Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Пригожин: Битва за Бахмут почти уничтожила армию Украины и изрядно потрепала ЧВК «Вагнер»
По мнению Пригожина, после ухода ЧВК «Вагнер» на шахматной доске останется только армия России
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Президент Украины любит встречаться с иностранными журналистами, рассказывая им небылицы о том, как он лично руководит обороной страны. Некоторые бедолаги верят, что приводит к появлению абсурдных материалов, тогда как другие пытаются понять логику тех или иных действий Зеленского. Не исключено, что последние думают, что президент Украины действительно что-то решает, вот только это не так. Сегодня командование сосредоточено в руках США, ну а янки готовы забивать тысячи украинцев, снимая людей с заводов, государственных предприятий, или просто отлавливая на улицах неудачливых прохожих. Ну а недавно Зеленский поведал Associated Press о сакральном значении Бахмута для Украины. Якобы, ВСУ будет стоять до конца, поскольку решение оставить Бахмут может привести к тому, что Киев потеряет сильную позицию, что вынудит власти вести переговоры.  

реклама

Возможно, это и так, но у Пригожина на этот счёт есть своё мнение, которое сегодня он и высказал на канале пресс-службы компании «Конкорд». Оказывается, происходящее сегодня было спланировано командным составом ЧВК «Вагнер» ещё летом 2022 года после взятия Попасной. Именно тогда было решено оттянуть на себя основные силы противника, с чем «музыканты» неплохо справляются уже несколько месяцев. Пригожин отметил, что в бешеной мясорубке происходит полное уничтожение украинской армии, которая теряет свою боеспособность и вынуждена занимать невыгодные позиции в городе, находящемся под контролем российской артиллерии. Приходится признать, что постоянные наступательные операции ощутимо потрепало и ЧВК «Вагнер», но Пригожин видит миссию формирования в том, чтобы открыть путь армии РФ вперёд. По его мнению, грядёт ключевая битва, во время которой оставшиеся боеспособные силы украинской армии перейдут в наступление. Именно от командования РФ, обычных солдат и офицеров зависит исход. 

Что до ЧВК «Вагнер», то Пригожин ещё раз напомнил о важности удержания флангов. По его мнению, если грамотно расставить позиции, то удастся удержать наступательный кулак, что приведёт к окончательному поражению ВСУ. Ранее основатель ЧВК утверждал, что сегодня на Донбассе Украина собрала все боеспособные подразделения. Если силы, противостоящие армии РФ, окажутся сломлены, то появится возможность быстрого контрнаступления, поскольку открываются обширные тактические и стратегические возможности. Ну а генеральная битва ЧВК «Вагнер» против ВСУ состоится уже скоро. Пригожин осознаёт, что есть вероятность потери основной части подразделения, но готов пойти на жертвы, полагая, что это позволит России получить неоспоримое преимущество при наступлении. Ну а победа ЧВК «Вагнер» станет поворотным моментом в истории. Пригожин напомнил, что на стороне Украины сражаются тысячи наёмников, а помощь оказывают десятки государств. Полное поражение Киева под Бахмутом докажет неэффективность союзников и укрепит уважение к русскому оружию.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Пригожин видит историческую роль ЧВК «Вагнер» в служении России, а возможность перемолоть оружие стран НАТО, наёмников и ВСУ считает важной и готов сражаться до последнего. При этом он уверен в том, что подвиг бойцов не должен пройти бесследно, поскольку важно двигаться вперёд, принимая наиболее верные решения. Он ещё раз напомнил о том, что южная и северная группировка должна идти одновременно, прикрывая флаги и наиболее горячие участки фронта. Без всего этого добиться успехов не получится. Если вы хотите ознакомиться с полным текстом заявления, то переходите по ссылке. Мы же отметим, что недавно Пригожин совершил вылазку вместе с военным корреспондентом в центр Бахмута. До противника оставалось не больше 150 метров по прямой, а совсем рядом раздавались выстрелы. Подобные действия говорят о многом, поскольку далеко не все командиры готовы рисковать собой, придавая бойцам уверенности в победе. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #чвк вагнер
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Украина может перенести наступление на лето, а ВСУ готовятся к сдаче Авдеевки
Командир «Ахмата» считает, что контрнаступление ВСУ станет последним заходом для киевского режима
Песков назвал противостояние России и Запада гибридной войной и добавил, что это надолго
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

