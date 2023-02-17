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Как в США потратили на ракеты $1.5 млн, сбивая метеозонды, запущенные американскими школьниками

США опозорились, сбивая игрушечные аэростаты за 12 баксов при помощи военных самолётов и потратили на ракеты 1.5 миллиона долларов
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После двух недельной истерии, когда весь мир гонялся за зелёными человечками, уничтожая неопознанные летающие объекты, политики решили уступить место учёным. К сожалению, никто из умников не ответит за громкие высказывания, которые звучали в адрес Китая, поскольку вчера Байден заявил, что не собирается извиняться. Президент США впервые за долгое время рассказал прессе о том, как продвигается изучение сбитых над Америкой загадочных объектов. Ни один из них не принадлежал другим государствам, а значит все обвинения, которые звучали в адрес китайского правительства оказались безосновательными. Сонный Джо заверил прессу, что решит все разногласия с китайским лидером, но ничего не сказал о сроках. Похоже, расследование в США забуксовало, а в прессу попали любопытные факты, но прежде всего давайте изучим хронологию событий. 

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Первый объект был сбит ещё 4 февраля. Сегодня можно сказать с полной уверенностью, что это был метеорологический зонд. Американские военные уже достаточно давно изучают обломки, но кроме крошечной антенны и солнечной батарейки ничего не нашли. Китай выразил официальный протест, поскольку речь шла о метеорологическом зонде, который просто потерялся, тогда как военные США применили излишнюю силу, использовав для поражения ракету стоимостью 400 тысяч долларов и самолёт F-22. Ну а дальше всё как в плохом голливудском боевике. 10 февраля янки углядели следы китайского шпиона над Аляской, уничтожив воздушный шар. После этого к делу подключилась Канада, сбив неопознанный объект 12 февраля, ну и над озером Гудзон силами F-15 на следующий день был повержен ещё один шар. Истерия нарастала, в прессе писали о том, что зелёные человечки уже следят за нами, но совершенно внезапно всё прекратилось. 

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Байден поставил точку в спорах, ну а местные журналисты подошли к делу более ответственно и уже готовы выдать порцию свежих данных. По информации Aviation Week, всё это время Пентагон сбивал зонды, созданные и запущенные американскими школьниками. Доподлинно известно, что 10 февраля представители клуба воздушных шаров Северного Иллинойса обратились к властям города с информаций о том, что потеряли один из самодельных аэростатов. Якобы, случилось это совсем недавно, а до этого летательный аппарат находился 4 месяца в воздухе, делая заботы воздушных масс в научных целях. Любительский аэростат пропал накануне в небе над Аляской, где усилиями военных и был повержен. Вот только размен оказался не совсем справедливым, поскольку ракета F-22 с тепловым наведением и высокой точностью стоила 400 тысяч долларов, тогда как метеозонд мог обойтись школьникам в 12 долларов. 

Что любопытно, в специализированных магазинах США есть метеорологические зонды, которые стоят 180 долларов и дешевле. Американские журналисты отмечают, что характеристики подобных летательных аппаратов полностью соответствуют размерам и спецификациям зондов, сбитых при помощи дорогостоящих ракет с использованием самолётов 4-го поколения. Судя по всему, руководство клуба воздушных шаров Северного Иллинойса обращалось ещё и к местным военным, но истерия с китайскими шпионами так разыгралась в воображении политиков, что кружок школьников предпочли не заметить. Сегодня Конгресс США обвиняет любителей природы и будущих учёных в том, что они несут угрозу для гражданской авиации. Якобы, подобные действия недопустимы, вот только всё те же представители клуба воздушных шаров Северного Иллинойса уверяют, что запускают метеозонды уже десятки лет, а за это время не было ни одного инцидента столкновения с гражданским или военным самолётом. 

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Похоже, сегодня политики и военные пытаются снять с себя ответственность, ведь ситуация выглядит комично. Из бюджета потрачены 1.5 миллиона долларов на воздушные шарики. Общество напугано, а причина в том, что в Белом доме просто не разобрались в ситуации. Неизвестно, запретят ли после этого гражданские и любительские зонды в США. Пока информации на этот счёт нет, а поиск зелёных человечков так и не увенчался успехом. 

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