В тот день самого Пригожина на борту самолёта не было

Ни одна даже самая острая и интересная тема не может держаться на первых полосах в прессе бесконечно долго. СВО привлекает внимание обывателей, а многочисленные материалы на эту тему выходят в огромном количестве. При этом аналитики отмечают усталость общества, поскольку ранее считавшиеся главными темы уже не набирают прочтений, а количество упоминаний в прессе снижается. Ещё совсем недавно тематика так или иначе связанная с ЧВК «Вагнер» генерировала немыслимое количество новых материалов в сутки, но в последнее время стала сдавать позиции. Журналисты обратились к подобным запросом к Пригижину, пытаясь понять причины происходящего. Основатель «музыкантов» признал тот факт, что популярность в прессе снижается, но предпочёл уйти от вопроса, переведя его в область героических подвигов бойцов и интриг, которые недоброжелатели плетут по тёмным углам. Возможно, так и есть, но пока ситуация с популярностью ЧВК среди обывателей мы бы не стали называть сложной, ведь вокруг компании постоянно генерируется всё новый контент.

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О несостоявшейся казни вы уже могли слышать, ну а недавно СМИ писали о том, что Пригожин совершил боевой вылет на бомбардировщике Су-24. Якобы, основатель «вагнеровцев» наносил реальные удары по позициям под Бахмутом, исполняя роль штурмана. Одновременно с этим Пригожин передал привет Зеленскому и даже пригласил встретиться в небе. По его словам, если вдруг истребитель президента Украины возьмёт верх, то сможет забрать себе Бахмут, ну а если победу одержит борт Пригожина, то «музыканты» пойдут к Днепру. Нет никаких сомнений, что подобные заявления делаются исключительно для прессы, поскольку никогда президент страны не пойдёт на такие условия и уж тем более не в сложившейся ситуации. Многие политологи пишут, что сегодня Зеленский находится под контролем американских (или британских) спецслужб. Охрана усилена элитными бойцами, а в настоящее время фигура президента Украины слишком важна для США, поскольку является символом противостояния с российской угрозой.

Но вернёмся к ЧВК «Вагнер». Как стало известно, вчера (предположительно 13 февраля) тот же бомбардировщик совершал очередной боевой вылет и попал под обстрел украинских ПВО. Су-24 загорелся, но пилот смог дотянуть до своих и безопасно посадить борт. Техники уже приступили к ремонту, а сам пилот показал стойкость и выдержку, поскольку не покинул горящую машину, а предпочёл вернуться на повреждённом самолёте на базу. Пригожин подтвердил подобные заявления, ну а как вы понимаете, внутри бомбардировщика самого основателя ЧВК «Вагнер» не было. Очевидно, что он не совершает боевые вылеты постоянно, поэтому жизни Пригожина в тот момент ничего не угрожало. О состоянии пилота ничего не известно, но тот факт, что за главой «музыкантов» будет вестись охота, не вызывает сомнений.

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Напомним, в конце 2022 года Конгресс США дал официальное добро на уничтожение Пригожина. Американские спецслужбы получили прямые указания, а значит уже готовятся к проведению террористических операций. Эксперты отмечают, что передвигаться по миру Пригожину будет всё труднее, поскольку янки имеют достаточно денег, чтобы оплатить работу сторонних киллеров и других заинтересованных лиц. Что до самого Пригожина, то он не против поговорить с прессой, а недавно заявил о том, что планирует принять сразу 1 миллион американцев. Якобы, янки готовы биться с НАТО, а сам он получил целых 10 миллионов заявок от жителей США, желающих влиться в ряды оркестра на выезде. Пригожин заверил прессу в том, что хотел бы вернуться в Африку после завершения СВО, но пока не готов дать обнадёживающий прогноз. По его словам, спецоперация может длиться годами. А значит единственная надежда на мир лежит в политической плоскости.