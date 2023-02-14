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«Вампир» против Leopard 1 – российские гранатомёты не оставят шансов на выживание немецкой «кошке»

Leopard 1 окажется лёгкой целью для гранатомёта "Вампир", но есть ещё более мощная система РПГ-28 "Клюква"
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Решение о поставках современной бронетехники стран НАТО в Украину принято. Что любопытно, до сих пор нет точных данных о том, сколько вообще машин прибудет на фронт, ну а сроки остаются загадкой даже для европейских политиков. Не исключено, что первыми появятся Leopard 1. Немецкие танки давно сняты с производства и сильно уступают по тактико-техническим характеристикам российским Т-90, но способны поставить Т-72 в сложное положение. Особенно эффективны немецкие машины окажутся в том случае, если будет принято решение не только восстановить хранящиеся на складах танки, но и модернизировать их. В этом случае Leopard 1А5 или даже Leopard 1А6 получат современные компьютерные прицелы и системы наведения, что значительно усилит возможности применения в реальных боевых условиях. Эксперт отмечают, что существует целый ряд логистических проблем, ведь в Украину прибудут не только немецкие, но и английские танки. Потребуется доставлять уникальные боеприпасы, обеспечить хранение, но и это не самое главное, ведь танк без экипажа, как птица без крыльев.

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Эксперты отмечают, что только на переобучение с Т-72 на Leopard 1 потребуется 3 месяца, но это с учётом того, что инструкторы НАТО получат в своё распоряжение танкистов с опытом реального боя. В случае, если речь идёт о новичках, то сроки могут затянуться. Ну а с нуля научить водить немецкий танк и вовсе значительно сложнее, чем кажется. Всё это значит, что первые несколько десятков машин будут вести в бой наёмники или даже кадровые солдаты стран НАТО, которые мечтают расквитаться с Россией, всё ещё ожидая исторического реванша за поражение во Второй мировой войне. Судя по тем данным, что приводятся в прессе, солдат удачи в Украине десятки тысяч, а новые силы постоянно прибывают в страну. Проводится это по гуманитарным каналам, ну а сами бойцы и не думают скрывать своих намерений. Оставим эту тему, ведь сегодня мы попытаемся понять, чем будут встречать российские солдаты немецкие танки.

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Нет никаких сомнений, что в первых рядах пойдёт артиллерия, следом танки РФ, ну и не стоит списывать со счетов гранатомёты. Крайне любопытными характеристиками обладает «Вампир», принятый на вооружение советской армии ещё в 1989 году. Гранатомёт поступил в серию под именем РПГ-29 и стал приемником хорошо себя зарекомендовавших РПГ-7 и РПГ-16. От первого «Вампир» унаследовал тандемную часть гранаты ПГ-7ВР. Она имеет сразу две боевые части, что позволяет пробивать даже танки с динамической защитой. Эффект достигается за счёт того, что первая БЧ пробивает динамическую защиту, а последующий взрыв пробивает броню танка. Разборной ствол выполнен по аналогии с РПГ-16, а электронные компоненты соседствуют с гранатой реактивного типа. В результате дальность выросла в 2 раза, как и характеристики пробития. Граната весит 4.5 килограмма с эффективной дальностью поражения до 500 метров. Расчёт из двух человек может производить 4 выстрела в минуту, а сам «Вампир» способен прошить броню толщиной в 650 миллиметров. Это значит, что российские солдаты смогут без проблем поразить немецкую кошку с указанной дистанции. 

Мы не ставим своей целью изучить все находящиеся на вооружении РФ гранатомёты, но ещё один привлекает внимание экспертов. Речь идёт о РПГ-28, который также называется «Клюква». Устройство разработано АО «Научно-производственное объединение «Базальт», а перед инженерами ставилась задача создания максимально простого, но эффективного гранатомёта, способного поражать любую бронетанковую технику, находящуюся на вооружении потенциального противника. «Клюква» представляет собой одноразовый гранатомёт, действующий по принципу «прицелился-выстрелил». В отличие от «Вампира» с его 105 миллиметровым снарядом, РПГ получил снаряд на 125 миллиметра, что позволяет пробивать броню толщиной до 900 миллиметров. Время для подготовки к выстрелу занимает всего 10 секунду, а дальность составляет 300 метров. Шансов выжить у Leopard 1 в противостоянии с «Клюквой» нет, а самое главное – это количество таких гранатомётов в армии. Неясно, насколько части армии РФ оснащены современными РПГ, поскольку такой информации в прессе нет.

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