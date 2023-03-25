За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Прежде чем переходить к основному изложению материала, стоит попытаться понять, что вообще делают американцы в Сирии. Ворвавшись в эту страну под предлогом неких химических атак, а также опасности разрастающегося международного терроризма, янки заняла самые выгодные позиции. Фактически, сегодня США контролируют области, где расположены самые богатые месторождения углеводородов в Сирии, активно выкачивая нефть в немыслимых масштабах. Поскольку нефтяные скважины представляют повышенную ценность, рядом построены военные базы, которые позволяют США удерживать регион и продолжать находиться в Сирии без мандата международных организаций. Фактически, американцы просто оккупировали часть чужой страны и зарабатывают деньги на торговле не принадлежащих им ресурсов. Ничего личного, только бизнес.

реклама

Ну а поскольку на Ближнем Востоке наблюдаются крайне любопытные процессоры, появляется всё больше желающих как следует пнуть дядюшку Сэма. Как стало известно, вчера мощному удару подверглась военная база на северо-востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Туда прилетело несколько ракет, но узнать о реальных повреждениях и погибших нет никакой возможности, поскольку информация держится в секрете. Ответственность на себя взяли бойцы Корпуса стражей исламской революции. В данном материале мы не будем искать среди террористов хороших и плохих, ведь этим и без нас успешно занимаются сами американцы. Давайте лучше изучим саму атаку и сделаем несколько выводов. Важно учитывать, что на этот раз против США использовались образцы оружия иранского производства, включая ракеты и дроны-камикадзе. Военные базы считаются неприступными, но реальность оказалась суровой, а янки явно не ожидали, что ПВО не справится с примитивными ракетами террористов.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

А между тем здесь не всё так просто, ведь атака была хорошо спланирована, о чём свидетельствует характер нападения. Вначале пришла первая волна, из ракет и беспилотников. В итоге несколько ЗРК NASAMS, стоящие на боевом дежурстве, разрядили боекомплект. Ну а вторая волна оказалась полнейшим сюрпризом, ведь именно она и нанесла удар по незащищённым объектам на территории базы. ПВО подкачало, а значит уже вскоре США перебросит в регион больше установок NASAMS. Есть данные о том, что всего было задействовано около 20 ракет и 3 дрона-камикадзе. ПВО смогло сбить 2 беспилотника, а по поводу ракет точной информации нет. Одновременно с этим проводилась ещё одна операция. Так, в районе Абу-Камаля удар пришёлся по крупному американскому конвою. Известно, что янки перевозили цистерны с нефтью, выкачанной с тех самых сирийских месторождений. Информации о погибших нет, но в данном случае самих американцев там могло и не быть, поскольку грязную работу часто доверяют местным боевикам. Как бы там ни было, но вчера был создан прецедент, на который в Белом доме тут же отреагировали.

Сегодня ночью по личному приказу Байдена несколько F-15 ударили по военным объектам, которые принято связывать с Корпусом стражей исламской революции. Президент США заявил, что не хочет конфронтации с Ираном, но вынужден действовать решительно. Якобы, он отстаивает демократию и должен защитить американский народ. Налицо явная подмена понятий, ну а все нормальные люди осознают, что американский народ здесь не при чём, ведь всё дело в нефти, которую янки выкачивают из месторождений в Сирии. Удар по военным объектам уже был назван операцией возмездия, ну а судя по тем данным, что есть в прессе, США не планирует дальше предпринимать никаких шагов. И вот здесь самое время вспомнить, что мир вокруг нас действительно меняется. Как вы могли слышать, не так давно состоялись переговоры между Саудовской Аравией и Ираном. Посредником выступил Китай, а все стороны назвали происходящее важным шагом к налаживанию двусторонних отношений.

реклама

Похоже, времена, когда США могли сталкивать арабские страны головами, прошли, ведь примерно в это же время состоялась встреча между политиками Саудовской Аравии и Сирии. Встреча прошла в ОАЭ, где в Дубае при посредничестве России была согласована дорожная карта, которая должна лечь в основу налаживания отношений между двумя арабскими странами. Как вы уже догадались, американцев никто не приглашал, при этом РФ и Китай разыгрывают свои дипломатические карты, выдавливая США из региона. Отметим, что Иран за последние годы совершил настоящий технологический прорыв, имея на вооружении современное оружие, чего у этой страны ещё никогда не было. Сложно сказать, удастся ли арабским странам выдавить американцев из региона мирно, но как бы там ни было, есть ещё Израиль. Многие политологи опасаются единства между арабскими странами. Ещё бы, ведь если арабы перестанут воевать друг с другом, то единственным противником, который встанет перед ними во весь рост, окажется именно это маленькое воинствующее государство, удерживающее весь регион в напряжении.

P.S. Автор ничего не имеет против Израиля, но политика властей этой страны часто вызывает вопросы и явно противоречит принципам демократии, о которых сегодня так громко говорят в Европе, США и даже в Израиле.