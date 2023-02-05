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Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti

Radeon RX 6500 ХТ оказалась не так плоха, как кажется, вот только GeForce RTX 3070 Ti совсем не идеальна, о чём и поговорим ниже
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Поскольку речь обо мне, то предлагаю начать данный материал с того, как у меня в компьютере оказалась откровенно медленная видеокарта, и что я на этот счёт думаю. Итак, в начале 2022 года моя GeForce RTX 2070 Super приказала долго жить. Видеокарта находилась на гарантии, но умники из сервисного центра отказались бесплатно её чинить, сославшись на то, что внутри обнаружены следы майнинга. Начнём с того, что я не занимался добычей криптовалют, но даже если бы мне пришло в голову копать Эфир, то нет никаких правовых оснований, запрещающих мне это делать. Поскольку поломка была серьёзной, то восстанавливать за свой счёт я её не захотел. Пришлось обратиться к знакомому владельцу компьютерного магазина, который по своим каналам отослал видеокарту в головной сервис-центр. Там её долго изучали, а после почти трёх месяцев мучений полностью отремонтировали. GeForce RTX 2070 Super проходила все тесты и работала отлично, но я сомневался, что она долго протянет, поэтому решил от неё избавиться, пока не было сильного подорожания. Сумма, вырученная на вторичном рынке, вышла немаленькая, ну а сразу же после того, как моя видеокарта сгорела, тот же знакомый дал мне погонять бесхозную Radeon RX 6500 ХТ. Карта никак не хотела продаваться, поскольку у неё отсутствовала коробка. 

По доброте душевной видеокарту мне в итоге подарили, ну а после продажи GeForce RTX 2070 Super, я остался сидеть на бюджетном графическом чипе AMD. Начнём с того, что за всё время я только 2 раза столкнулся с вылетом игры из-за драйвера. Случилось это в первую неделю после того, как место видеокарты NVIDIA заняла AMD. После этого я просто удалил всё программное обеспечение от старой видеокарты, а в итоге всё заработало без сбоев. За последние несколько десятилетий я впервые сижу на такой медленной видеокарте, поскольку обычно я покупаю предтоп, позволяющий мне 3-4 года чувствовать себя уверенно. Необходимость замены Radeon RX 6500 ХТ назрела, но я всё ещё раздумываю. Тот факт, что нужна новая видеокарта, не вызывает сомнений, ведь играть в требовательные новинки решительно невозможно. В той же Elden Ring пришло ставить графику на средние, а в некоторые блокбастеры я так и не играл. Сейчас я прохожу обновлённую версию Ведьмака 3, поэтому никуда не тороплюсь. До конца февраля я точно буду занят, а там можно ещё немного пострадать. Ну а главная причина длительных раздумий в скором выходе новинок от зелёных и красных. 

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13700K дешевле 40 тр в Регарде
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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Мне кажется, что неплохим решением для меня может стать GeForce RTX 4060 Ti. Поскольку я не страдаю зелёным фанатизмом, то готов рассмотреть Radeon RX 7700 ХТ, но в данном случае есть сразу две проблемы. Во-первых, точных сроков появления указанных выше графических чипов в продаже не знают даже инсайдеры. Это значит, что ждать придётся до лета, а я никогда не отличался приверженностью к лагерю ждунов. Но есть и другая проблема, ведь в текущем поколении NVIDIA ощутимо подняла цены на графические чипы. Не исключено, что GeForce RTX 4060 Ti окажется на уровне GeForce RTX 3080 по быстродействию и будет стоить в российской рознице всё те же 65 тысяч рублей. Спасибо, но ждать ещё несколько месяцев, что бы получить аналогичный товар без каких-либо ценовых бонусов, я не планирую. Поскольку мой монитор имеет разрешение 2К, то более скоростная видеокарта мне просто не нужна. Ситуация сложная, а выбор стоит между несколькими графическими чипами. 

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Если бы я решил купить видеокарту сегодня, то с высокой долей вероятности взял бы GeForce RTX 3070 Ti. На самом деле, если бы жадный Дженсен Хуанг не поставил туда 8 Гб видеопамяти, то я бы купил эту видеокарту ещё полгода назад. Можете говорить что угодно, но 8 Гб в 2023 году - это мало. Возможно, если бы я планировал купить что-то помощнее в 2024, то можно было бы не волноваться, вот только раньше 2025 года новая видеокарта мне не светит (жена просто не поймёт таких растрат на компьютер). Это значит, что GeForce RTX 3070 Ti может и полностью удовлетворяет мои потребности сегодня, но точно не годится завтра. За 80 тысяч я мог бы отхватить GeForce RTX 4070 Ti. Когда я сказал жене, что раздумываю о том, чтобы потратить на видеокарту больше 1000 долларов, она сказала мне… Давайте сегодня без нецензурных слов, но смысл вы поняли. И не пишите, что нужно прятать деньги, не доносить до семьи, а после оттягиваться в своё удовольствие. Это тупиковый вариант, а ложь до хорошего не доводит. На самом деле GeForce RTX 4070 Ti очень неплоха, но дороговата для меня, поэтому я пока решил взять временную паузу. Если до конца марта GeForce RTX 4060 Ti или Radeon RX 7700 ХТ в продажу не поступят по нормальным ценам, то я куплю GeForce RTX 3070 Ti. Скорее всего. 

Вообще, меня посещала шальная мысль купить GeForce RTX 3060 Ti. Стоит такая видеокарта недорого, а главная задача состоит в том, чтобы через пару лет убедить жену в том, что моя видеокарта жутко старая и уже ничего не тянет. На полтора года GeForce RTX 3060 Ti должно хватить, хотя пока такое решение не кажется мне логичным. Была идейка купить ноутбук с нормальной видеокартой, продать свой настольный компьютер и выводить изображение через монитор, но пока дальше шальной мысли дело не сдвинулось. Словом, вот такая обстановка. Кстати, в 2023 я планирую заменить ещё и процессор, поэтому имею ограниченный бюджет на развлечения. Думаю взять Ryzen 7 7700X, к нему новую оперативную память и материнскую плату на чипсете А620. PCIe 5.0 мне и даром не нужен, а платить за материнку 300 долларов я пока не планирую.

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видеокарты оптимальные ценовые предложения geforce rtx 3070 ti radeon rx 6500 хт
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