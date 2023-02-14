А пока всё это происходит, сотни европейских наёмников съезжаются в Харьков

На прошлой неделе президент Украины посетил Европу. Там его пышно встречали, долго аплодировали и даже хлопали по плечу. Приём удался, а сам Зеленский демонстрировал радость и совсем не был похож на человека, нация которого страдает от продолжающихся уже год военных действий. Как вы могли слышать, сегодня в Украине можно наблюдать очередной виток мобилизации, в рамках которого власти применяют инновационные методики на основе добровольно-принудительной доставки обычных граждан в военкоматы. Например, идёт себе мужчина призывного возраста по улице, тут возле него останавливается машина скорой помощи либо обычная легковушка на гражданских номерах. Оттуда вываливаются несколько вояк с оружием и приглашают прохожего прокатиться с ними до ближайшего военкомата. Всем тем, кто по каким-либо причинам отказывается от такой поездки, заламывают руки и заталкивают в автомобили силой. Особенно старательно исполняют свои обязанности одесские вояки. Создаётся такое ощущение, что эти ребята думают, что уже попали на фронт, поэтому нещадно лупят жителей города, отлавливают их по тёмным кварталам и не стесняются делать это даже возле самого крупного рынка в городе («Привоз») или рядом с железнодорожным вокзалом.

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Но вернёмся к Зеленскому. Судя по всему, европейские политики прекрасно знают о том, что происходит в Украине с мобилизацией. Нет никаких сомнений, что всё это тревожит местные либеральные элиты, поэтому президент Украины выступил с однозначным осуждением России. По его словам, всё это провокации российской прессы, а на самом деле ничего подобного киевские власти себе не позволяют, поскольку страна стремиться в ЕС и имеет совершенно другие стандарты демократии. А вот в России именно так и происходит мобилизация. Европейская пресса получила свою молочную косточку, а значит не будет писать о происходящем в Украине, как бы жёстко киевские власти не обращались со своим населением. В прессе курсируют самые различные слухи, но всем известно о том, что Америка готова наращивать поставки оружия, лишь бы конфликт не затухал. Похоже, слухи о масштабном воровстве близки к реальности, поскольку недавно в сеть попали любопытные кадры тренировки мобилизованных украинских солдат, которые выполняют различные действия на неизвестном полигоне. На самом деле это больше похоже на какое-то поле, но не будем придираться к деталям. Так, вместо автоматов мобилизованным дали в руки ветки деревьев, а некоторым даже не хватило и этого.

Происходящее выглядит комично, а голоса за кадром весело смеются. Командир раздаёт солдатам приказы, а те наводятся на невидимого врага и стреляют из невидимого оружия. Кому повезло больше, может бросить в противника палку, если успеет. Подобное вызывает множество вопросов. Согласимся, что выдавать новичкам боевое оружие, это не самое лучшее решение. Но можно же было взять холостые патроны или вовсе обойтись без магазина. На этом фоне вызывают вопросы поставки танков и мощный артиллерийских комплексов. Сложно представить, как мобилизованные тренируются для управления этой техникой. Но не будем фантазировать, ведь на самом деле оружие в Украине есть, просто не всем его выдают. Часть бойцов прибывает на позиции только затем, чтобы закрыть собой образовавшиеся бреши в обороне, а уже спустя несколько дней возводится новая линия обороны. Именно об этой проблеме несколько дней назад заявил Пригожин. Основатель ЧВК «Вагнер» отметил именно такую тактику ведения боя украинских сил, рассказав о том, что такими темпами армия РФ будет брать Донбасс два года.

Ну а пока мобилизованные учатся сражаться с веткой в руках, в Харьков прибывают сотни иностранных наёмников. Сообщается, что так называемые добровольцы, приехавшие в Украину с гуманитарными целями, имеют военный опыт, а на своих страницах в социальных сетях эти ребята и вовсе пишут, что приехали воевать с русскими. Наёмников доставляют комфортабельные автобусы с европейскими номерами, а сами они говорят на английском, французском, немецком и польском языках. Словом, подобралась весёлая компания, а без соответствующих решений глав государств стран ЕС сделать нечто подобное было бы невозможно. Не исключено, что грядёт большая волна действующих солдат и офицеров стран НАТО, что должно помочь киевским властям остановить продвижение российских войск.

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