Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Российский «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на глубине 130м – погибло до 300 офицеров из США и Польши
На сайте Pronews появились любопытные подробности атаки из 6 ракет "Кинжал" по Украине, состояшвейся 9 марта
рекомендации
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

За первый год СВО армия РФ использовала всего 3 ракетных комплекса «Калибр». 18 марта 2022 года взлетел на воздух объект под Ивано-Франковском. 20 марта 2022 года была уничтожена нефтебаза в селе Константиновка. 11 апреля прилетело по командному пункту подземного базирования в городе Часов Яр. Стоит отметить, что украинская сторона не подтвердила некоторые цели, поэтому доказательств в прессе нет и не может быть, а значит приходиться ориентироваться на утечки и слухи. Эксперты полагают, что это были склады с оружием, располагающиеся глубоко под землёй и защищённые не только от обычных ракетных ударов, но и от прилёта ядерной боеголовки. Подобные запасы позволяли затянуть боевые действия, а попытка уничтожения снарядов должна была привести к снижению боеспособности украинской армии. Отметим, что уже во второй половине 2022 году начались активные поставки боеприпасов и оружия со стороны стран НАТО, ну а снарядный голод в ВСУ наступил с большим опозданием. И всё же, ракеты «Калибр» стоя дорого, а Россия не может разбрасываться ими с той же лёгкостью, как запускать дроны-камикадзе, поэтому утро 9 марта стало неожиданным не только для правительства Украины, но и для мировой общественности. Напомним, тогда было выпущено сразу 6 «Калибров». 

реклама

Отследить цели четырёх ракет так и не удалось. Есть мнение, что это были ключевые цели, которые имели высокую ценность для украинского командования. Ну а первые две ударили по Киевской ТЭЦ-5 и одному из районов столицы. Министерство обороны РФ назвало всё это ударом возмездия, ну а аналитики уверены, что подобные операции готовятся тщательно, а цели выверяются и многократно подтверждаются. Как обычно, российское командование не спешило делиться точными данными, а в итоге было сообщено, что все цели достигнуты. Уже 11 марта эксперты предположили, что одна или несколько ракет ударили по командному центру НАТО, располагавшемуся на западе Украины. На тот момент никто не подтверждал подобной информации, ну а недавно появилась любопытная информация, предоставленная журналистами Pronews. Греческий сайт отметил, что 9 марта Москва нанесла крайне болезненный удар, который сильно подорвал возможности планирования наступательных операций. 

Как выяснилось, речь идёт о так называемом Объединённом центре командования, в рамках которого осуществлялось взаимодействие между командным составом НАТО и ВСУ. Именно там могли строиться планы по контрнаступлению на Запорожском направлении, а также координирование связи между теми или иными подразделениями. Известно, что штаб располагался в бункере, построенном много десятилетий назад. Похоже, в Киеве считали объект неприступным ещё и из-за того, что он находился на глубине 130 метров под землёй, а значит действительно мог выдержать прямое попадание ядерной боеголовки. В прессе отмечают, что внутри находилось свыше 300 человек, ну а назвать точное количество погибших не представляется возможным. Не исключено, что в ходе обрушения большая часть из них не смогла выбраться наружу. При этом особый упор делается на то, что основное количество находящихся там людей составляли офицеры НАТО, включая граждан США и Польши. Предполагается, что удар по ключевому объекту привёл к переносу сроков наступательной операции ВСУ не только на южном и северном направлении, но и под Бахмутом. 

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Повторимся, точных данных нет, а значит указанная выше информация могла быть просто выдумана греческими журналистами. Сами они ссылаются на представителей командования НАТО, ну а мы напомним, что операция возмездия была совершена после атаки нескольких групп украинских военных на Брянскую область 2 марта 2023 года. Тогда погибло несколько человек, а солдаты стреляли не только по взрослым, но и попали в ребёнка. Именно тогда героический парень по имени Федя несмотря на ранение смог вывести двух младших девочек в безопасное место. Напомним, в США так и не смогли освоить гиперзвуковое оружие. Ну а вчера стало известно, что Пентагон разорвал контракт с подрядчиком, потратив на разработки ракеты 3 миллиарда долларов. Теперь задача доверена другой компании, ну а предугадать результаты и сроки появления у американцев аналогов российского «Кинжала» не представляется возможным. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #политика
10
Показать комментарии (10)

