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Химическая промышленность Германии перестала существовать–санкции против РФ дали неожиданный эффект

Экономические потери трудно предсказать, поскольку от немецких концернов завесили десятки менее крупных компаний в Германии
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Больше года назад Европа вместе с США начала вводить санкции против России. Прежде всего были затронуты наиболее чувствительные для экономики направления, а сами американцы заморозили сотни миллиардов долларов, до которых смог дотянуться дядюшка Сэм. Казалось, что победа над российской экономикой близка, вот только рубль неожиданно восстал из мёртвых и всю вторую половину прошлого года стоил достаточно дорого. В последние месяцы национальная валюта подешевела и остановилась на отметке 75-к-1. Эксперты поясняют, что всё это связано с санкциями против российского газового и нефтяного бизнеса. Здесь есть как хорошие, так и плохие новости. Например, американские эксперты пришли к выводу, что Россия в январе продавала нефть значительно дороже потолка цен, установленного европейцами. При этом приходится признать, что немалая часть прибыли теряется, поскольку Индия и Китай согласны закупать сырьё только с внушительными дисконтами. 

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Словом, проблем достаточно, а недавно был введён 10-й пакет санкций. Вчера политики ЕС признали, что следующий 11-й пакет может оказаться последним, ведь абсолютно всё что только можно было запретить, Европа уже внесла в список. А между тем сами же европейцы с грустью смотрят на цифры, ведь за год эти ребята запретили себе продавать 49% от всех товаров, которые раньше поступали в Россию. Проблема носит системный характер, а трудности для европейской экономики ещё впереди. По мнению Фарида Закария, который считается одним из наиболее авторитетных экспертов на планете, у Европы нет другого выхода, кроме как вернуть энергоносители из России. Если Старый свет этого не сделает в ближайшие несколько лет, то грозит скатиться в рецессию, выхода из которой не будет. Наиболее яростные русофобы в Европарламенте не готовы прислушиваться к доводам разума, надеясь на помощь Германии и Франции. Похоже, надежды могут не увенчаться успехом, ведь у главной экономики ЕС дела идут просто отвратительно. Согласно официальным данным, за прошедший год экспорт товаров из Германии в январе снизился на 10%, ну а сухие цифры не передают того, что происходит в реальном секторе, ранее считавшимся основой немецкой экономики. 

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Речь и химической промышленности, которая была самой мощной в Европе, наполняя государственный бюджет сотнями миллиардов евро налоговых поступлений. Похоже, ставки сделаны, а гиганты выстроилось в ряд и будут принесены в жертву сюзерену по ту сторону океана. В конце января исчез с лица земли немецкий концерн Linde. Случилось это как-то незаметно, а местная пресса писала, что руководство не справилось со сложной экономической ситуацией. Если не упоминать небольшие компании, то на плаву оставался только концерн BASF, руководство которого до последнего боролось за выживание. Инвесторы из США и Китая старательно скупали немецкую собственность тонущей компании, ну а сегодня стало известно о том, что два последних завода закрываются, а эксперты грустно констатируют, что 1 марта можно считать днём, когда немецкая химическая промышленность перестала существовать.

Поскольку BASF был системообразующим предприятием, то вместе с ним начали лопаться и смежные компании. Например, прекратила работу Evonik Industries AG, усилиями которого многие немцы пользовались дешёвым отоплением, поскольку по трубам шла технологическая вода, полученная в результате охлаждения турбин. Немецкие эксперты уверяют, что химические гиганты погубила недальновидная политика правительства Германии, которое отказалось субсидировать ключевую высокотехнологическую отрасль своей экономики. Цены на газ зимой 2022-2023 года били все рекорды, а в результате остались неподъёмными для химической промышленности. Германия отчиталась, что умудрилась в 2022 году сократить потребление газа на 20%, что позволило отказаться от закупки российского газа после подрывов Северных потоков. Вот только произошло это за счёт крупного бизнеса, судьба которого кажется экспертам незавидной. Что поделать, Россия в этом деле ничего не выиграла, но Германия, долгое время остававшаяся локомотивов экономики ЕС, после первого года санкций выглядит как побитая кошка.

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Кстати, у немцев ещё остались государственные химические компании Uniper и RWE, которые пока держатся на плаву. Судя по всему, работать им осталось недолго. Экспорт в РФ упал до нуля, а выйти на другие рынки с дорогостоящей продукцией не так просто. Ну и прибавьте к этому тот факт, что немцам нужно срочно поднимать цены на свои товары, поскольку только это позволит удержаться на плаву. Или нет, время покажет.

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