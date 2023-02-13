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Пригожин и Кадыров разошлись в определении сроков завершения СВО – когда бойцы РФ возьмут Одессу
Может ли Россия брать крупные города, и почему за год солдаты продвинулись в сторону Артёмовска всего на 85 километров
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Судя по всему, бывший советник президента Украины метит в президенты. Мнение политологов по этому вопросу разнится, но суть сводится к тому, что в последнее время Арестович говорит слишком много и совсем не то, чего от него ожидали местные патриоты. Украинские паблики пишут в адрес бывшего комика массу негатива, а обычные наблюдатели никак не могут понять, что им следует делать. Ещё недавно толпа обожала слушать сказки Арестовича, а сегодня его из героев переводят в ранг предателей. Политик регулярно даёт почву для размышлений. Совсем недавно он заявил о том, что Украина не может победить, а рядовых украинцев ждёт глубокое разочарование. По его словам, Киев значительно уступает Москве как по численности армии, так и по оснащённости, а вера в победу осталась в прошлом. Российские новостные сайты какое-то время смаковали подобные заявления, но совершенно внезапно выяснилось, что нечто подобное ожидает и граждан РФ. Синдром завышенных ожиданий может стать главной проблемой последующих лет, а первым на эту тему высказался Пригожин.

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По словам основателя ЧВК «Вагнер», полный контроль над Донецкой и Луганской областями будет получен через полтора или даже два года. Ну а если командование решит двигаться дальше, то путь до Днепра займёт три или даже четыре года. Некоторые патриоты тут же начали опровергать подобные заявления, вот только эти ребята забывают о том, что говорил на этот счёт В. Путин. Напомним, президент рассказал о намерении медленного продвижения, в рамках которого удаётся минимизировать потери. Вот только такой путь имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Несомненно, жертв среди российских солдат будет меньше, вот только противник успевает создавать монолитные укрепления в каждом дворе, а в результате посёлки и малые города Россия получает в разрушенном виде. Напомним, операция по взятию Артёмовска (Бахмута) стартовала ещё летом 2022 года, но длится до сих пор, а город уже превратился в руины. Говорить о взятии под контроль Славянска или Крамарорска не приходится, а мобилизационный потенциал у Украины огромный, что позволит Киеву ещё несколько лет бросать в бой сотни тысяч и даже миллионы своих граждан. Ну а военкоры напоминают, что за год военных действий армия РФ продвинулась от Донецка до Артёмовска на расстояние 85 километров. 

Политологи отмечают, что перед нами системная проблема, когда власти не готовы переходить от СВО к реальным боевым действиям, а обычные граждане полагают, что армии удастся решить проблему малой кровью. Население не готово к массовой мобилизации, а многие политики верят в то, что всё удастся решить мирным путём. Сложно сказать, договорится ли Россия с США хоть о чём-то в ближайшие годы, но всё возрастающий поток оружия в Украину говорит о том, что американцы готовы и дальше усиливать оборонительные и наступательные возможности киевских властей. Мнение Пригожина на этот счёт вы знаете, а вот Глава Чечни Кадыров сказал не только о сроках, но и о целях СВО. По его мнению, Россия не только должна взять под контроль Донбасс, но и всю Харьковскую и Одесскую области. Очевидно, что в этом случае не обойдётся без взятия Николаевской и Запорожской областей. Кадыров уверен в том, что все задачи СВО удастся выполнить, но категорически не согласен со сроками, озвученными Пригожиным. Глава Чечни полагает, что на реализацию задуманного уйдёт весь 2023 год, но уже к концу этого периода все указанные выше области перейдут под контроль России. 

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Мы полагаем, что более реалистичны заявления Пригожина, но очень сомневаемся в том, что Россия захочет проводить СВО так долго. Европа уже устала от конфликта и терпит огромные убытки. В США опасаются усиления Китая, а слухи о мирных переговорах то и дело курсируют по интернету. Возможно, случится это не сейчас, ведь янки делают ставку на сотни танков, которые должны прибыть в Украину в ближайшие месяцы. Зарубежные политологи полагают, что сегодня Киев пытается получить выигрышную переговорную позицию. Впрочем, именно это может делать и Москва, хотя это всего ли предположения экспертов. 

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#сво #политика
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