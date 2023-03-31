На сайте Pronews появились любопытные подробности атаки из 6 ракет "Кинжал" по Украине, состояшвейся 9 марта

За первый год СВО армия РФ использовала всего 3 ракетных комплекса «Калибр». 18 марта 2022 года взлетел на воздух объект под Ивано-Франковском. 20 марта 2022 года была уничтожена нефтебаза в селе Константиновка. 11 апреля прилетело по командному пункту подземного базирования в городе Часов Яр. Стоит отметить, что украинская сторона не подтвердила некоторые цели, поэтому доказательств в прессе нет и не может быть, а значит приходиться ориентироваться на утечки и слухи. Эксперты полагают, что это были склады с оружием, располагающиеся глубоко под землёй и защищённые не только от обычных ракетных ударов, но и от прилёта ядерной боеголовки. Подобные запасы позволяли затянуть боевые действия, а попытка уничтожения снарядов должна была привести к снижению боеспособности украинской армии. Отметим, что уже во второй половине 2022 году начались активные поставки боеприпасов и оружия со стороны стран НАТО, ну а снарядный голод в ВСУ наступил с большим опозданием. И всё же, ракеты «Калибр» стоя дорого, а Россия не может разбрасываться ими с той же лёгкостью, как запускать дроны-камикадзе, поэтому утро 9 марта стало неожиданным не только для правительства Украины, но и для мировой общественности. Напомним, тогда было выпущено сразу 6 «Калибров».

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Отследить цели четырёх ракет так и не удалось. Есть мнение, что это были ключевые цели, которые имели высокую ценность для украинского командования. Ну а первые две ударили по Киевской ТЭЦ-5 и одному из районов столицы. Министерство обороны РФ назвало всё это ударом возмездия, ну а аналитики уверены, что подобные операции готовятся тщательно, а цели выверяются и многократно подтверждаются. Как обычно, российское командование не спешило делиться точными данными, а в итоге было сообщено, что все цели достигнуты. Уже 11 марта эксперты предположили, что одна или несколько ракет ударили по командному центру НАТО, располагавшемуся на западе Украины. На тот момент никто не подтверждал подобной информации, ну а недавно появилась любопытная информация, предоставленная журналистами Pronews. Греческий сайт отметил, что 9 марта Москва нанесла крайне болезненный удар, который сильно подорвал возможности планирования наступательных операций.

Как выяснилось, речь идёт о так называемом Объединённом центре командования, в рамках которого осуществлялось взаимодействие между командным составом НАТО и ВСУ. Именно там могли строиться планы по контрнаступлению на Запорожском направлении, а также координирование связи между теми или иными подразделениями. Известно, что штаб располагался в бункере, построенном много десятилетий назад. Похоже, в Киеве считали объект неприступным ещё и из-за того, что он находился на глубине 130 метров под землёй, а значит действительно мог выдержать прямое попадание ядерной боеголовки. В прессе отмечают, что внутри находилось свыше 300 человек, ну а назвать точное количество погибших не представляется возможным. Не исключено, что в ходе обрушения большая часть из них не смогла выбраться наружу. При этом особый упор делается на то, что основное количество находящихся там людей составляли офицеры НАТО, включая граждан США и Польши. Предполагается, что удар по ключевому объекту привёл к переносу сроков наступательной операции ВСУ не только на южном и северном направлении, но и под Бахмутом.

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Повторимся, точных данных нет, а значит указанная выше информация могла быть просто выдумана греческими журналистами. Сами они ссылаются на представителей командования НАТО, ну а мы напомним, что операция возмездия была совершена после атаки нескольких групп украинских военных на Брянскую область 2 марта 2023 года. Тогда погибло несколько человек, а солдаты стреляли не только по взрослым, но и попали в ребёнка. Именно тогда героический парень по имени Федя несмотря на ранение смог вывести двух младших девочек в безопасное место. Напомним, в США так и не смогли освоить гиперзвуковое оружие. Ну а вчера стало известно, что Пентагон разорвал контракт с подрядчиком, потратив на разработки ракеты 3 миллиарда долларов. Теперь задача доверена другой компании, ну а предугадать результаты и сроки появления у американцев аналогов российского «Кинжала» не представляется возможным.