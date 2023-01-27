А вот продажи Ryzen 5 5600X идут медленно

Несмотря на то, что новые процессоры AMD демонстрируют невысокие продажи, компании удаётся удерживать рыночную долю за счёт серии Ryzen 5000. Ryzen 5 5600X лидирует по всему миру, а в некоторых магазинах на первую строчку выходит менее дорогая версия Ryzen 5 5600. Неплохо продаётся и Ryzen 7 5800Х, ну а Ryzen 7 5800Х3D остаётся лучшим среди камней для энтузиастов. Именно такая картина наблюдается в американской и европейской рознице, поэтому может показаться, что и российские пользователи предпочитают процессоры AMD.

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Как оказалось, в российских магазинах положение кардинально отличается от общемировых тенденций, а значит нуждается в некотором анализе. Похоже, главная причина происходящего заключается в ценообразовании, ведь популярные в США камни намного дороже в Росси, а ведь есть ещё и разница в доходах, что играет немаловажную роль. Прежде всего давайте посмотрим на скриншот с наиболее продаваемыми процессорами, а после сделаем выводы по наиболее популярным.

На первом месте расположился Core i5-11400F. Ещё месяц мы сказали бы вам, что перед нами процессор прошлого поколения, ну а сегодня этот камень уже с трудом тянет на актуальный, поскольку в рознице есть более новый Core i5-13400F. В российские магазины камень не завезли, но суть от этого не меняется, ведь Core i5-11400F кажется сильно устаревшим. Похоже, пользователи мало обращают внимание на год выпуска, предпочитая смотреть на цену и позиционирование в линейке. Если речь идёт о бюджетной сборке с видеокартой за 13 тысяч рублей, то мы не станем вас отговаривать от покупки Core i5-11400F, но с видеокартой уровня GeForce RTX 3060 вам лучше подыскать другой камень.

Core i5-12400F на втором месте. Стоит такой камень всего на пару тысяч дороже, что неплохо укладывается в различия между поколениями. Ничего прорывного в этом процессоре нет, ну а сам он относительно неплохо справляется с более мощными видеокартами. Тактовая частота выше, ну а принадлежность к новому поколению позволяет упростить обновление системы за счёт замены одного процессора. Например, через год вы могли бы купить Core i7-13700F, получив в своё распоряжение повышенную тактовую частоту и возможность использования видеокарт от 50 тысяч рублей и выше.

На третьем месте закрепился Core 3-10100F, который отличается тактовой частотой 4.3 ГГц, что позволяет ему неплохо себя чувствовать в обычных задачах типа запуска офисных и графических программ. Поскольку камень стоит всего 5690 рублей, то он позволяет собрать действительно бюджетную сборку. Без видеокарты не обойтись, поскольку встроенная графика на процессоре отключена, ну а доступных альтернатив у Core 3-10100F. Получается, что если вам нужен относительно современный камень, то Core 3-10100F может стать неплохим выбором для создания бюджетной машины.

И всё же, мы советуем поискать ещё 3 тысячи рублей, ведь Core 3-12100F смотрится намного лучше. Особенно камень прошлого поколения хорош в играх, где может вытянуть видеокарту уровня GeForce GTX 1660 Super без падений производительности и просадок. Помните, что нет идеальных процессоров, ну а вам стоит выбрать то, что кажется вам выгоднее, ведь в некоторых случаях решающим аргументом является именно экономия.

А вот Ryzen 5 5600X в РФ всего на 5 месте. Как мы уже писали, причина вы высокой стоимости. Стоит признать, что далеко не каждый пользователь готов потратить 15 490 рублей на процессор, а ведь нужна ещё и материнская плата с оперативной памятью. Словом, если есть лишние деньги, то Ryzen 5 5600X станет оптимальным выбором, ну а судя по статистике продаж, лишних денег почти ни у кого нет. Кстати, неплохой альтернативой может стать Ryzen 5 5600G. Камень интересен тем, что включает мощную интегрированную графику, позволяющую запускать онлайн шутеры и даже требовательные игры, вышедшие 5 лет назад.

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Ну и нашим фаворитом является 8-ядерный Ryzen 7 5800X. Если у вас нет проблем с деньгами, но вы не хотите переплачивать за новинки, то стоит обратить внимание именно на этот камень. Даже если вы купите видеокарту уровня GeForce RTX 3070, то он легко раскроет её потенциал. Тратить на дорогую материнскую плату и оперативную память деньги или нет, вы определитесь сами, но стоит помнить, что разгон сегодня почти бесполезен.