Материалы по теме

Отставной офицер Британии высказал своё мнение о возможном нападении ВСУ на Крым
Бывший офицер разведки США рассказал о возможном поражении ВСУ, которое может случиться уже летом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
106
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
11
Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
5
Минобороны РФ сообщило, что в зоне СВО была впервые сбита новая украинская ракета «Гром-2»
7
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
16
The Guardian: украинские танкисты не смогли освоить Challenger2, сбегали с уроков и не сдали экзамен
19
Поставленные Украине Leopard 2 примут участие в боевых действия только в апреле - мае
4
Экс-распорядитель крупного фонда предсказал «контролируемый подрыв» 186 американских банков
10
Высокопоставленный чиновник пообещал, что Украина скоро создаст БПЛА с дальностью полета 3000 км
9
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции прекратит экспорт зерна из России
5
Словацкие истребители МиГ-29, переданные Украине, уже замечены в Харьковской области
3
Правительство Польши закупит 800 тысяч боеприпасов на $2,8 миллиарда для Украины
+
Китайская хакерская группа RedGolf может спонсироваться Китаем
+
6 крайне сомнительных игровых видеокарт NVIDIA, которые вообще не должны были поступить в продажу
21
Почему видеокарты AMD продаются хуже NVIDIA, и кто на самом деле делает лучшие видеокарты на рынке
19
В США испытали управляемый подкалиберный артиллерийский снаряд 155-мм дальностью 110км
26
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
95
МАГАТЭ не видит возможности защитить Запорожскую АЭС из-за увеличения концентрации военных
2
Выпущена бета-версия OBS Studio 29.1 с поддержкой потоковой передачи AV1 и HEVC
1
На Украине специалисты ВСУ изучают устройство и схемотехнику сбитых БПЛА "Герань"
9

Популярные статьи

Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
10
11 популярных процессоров, которые не стоит покупать новыми в 2023 году
8
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
22
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
138
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
53
Мексиканские картели активно используют контрабандное оружие из Украины - реакция США
10
The Last of Us Part 1 PC - краткий обзор отличной игры с ужасной оптимизацией
44
EMPRESS - русская хакерша, которая борется за бесплатное распространение игр
26
Как умер жанр комедий в 21 веке - о причинах, скандалах, расследованиях
12
Разделение Alibaba решило загадку Джека Ма – Asia Times
1

Сейчас обсуждают

Вова Огонь
12:09
Чимбал, нашел ты кого цитировать 😆 🤦‍♂️
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
Иван Летников
12:09
Хороший Стёб над убогим линуксом
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
Denis Ismagulov
12:08
Нет, не фейк. На Западе уже кипишь подняли. Если кто и остался в живых, то они заживо захоронены в этом бункере остались
Российский «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на глубине 130м – погибло до 300 офицеров из США и Польши
Ilikethat
12:08
дабвил бы, " я идиот и горжусь этим!"
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
alli
12:07
да,это клиника)))
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
Kozma
12:07
Ага. Максимальная дальность стрельбы около всего 16 км. Против гаубиц 777 с дальностью более 40 км - самое то.
The Guardian: украинские танкисты не смогли освоить Challenger2, сбегали с уроков и не сдали экзамен
Шекн Итрч
12:06
Автор запутался аж в двух драйверах, для старых карт автоматом подтягивается драйвер radeon, а для новых amdgpu. Для автора это слишком сложно.
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
grom9000
12:06
1) кинетическая энергия невероятная, т.к. это ГИПЕРЗВУКОВАЯ ракета. 2) ракета маленькая и имеет высокое проникающее действие, например ты не сможешь пробить доску молотком, но можешь вбить в нее тонки...
Российский «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на глубине 130м – погибло до 300 офицеров из США и Польши
Люцифер Денница
12:05
взломать Хогвартса за 2 недели Это конечно сильно, если это группа хакеров, то они реально соображают.
EMPRESS - русская хакерша, которая борется за бесплатное распространение игр
Шекн Итрч
12:04
Там дело не в нравится-не нравится, проблема глубже. Например, далеко не каждый представитьель человеческой популяции способен играть на музыкальных инструментах, даже лучшие преподаватиели ничего не ...
Почему дистрибутивы Linux не способны конкурировать с Microsoft Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем