнера"
28
Представлена электронная книга Kobo Elipsa 2E с магнитным стилусом
1
Украинские инженеры превращают Leopard-2А4 во Франкенштейна – зачем на танк ставят советскую броню
13
В Бахмуте из-за плотного артиллерийского огня ЧВК "Вагнер" бойцы ВСУ вынуждены скрываться в подвалах
2
Шольца обвиняют в налоговом мошенничестве на сумму 30 миллиардов евро
5
Пригожин лично поработал оператором колл-центра ЧВК "Вагнер" и собеседовал кандидата
1
Украина получит 14 польских МиГов, но только не прошедших процесс модернизации по стандартам НАТО
2
Минобороны России модернизирует свои системы ПВО и ПРО до конца 2023 года
+
У Зеленского заявили, при каких обстоятельствах Украина готова к переговорам с Россией по Крыму
8
Бахмутский гарнизон ВСУ может попасть в два котла в течение трёх-четырёх недель
5
Старые модели iPhone и iPad могут потерять доступ к важным сервисам
1
Cisco утилизировала компьютерной техники на 2 000 000 000р, не желая продавать её покупателям в РФ
24
Рубль ослаб до показателей апреля 2022 года
13
Intel прекращает выпуск процессоров 11-го поколения серии Tiger Lake
+
Возле торгового центра на северо-востоке Москвы в мусорном контейнере нашли более 20 гранат
2
Собянин перенёс место строительства мечети в Москве и назвал её размеры
10
Энтузиасты создали загрузочный образ Windows 11, который помещается на DVD-диск и занимает 4 Гб ОЗУ
5
Авианосцы США и Китая синхронным курсом идут к берегам Тайваня
5
Украинские военные вынуждены выбираться из Бахмута по утопающей в грязи грунтовой дороге
2
Министр обороны Украины считает, что боевые действия могут закончиться уже в этом году
11

Популярные статьи

Цена Ryzen 5 5600 упала до минимума — собираем оптимальный компьютер для новых игр 2023 года
32
Заработок в Steam, как пассивный доход для начинающих
23
"Солнцепеки" ВДВ испепелили опорные пункты боевиков под Кременной и Угледаром
21
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
29
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Dying Light Enhanced Edition
12
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
75
В США создают самолёт Судного дня для эвакуации президента в случае начала ядерного противостояния
11
США негодуют: Иран в ближайшие дни получит 16 истребителей Су-35 Flanker, построенных для ВВС Египта
2
О необходимости введения в России смертной казни
24
Лучшие фильмы про пещеры на мой субъективный взгляд
4

Сейчас обсуждают

nonses84
10:39
Люди начинают понимать что недоядра это говно с 11 виндой в купе. Я бы тоже на данный момент лучше на амд взял, если бы собирал себе.
AMD Ryzen 7 7800X3D стал самым продаваемым процессором на Amazon, обогнав Core i9-13900K
Snooper
10:38
Вряд ли ситуация на солнце настолько статична, что можно успеть нашлепать 60К снимков одного и того же состояния - это ж ядерный котёл. Больше тянет на "он художник он так видит".
Это самая четкая HD-фотография солнца, созданная путем объединения 90 тысяч фотографий
Михаил Соломинский
10:34
гей-клуб там у них просто )
Минобороны Украины: Ресурсы россиян уменьшаются, у нас тоже, но у нас есть Рамштайн-клуб
Пудин Пудин
10:33
Капитализм в действии ,в штатах в одно время выливали молоко в реку чтобы цены удержать
Cisco утилизировала компьютерной техники на 2 000 000 000р, не желая продавать её покупателям в РФ
kitava
10:33
По таким индикаторам мировой кризис очевиден. Память раньше нужна была всем. Теперь по ней жёсткая просадка.
Бойцы ЧВК Вагнер обучают ополченцев в Курской и Белгородской областях
geepnozeex
10:30
производители самотыков уже сами все соки выжимают. накинуть 5 - 7% фрикций в минуту - это ниочём.
Украинские бойцы начали покидать Бахмут из-за угрозы полного окружения и ввода новых групп "Вагнера"
Люцифер Денница
10:27
10сек
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Dying Light Enhanced Edition
Xmast
10:25
Вот вам факты https://lenta.ru/news/2021/03/22/cheap/ Китаю продается газ дешевле чем Белоруссии! Таджикистан и Казахстан не дураки отдавать свои ресурсы за копейки. И продают тому же китаю значительн...
МИД Китая призывает взять НАТО ответственность за украинский кризис
Алексей Куприянов
10:20
В Минобороне )) Склонять научитесь, а то прямо в заголовках безграмотность. Где - в Министерстве обороны. PS: зачем эти новости здесь?
В Минобороне отчитались об уничтожении первой американской БМП Bradley
geepnozeex
10:19
ну так давай уголовный кодекс отменим сразу, - он же нарушается постоянно, а значит не нужен.
О необходимости введения в России смертной казни
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем