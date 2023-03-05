Похоже, старыми немецкими кошками в Украине будут управлять наёмники и кадровые военные стран НАТО

В ходе недавней встречи Байдена и Шольца стало ясно, что в Белом доме недовольны бюрократической машиной Германии. Политологи пишут, что принятые властями решения тормозятся на уровне чиновников, а поставки тех или иных типов вооружения затягиваются. Канцлер пообещал исправиться, а также подумать над тем, как надавить на соседние страны, многие из которых стараются замедлить процесс поставок вооружения Киеву. Похоже, немецкие элиты уже осознали бесперспективность сопротивления заокеанским хозяевам, поэтому приступили к выполнению поставленной задачи с особым усердием. Напомним, несколько дней назад сообщалось о том, что Германия испытывает острую нехватку в технике. Логичным решением стало обращение к Швейцарии. Как оказалось, в этой нейтральной стране есть целых 96 списанных Leopard 2 первых поколений. В Министерстве обороны Германии заверили, что покупкой заведует концерн Rheinmetall, а у правительства нет планов передачи техники в Украину.

реклама

Ответ из Швейцарии задержался, поскольку был выставлен на голосование, а в результате несколько дней назад комиссия по политике безопасности Национального совета и Совета кантонов оказалась категорически против даже косвенного участия государства в разгорающемся конфликте между Россией и Украиной. В Швейцарии заявили, что в относительно рабочем состоянии находится до 30 танков из 96, но передавать немецкому концерну ничего не будут. Похоже, в правительстве Германии не устают генерировать гениальные идеи, ведь теперь той же Швейцарии предлагают продать 96 ещё более старых Leopard 1. Что любопытно, на этот раз чётко объявлено, что танки будут восстановлены специалистами Rheinmetall и отправлены в Украину. Сложно сказать, сколько времени уйдёт на то, чтобы привести ржавеющий металл в рабочее состояние, но в данном случае шансы на получение согласия на продажу действительно велики. Как оказалось, Швейцария купила 96 старых немецких кошек у Италии, где машины стоят до сих пор. Неясно, почему Швейцария не забрала танки, но теперь, учитывая позицию правительства Италии, вероятность попадания техники на фронт становится всё более реальной. Стоит понимать, что отремонтировать удастся далеко не все машины, но даже несколько десятков дополнительных танков могут превратиться в целую ударную группу, которая способна склонить чашу весов в ту или иную сторону на одном ин направлений боевых действий.

Ответа от Швейцарских властей в Германии ещё не получили, но помочь танками Киеву хотят не только немцы. Напомним, в январе Британия пообещала отправить сразу 14 полностью укомплектованных Challenger 2. Похоже, англичане решили, что помощь должна быть более солидной, поэтому поставят сразу 28 танков. Информация озвучена послом Украины в Британии, поэтому нуждается в подтверждении. Одновременно с этим появились слухи о том, что было решено интенсифицировать тренировки украинских танкистов. В результате время обучения в сутки было увеличено в 2.5 раза, что должно позитивно сказаться на выучке личного состава. И вот здесь нужно сделать небольшое отступление, ведь у экспертов есть своё мнение относительно сроков подготовки танкистов. Прежде всего существуют немецкие стандарты, в рамках которых специалисты продумали каждый следующий этап обучения управлением Leopard 2 (или Leopard 1).

Только ознакомление занимает месяцы, а после на оттачивание навыков управления уходят годы. Поскольку немецкие танки участвовали в нескольких военных операциях НАТО, то нет никаких сомнений, что туда отправляли танкистов, обладающих высокими навыками управления Leopard 2 и способными в критических условиях грамотно использовать сильные стороны машины. И вот представьте, что вместо нескольких часов на тренажёре, пары часов теории и пары часов в реальном танке украинцев заставят сидеть в британских Challenger 2 в 2.5 раза дольше. Сомнительно, чтобы это дало какие-то результаты, ведь человеческий мозг и память устроены иначе. Некоторые умники уверяют, что переучиться с Т-72 на Challenger 2 гораздо проще, чем освоить танк с нуля. Может быть и так, но сократить годы до двух месяцев – это какая-то нерешаемая задача. Важно понимать, что немецкие и британские танки сильно отличаются от привычных советских, поскольку напичканы сложной электроникой. Только на изучение всей технической части могут уйти месяцы, поэтому всё очевиднее становится тот факт, что техника НАТО будет управляться кадровыми солдатами одной из европейских стран, либо наёмниками, хорошо знакомыми с танками.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На этом фоне крайне любопытно выглядит упорство некоторых европейских и украинских политиков лоббировать поставки американских самолётов. Если обучение танкистов занимает годы, то обычно боевые вылеты совершают пилоты, которые знакомы с истребителем как минимум 5 лет или больше. Ну а к чему приведёт урезание учебной подготовки мы увидим уже этой весной, ведь в украинской прессе начали говорить о весенней наступательной компании ещё в конце 2022 года.