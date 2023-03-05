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Армия РФ в СВО испытывает снарядный голод – что происходит, и сколько боеприпасов осталось у России

Известно, что Европа планирует в 2023 году увеличить производство снарядов до 10 раз, а всё это тут же попадёт в руки украинской армии
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Тот факт, что последние 8 лет Запад активно готовил Украину к вооружённому конфликту с Россией, уже ни у кого не вызывает сомнений. Если ещё недавно в Киеве подобные заявления резко опровергали, называя всё это происками Кремля, то сегодня с гордостью наглаживают себя по сытым животикам, кивая в сторону Меркель и Оланда. Никто и не скрывает, что Минские соглашения подписывались только для накачивания Украины оружием, а все эти годы десятки тысяч кадровых бойцов ВСУ прошли обучение под руководством инструкторов НАТО. Известно, что на момент начала СВО в Украине находились значительные запасы оружия и боеприпасов, щедро оставленные Россией после распада СССР. Именно благодаря внутренним резервам киевским властям долго удавалось удерживать фронт, ну а после начала поступать помощь от соседей. Согласно официальным данным, опубликованным американскими аналитиками, только 155-мм снарядов за 2022 год силами США было поставлено в количестве более 1 миллиона штук. 

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А ведь это только данные по одной стране, тогда как ощутимая помощь приходила от стран Восточной и Западной Европы. Первые щедро поделились техникой и боеприпасами советского производства, тогда как вторые начали поставлять десяти и сотни типов оружия, стоящих на боевом дежурстве в странах НАТО. Уже вскоре против российских солдат выйдут немецкие Leopard 2 и Leopard 1, а также британские Challenger 2. Количество танков, которые Запад обещает Киеву, постоянно растёт, ну а эксперты полагают, что вместе с бронированными машинами придётся поставить и кадровых военных, поскольку подготовить тысячи танкистов и в несколько раз больше техников за несколько месяцев просто невозможно. Но всё это делали, ведь обычному солдату абсолютно всё равно, кто управляет танком противника. Куда важнее обеспечение фронта, а здесь происходят довольно опасные события, способные в долговременной перспективе помешать реализации планов командования РФ. Известно, что сегодня украинская армия испытывает снарядный голод. Европейцы выгребают последние запасы боеприпасов и отправляют их на фронт, но этого слишком мало для наступательной компании, а значит будет больше. Как стало известно, Запад намерен решить проблему нехватки боеприпасов украинской армии уже в ближайшее время. 

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Так, крупный европейский концерн Nammo озвучил планы по увеличению производства снарядов в 2023 году в 10 раз по сравнению с показателями прошлого года. При этом Nammo выпускает десятки популярных боеприпасов самых различных калибров и имеет заводы в Австрии, Норвегии, Германии, Швеции, Испании и многих других странах. В арсенале не только танковые и гаубичные, но и снаряды для РСЗО, а значит уже вскоре украинская артиллерия сможет многократно увеличить число выстрелов в сутки. Не сидят без дела и другие крупные производители снарядов в Европе. Например, Czechoslovak Group запланировала в 2023 году выпустить 100 000 155-мм снарядов, ну а немецкая Rheinmetall готова выкупить испанскую компанию Expal Systems, что позволит нарастить выпуск 120-мм и 150-мм снарядов на 40% уже в текущем году.

Информации о том, сколько боеприпасов производится в России, в прессе нет, поскольку государство отказывается делиться секретными данными. Некоторые эксперты предполагают, что цифра примерно соответствует 500 тысяч в год, что было вполне достаточно в мирный период, но критически мало сегодня. Опять же предположительно, на момент начала СВО в РФ было около 15 миллионов снарядов всех типов, но в настоящее время мы не знаем сколько и чего осталось на складах, и как идёт процесс производства. Или знаем? Украинская сторона приводит следующие данные: в сутки все подразделения ВСУ делают от 2 до 7 тысяч выстрелов в зависимости от характера и требований сложившейся ситуации. В вот армия РФ в феврале прошлого года делала по 70 тысяч выстрелов в сутки. Весной 2022 было меньше – до 50 тысяч, ну а сегодня от 5 до 20 тысяч в тот же временной период. Налицо резкое падение, ну а эксперты полагают, что за год с начала СВО армия РФ потратила не меньше 7 миллионов снарядов, но цифра может доходить и до 10 миллионов. 

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И вот теперь получается, что вся Европа планирует производить снаряды для Украины, тогда как в РФ ситуация довольно странная. Как вам информация о том, что совсем недавно Новосибирский завод «Сибсельмаш» был признан банкротом и продан за 500 миллионов рублей компании, отвечающей за восстановление жилой застройки на освобождённых территориях? А ведь во Вторую мировую «Сибсельмаш» умудрялся выпускать 12 миллионов снарядов в год, при этом на заводе трудились в основном женщины и дети. Примеров множество, но эксперты опасаются того, что бюрократическая машины оставит страну без снарядов, что может привести к самым непредвиденным последствиям. Чего только стоит история с ЧВК» Вагнер», развивавшаяся на наших глазах в феврале. Напомним, Пригожину перестали давать достаточное для проведения наступательных операций количество снарядов, что негативным образом сказалось на выживаемости личного состава. Судя по всему, проблемы была решена не без личного участия В. Путина, но доступ к большому количеству боеприпасов есть далеко не у всех. Фактически, армия РФ не может наступать высокими темпами, поскольку продавливание эшелонированной обороны требует многочасовой артподготовки. Если ничего не изменится, уже к осени 2023 года инициатива окажется на стороне Украины, поскольку Запад сделает всё, чтобы насытить киевские власти не только танками, но и неограниченным количеством снарядов для артиллерии. 

Эксперты отмечают, что в последние месяцы все подразделения СВО перевели на некие нормы, составленные в командовании. Почему так случилось, сложно сказать. Пригожин заявлял, что военно-промышленный комплекс удалось запустить, а боеприпасов достаточно. Не исключено, что готовится большое наступление, ну или ожидается наступление украинской армии, что также потребует большого количества боеприпасов. 

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