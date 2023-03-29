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The Guardian: украинские танкисты не смогли освоить Challenger2, сбегали с уроков и не сдали экзамен
Британские журналисты рассказали о том, как на самом деле проходило обучение украинских танкистов на Challenger 2
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В последнее время российская и западная пресса всё чаще обсуждает возможные направления масштабного наступления украинской армии. На этот счёт есть несколько мнений. Любители закидывать противника шапками и громкими словами уверяют, что у Киева нет реальных возможностей провести наступательную операцию. Якобы, снарядный голод усиливается, а низкое количество танков не позволяет создать манёвренный механизированный кулак ни на одном направлении фронта. Основатель ЧВК «Вагнер» пишет, что сегодня Киев формирует сразу несколько ударных групп, при этом советует не недооценивать противника. По словам Пригожина, только на Бахмутском направлении создана группировка из 80 тысяч человек. Западная пресса активно обсуждает возможности выхода ВСУ к Азовскому морю, что отрежет сухопутный коридор в Крым. В CNN полагают, что задача окажется ВСУ вполне по силам, тогда как Главком вооружённых сил Украины сетует на весеннюю распутицу, предлагая перенести наступление на начало лета. 

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Сложно сказать, какой в итоге путь будет избран, ну а главной движущей силой наступательной операции должны стать танки. Прежде всего речь идёт о немецких машинах, которые поставляются несколькими европейскими странами. Loepard 2 уже начали поступать, а некоторые военкоры полагают, что за март границу пересекли десятки машин. Большая часть из них относится к модификации А4, а значит не представляет высокой ценности, поскольку обладает неэффективной защитой и лишена современных систем наведения и фиксации противника. Немецкие танки не раз были замечены на Донбассе, но пока попадали только в объектив журналистов и не вступали в бой с российскими силами. Но экспертов волнуют даже не танки, а кто всеми этими сотнями машин будет управлять. Многие военные аналитики склоняются к мнению, что основная часть машин будет управляться наёмниками из стран НАТО, хотя европейцы старательно делают вид, что проводят активное обучение украинских бойцов. 

К примеру, недавно о завершении курса заявили власти Германии и Британии, при этом обе страны отчитались, что всё это заняло 2 месяца, а украинцы научились не только нажимать на кнопки, но и использовать потенциал танков в реальном бою. Не будем раньше времени рассказывать о низком уровне подготовки, ведь сегодня подоспели крайне любопытные факты, свидетельствующие о том, что в танках всё же придётся сидеть англичанам, немцам и полякам. Совсем недавно правительство Британии с гордостью объявило о том, что украинские солдаты полностью освоили Challenger 2 и обладают достаточными навыками для того, чтобы выигрывать танковые сражения. Автор данного материала уже тогда немного удивился, поскольку рассказ выглядел слишком идеалистичным и совсем не похож на реальность. Сегодня подозрения подтвердились, о чём с грустью сообщает The Guardian. По данным издания, ссылающегося на военного инструктора Джона Батлера, обучение не завершено, а успехи украинских бойцов крайне сомнительны и не соответствуют минимальным требованиям, которые предъявляются для местных танкистов. 

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Оказывается, только 20% всех солдат смогли сдать итоговый экзамен, тогда как абсолютное большинство оказалось неспособно обучаться. Мало того, украинцы и вовсе не хотели осваивать британские танки, не приходя на уроки, игнорируя требования инструкторов и вели себя в целом пренебрежительно. Некоторые и вовсе постоянно сбегали, поскольку не горели желанием возвращаться на родину. Подробностей о том, какими способами английская полиция добилась выдворения украинцев из страны, остались за кадром. Ну а ожидать от беглецов каких-то результатов, было бы наивным. В Германии предпочли не выносить сор из избы, но нет никаких сомнений, что украинские танкисты вели себя там ничуть не лучше. Сложно представить себе, чтобы после такого специфического обучения бойцы показывали какой-то высокий уровень управления танком. Вот только во время реального боя нужно обладать отточенными до автоматизма навыками, поскольку секунда промедления может стоить жизни всему экипажу. 

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#военные технологии #танки
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