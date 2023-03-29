Самая последняя информация о ходе проведения СВО

Многие наши читатели удивляются тому, что известные европейские правозащитники никак не реагируют на то, что сегодня происходит в Украине. Можно поднять десятки тем, включая пытки и убийство пленных, а также привязывание местных жителей к столбам за мелкие кражи и правонарушения. Фактов достаточно, но особе резонансными стали гонения на православную церковь. Разобраться в вопросе украинского религиозного права достаточно сложно, поэтому мы с вами такими глупостями заниматься не будем. Отметим, что сегодня власть поддерживает секту, которая с помощью боевиков отнимает имущество других православных приходов. Ну а если вас удивляет однобокая позиция европейских демократов, то стоит привести в пример любопытный случай, который случился буквально вчера. В Ивано-Франковске боевики новой украинской церкви с помощью силы и газовых баллончиков изгнали настоятелей УПЦ из собора. Это могло вызвать настоящий шторм в демократическом мире, вот только в европейской прессе написали о том, что сторонники московского патриархата с газовыми баллончиками избили украинских монахов и выгнали их из храма. Действия России осудили, посочувствовав несчастным православным.

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Информационная война ведётся довольно активно, а спонсоры её живут по обе стороны океана, откуда и финансируют всё это безобразие. Не доходит до просвещённой Европы и информация об ежедневных обстрелах Донецка со стороны Украины. Мало того, если тема и поднимается, то в прессе пишут о том, как русские уже 9 лет стреляют по городу, где страдают граждане Украины. Похоже, вскоре удары окончательно прекратится, поскольку штурм Авдеевки начал давать плоды. Как стало известно, местная военная администрация объявила эвакуацию населения. Всем гражданам предписано покинуть дома, а власти дают всего несколько дней на сборы. При этом сообщается, что оставшиеся по своему желанию будут жить в мёртвом городе, где нет мобильной связи, электричества, воды и других привычных благ. По данным военкоров, наступательная операция уже принесла свои плоды, ведь интенсивность обстрелов Донецка значительно упала. Темпы не такие высокие, как были летом 2022 года, но несколько районов продолжают страдать от ежедневных прилётов. Особенно сложно в Петровском, Куйбышевском, Киевском районах города, куда регулярно прилетают 155-мм снаряды. Военкоры отмечают, что в настоящее время производится попытка отрезать снабжение города оружием и живой силой, что сделает оборону бессмысленной и даже невозможной. Для этого требуется взять под контроль несколько сёл, но сроки пока не называются.

Есть мнение, что одна из причин такой медлительности армии РФ состоит в попытке избежать серьёзных потерь, а в итоге по гарнизону наносятся ракетные удары, а также работает авиация, а пехота наступает только при поддержке с воздуха. Не исключено, что сегодня наступательные операции делаются с оглядкой на большое контрнаступление со стороны Украины. Известно, что Байден торопит Зеленского, требуя показать эффективность на одном из направлений. За последние месяцы Киев получил огромное количество техники и различных видов вооружения, а значит не может отсиживаться в окопах. Для США успехи украинской армии критичны, поскольку сегодня политический рейтинг администрации президента находится на низком уровне. Если в 2023 году Украина не покажет сколько-нибудь существенных результатов, то Байден не сможет удержаться у власти. Ну а праймериз в 2024 году не оставят шансов сонному Джо, а значит требуется доказать, что сотни миллиардов из американского бюджета ушли не зря.

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По данным Пригожина, украинские власти обладают значительными резервами порядка 200 тысяч человек, что позволяет провести наступление на нескольких участках. Первоначально удара ждали зимой, но в прессу всё чаще попадают слухи о снарядном голоде, который царит в украинской армии. Европа обещает передать 1 миллион боеприпасов, но пока поставки идут медленно, а некоторые страны уже заявили, что не смогут исполнить взятые на себя обязательства, поскольку на складах оружия не осталось. Отметим, что точные сроки начала пресловутого наступления предсказать крайне сложно, но недавно Главком ВСУ Залужный сделал важное заявление, которое можно рассматривать как существенный перенос планов. По словам Главкома, наступление стоит проводить только после того, как весенняя распутица уступит место твёрдой сухой почве. Ну а случится это в конце мая или начале июня. Есть мнение, что украинское командование опасается за судьбу немецких и английских танков. Напомним, машины весят по 75 тонн и могут увязнуть в грязи, серьёзно задержав колонну, что приведёт к разгрому наступающих и поражению всей компании.