The New York Times: наёмники бегут из Украины, а из 20 000 человек осталось всего 1500 бойцов
13
ABC News: Украина потеряла контроль над небом и не может сбивать истребители и бомбардировщики РФ
19
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
54
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
10
Американский разведчик RC-135В впервые подлетел к российской границе со стороны Финляндии
12
На фоне протестов Париж поддержал китайский план урегулирования конфликта на Украине
5
39 флагманских смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 14 на Andriod 13 в 2023 году
2
Трамп предложил американцам «молиться» после размещения Россией ТЯО в Беларуси
4
Евгений Пригожин не подтвердил отправку подразделений ЧВК "Вагнер" на Авдеевское направление
+
Искусственный интеллект приходит в Gmail и Google Docs
+
ИИ-системы в ближайшем будущем лишат работы 300 млн человек только в Европе и США
6
Министр обороны Украины показал видео с прибывшими танками Challenger 2
7
Совбез ООН не принял российскую резолюцию о расследовании диверсий на «Северных потоках»
9
Россия впервые перехватила украинскую ракету GLSDB дальностью 150км
4
Дональд Трамп допустил, что через полтора года от Украины «ничего не останется»
7
Intelligence Online: Франция планирует передать Украине 40 истребителей Mirage 2000 через ОАЭ
3
Из хранилищ в США пропало 10% нефти, а в ЕС потратили $500 млн на написание санкций против РФ
7
Twitter теперь стоит 20 миллиардов долларов, половину того, что Илон Маск заплатил за компанию
3
Аренда ЦОДов в России подорожала на 20-25 %
1
Вашингтон и Осло могут готовить атаки под чужим флагом на норвежскую газовую инфраструктуру
3

Популярные статьи

Истребитель МиГ-25PP - рекордсмен, способный уклоняться от ракет, созданный для шпионажа за Китаем
3
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
59
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
39
Почему тактика ждуна себя изжила, и какую видеокарту выбрать энтузиасту для любых игр в 2К
16
О красной неадекватности и объективности тестирования: что ни делает Хуанг, все он делает не так...
31
Краткое тестирование в игре Scathe
+
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
44
Собираем продвинутый игровой ПК 2023 года за 200 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Март)
3
Пентагон: Россия предоставила Китаю технологии и топливо для создания ядерного оружия
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
24

Сейчас обсуждают

Иван Горинич
19:00
Нипруха однако, но 85% территории Украины сегодня контролирую ВСY, плюс поставки западом невероятного количества оружия и боеприпасов.
Командир «Ахмата» считает, что контрнаступление ВСУ станет последним заходом для киевского режима
Серегарус
18:57
Великая Римская Империя тоже когда-то была и великой и римской и империей... рано или поздно всем империям приходит конец...
Корейским компаниям придётся делиться с властями США коммерческой тайной, если они хотят получать субсидии
MrPegge
18:53
А они доминируют, но не залетая за линию фронта? Молодцы, чо. Не зря воздух портят и летают красиво.
Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
Евгений Сом
18:53
Я даже не думал что фанатик безмозглый будет нести бред про фпс и что если его больше то это уже и не важно ))) т.е. выбирая между 50фпс и 75фпс ты выберешь 50фпс? Нет ну такого бреда я еще ни видел )...
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
Серегарус
18:53
надо понимать, что этот Каргил ничего уникального не предлагает..просто покупает зерно в одном месте и везёт продавать в другое..от того что Каргил ушёл , люди меньше есть не будут...
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции прекратит экспорт зерна из России
Иван Горинич
18:52
Таким образом можно поздравить тов Пригожина, когда за 8 месяце невероятной борьбы и потерь суметь пробраться в цент Бахмута, это есть повод для награды.
Пригожин: Битва за Бахмут почти уничтожила армию Украины и изрядно потрепала ЧВК «Вагнер»
ChandlerXAAP
18:49
Но хочется 4080 конечно, но жаба говорит дорого, а жаба у меня главная)
Почему тактика ждуна себя изжила, и какую видеокарту выбрать энтузиасту для любых игр в 2К
Eppius
18:47
На мой взгляд причиной упорной обороны Бахмута является способность армии бандеровцев его оборонять. В противном случае они бы давно его потеряли.
Зеленский назвал причины упорной обороны Бахмута
Евгений Семенов
18:39
Командир "Ахмата" считает...Ну хоть считать умеет, может даже и писать, но это не точно А кстати что "Принцесса Нури" считает?
Командир «Ахмата» считает, что контрнаступление ВСУ станет последним заходом для киевского режима
Евгений Семенов
18:37
Отличная статья и соответствующие коменты. Одобряю. Ведь самое опасное для Украины было бы иметь умного, хитрого и сильного врага. А так норм. Роисся - вперде!
Министр обороны Украины обозначил сроки начала весеннего наступления ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем