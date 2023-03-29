По мнению Пригожина, после ухода ЧВК «Вагнер» на шахматной доске останется только армия России

Президент Украины любит встречаться с иностранными журналистами, рассказывая им небылицы о том, как он лично руководит обороной страны. Некоторые бедолаги верят, что приводит к появлению абсурдных материалов, тогда как другие пытаются понять логику тех или иных действий Зеленского. Не исключено, что последние думают, что президент Украины действительно что-то решает, вот только это не так. Сегодня командование сосредоточено в руках США, ну а янки готовы забивать тысячи украинцев, снимая людей с заводов, государственных предприятий, или просто отлавливая на улицах неудачливых прохожих. Ну а недавно Зеленский поведал Associated Press о сакральном значении Бахмута для Украины. Якобы, ВСУ будет стоять до конца, поскольку решение оставить Бахмут может привести к тому, что Киев потеряет сильную позицию, что вынудит власти вести переговоры.

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Возможно, это и так, но у Пригожина на этот счёт есть своё мнение, которое сегодня он и высказал на канале пресс-службы компании «Конкорд». Оказывается, происходящее сегодня было спланировано командным составом ЧВК «Вагнер» ещё летом 2022 года после взятия Попасной. Именно тогда было решено оттянуть на себя основные силы противника, с чем «музыканты» неплохо справляются уже несколько месяцев. Пригожин отметил, что в бешеной мясорубке происходит полное уничтожение украинской армии, которая теряет свою боеспособность и вынуждена занимать невыгодные позиции в городе, находящемся под контролем российской артиллерии. Приходится признать, что постоянные наступательные операции ощутимо потрепало и ЧВК «Вагнер», но Пригожин видит миссию формирования в том, чтобы открыть путь армии РФ вперёд. По его мнению, грядёт ключевая битва, во время которой оставшиеся боеспособные силы украинской армии перейдут в наступление. Именно от командования РФ, обычных солдат и офицеров зависит исход.

Что до ЧВК «Вагнер», то Пригожин ещё раз напомнил о важности удержания флангов. По его мнению, если грамотно расставить позиции, то удастся удержать наступательный кулак, что приведёт к окончательному поражению ВСУ. Ранее основатель ЧВК утверждал, что сегодня на Донбассе Украина собрала все боеспособные подразделения. Если силы, противостоящие армии РФ, окажутся сломлены, то появится возможность быстрого контрнаступления, поскольку открываются обширные тактические и стратегические возможности. Ну а генеральная битва ЧВК «Вагнер» против ВСУ состоится уже скоро. Пригожин осознаёт, что есть вероятность потери основной части подразделения, но готов пойти на жертвы, полагая, что это позволит России получить неоспоримое преимущество при наступлении. Ну а победа ЧВК «Вагнер» станет поворотным моментом в истории. Пригожин напомнил, что на стороне Украины сражаются тысячи наёмников, а помощь оказывают десятки государств. Полное поражение Киева под Бахмутом докажет неэффективность союзников и укрепит уважение к русскому оружию.

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Пригожин видит историческую роль ЧВК «Вагнер» в служении России, а возможность перемолоть оружие стран НАТО, наёмников и ВСУ считает важной и готов сражаться до последнего. При этом он уверен в том, что подвиг бойцов не должен пройти бесследно, поскольку важно двигаться вперёд, принимая наиболее верные решения. Он ещё раз напомнил о том, что южная и северная группировка должна идти одновременно, прикрывая флаги и наиболее горячие участки фронта. Без всего этого добиться успехов не получится. Если вы хотите ознакомиться с полным текстом заявления, то переходите по ссылке. Мы же отметим, что недавно Пригожин совершил вылазку вместе с военным корреспондентом в центр Бахмута. До противника оставалось не больше 150 метров по прямой, а совсем рядом раздавались выстрелы. Подобные действия говорят о многом, поскольку далеко не все командиры готовы рисковать собой, придавая бойцам уверенности в победе.