На этот раз выбор намного сложнее, чем обычно

Было время, когда покупка флагмана имела смысл. Так, вы получали в своё распоряжение камень с максимальной тактовой частотой и огромным потенциалом. Можно было взять неплохой кулер, а после выжать из процессора ещё больше, ведь в ход шли только отобранные чипы. За счёт системы с жидкостным охлаждением флагманы прошлых поколений и вовсе можно было не менять годами, ну а сегодня всё встало с ног на голову.

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Прежде всего стоит отметить, что разгон умер, а скромные попытки выжать из процессора несколько дополнительных процентов осуществляют энтузиасты с туго набитыми кошельками. Впору заявить, что всё уже разогнано до нас, а в результате смысл от покупки самого быстрого процессора в линейке и переплата за него стирается. Точно такая же ситуация и с материнскими платами. Кому нужны флагманские решения, если вы всё равно не будете ничего разгонять? Всё сложно, ну а мы предлагаем разобраться в том, какой из двух камней стоит купить сегодня: Core i7-13700KF или Ryzen 7 7700X.

Как видите, Core i7-13700KF ощутимо дороже, что легко пояснить тем, что процессор Intel быстрее. Многие потенциальные покупатели не осознают, что реальная разница заметна только в синтетических тестах, ну а в играх прибавку fps вы сможете заметить только на видеокарте за 100 тысяч рублей. Например, на GeForce RTX 4080. Ну а в тандеме с GeForce RTX 3060 ваш скоростной Core i7-13700KF покажет неплохой, но не рекордный результат. Мы рекомендуем обойтись без разгона, но позаботиться о нормальном охлаждении всё же стоит. Учтите, что перед вами камень с высокой тактовой частотой, а значит недорогой кулер не будет справляться с его горячим нравом.

Что до Ryzen 7 7700X, то процессор может заинтересовать тех, кто осознаёт перспективность инвестиций. Простой пример, вот собрали вы систему на Core i7-13700KF, которая обошлась вам в 200 тысяч рублей. Весьма неплохо, вот только через 3 года вам придётся заменить как сам процессор, так и материнскую плату. А ведь некоторые ещё и берут оперативную память DDR4. Что до Ryzen 7 7700X, то он построен на новой платформе АМ4, которая будет актуальна ещё как минимум два поколения. Выходит, что вы сможете поставить аналог Ryzen 7 9700X, оставив ОЗУ и материнскую плату. Ну и стоит помнить, что даже сам Ryzen 7 7700X демонстрирует отличные показатели, а значит будет актуален ещё много лет.

На несколько тысяч дешевле в наличии Core i5-13600KF. А вот здесь ценообразование данного процессора ставит в тупик, ведь он уступает указанному выше Ryzen 7 7700X и предлагает всего 6 больших ядер. Можно сколько угодно указывать на общее количество ядер и потоков, но в реальных играх всё это имеет второстепенное значение. Core i5-13600KF может быть интересен фанатам Intel и хорош тем, что под него есть недорогие материнские платы. Тему разгона мы уже обсудили, ну а наивные энтузиасты, всё ещё верящие в свои силы, просто заплатят намного больше, чем стоило бы, оставаясь с тем же Core i5-13600KF, который никогда не станет Core i7-13700KF.

Чуть дешевле 30 тысяч рублей в наличии Ryzen 9 5900Х. Данный процессор создан для любителей скоростных систем и в начале своего жизненного цикла стоил очень дорого. Сегодня за него просят довольно умеренную сумму, а сам он может сносно работать на материнской плате за 100 долларов. Это не единственное преимущество 12-ядерного камня, ну а в итоге Ryzen 9 5900Х может стать оптимальным выбором для того, кто не видит смысла в покупке ультимативного компьютера для игр.

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Завершить наш материал предлагаем на Core i5-12600KF. Повторимся, что разницу между процессорами двух поколений можно определить только в синтетических тестах, либо с использованием дорогих видеокарт. Покупатели Core i5-12600KF явно не обладают достаточным количеством денег, поэтому GeForce RTX 4080 этим ребятам не грозит. Ну а если у вас трудится видеокарта уровня GeForce RTX 3060, то процессор Core i5-12600KF окажется таким же скоростным, как и более новый Core i5-13600KF. Именно так, ведь увидеть разницу от переплаты почти невозможно.