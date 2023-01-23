Похоже, дела у Intel идут не лучшим образом

AMD вошла в список наиболее успешных компаний последних лет, продолжая набирать обороты за счёт серверного направления. Известно, что именно здесь сосредоточены большие деньги, ведь стоимость процессоров на порядок выше настольных моделей. Долгое время тон всей отрасли задавала Intel, но за счёт правильного соотношения быстродействия и цены красные смогли переломить ситуацию и продолжают наращивать позиции. Пока попытки синих остановить экспансию красных не увенчались успехом, вот только невозможно демонстрировать рост на всех направлениях. К примеру, несмотря на высокий потенциал, процессоры Ryzen 7000-й серии пока продаются плохо. Не исключено, что появление в продаже материнских плат на чипсете А620 окажет позитивное влияние на выбор пользователей, но пока камни Intel новой серии кажутся предпочтительными.

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Судя по тем данным, что у нас есть, это только кажется, ведь далеко не всегда наша логика совпадает с теми выводами, которые делают обычные пользователи. Сегодня сайт Hardwaretimes решил поделиться статистикой продаж в нескольких крупных европейских и американских магазинах. Давайте посмотрим, кто сегодня снимает сливки с основных мировых рынков. В магазине BHPhotoVideo лидером стал Ryzen 7 5800X. Этот 8-ядерный камень многие эксперты считают одним из наиболее перспективных для недорогой сборки для игр в 2К. Следом идут Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X, ну а новый Core i9-13900K умудрился пробиться на 4 позицию. А вот один из самых мощных игровых процессоров Ryzen 7 5800X3D только на 7 месте. На Amazon первое место ушло в копилку Ryzen 5 5600G, тогда как Ryzen 7 5800X занимает 2 строчку самых продаваемых камней. Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X3D на третьем и четвёртом местах, тогда как Core i9-13900K ушло пятое место.

Newegg имеет своих фаворитов, где на первом позиции закрепился Ryzen 7 5700X. Что любопытно, Core i5-12600K оказался на третьем месте сразу же после Ryzen 5 5600. Не исключено, что всё дело в скидках, что позволило сделать камень Intel более привлекательным. Microcenter считается местом, куда стекаются энтузиасты, поэтому нет ничего удивительного в том, что первое место занял Core i7-12700K. Процессор позволяет побаловывать себя высокой производительностью за разумные деньги, при этом оставляет манёвр для разгона. Совершенно неожиданно Ryzen 7 7600X очутился на второй позиции, ну а следом идут Core i7-13700K и Core i5-12600K. Что до геймерского Ryzen 7 5800X3D, то он только на 5 месте. А вот в немецком Mindfactory Ryzen 7 5800X3D разбирают, как горячие пирожки. Поскольку магазин предоставляет точные цифры, то можно заметить, что отрыв от преследователей не такой большой, вот только первые шесть мест занимает продукция AMD. Core i5-13600KF только на седьмом месте, ну а разница с Ryzen 7 5800X3D у него значительная, поэтому и основная прибыль уходит красным.

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В английском Amazon UK на первое место вышел Ryzen 5 5600X, тогда как Ryzen 7 5800X3D на второй позиции. Ну а по данным Overclockers UK самым продаваемым камнем стал Ryzen 5 5600X. Как видите, за счёт предыдущей серии AMD не только удалось не потерять позиции, но и упрочить их. Информация о рыночной доле каждой из компаний будет позднее, но и полученных данных достаточно для того, чтобы не переживать за прибыль Лизы Су. Скорее всего, маржа ощутимо снизится, а значит сверхдоходов, которые наблюдались в последние два года, уже не будет. Увы, но насколько лет придётся жить в режиме экономии, а значит нас ждут выгодные цены, конкуренция и попытки обеих компаний выйти в лидеры. Core i9-13900K стал самым быстрым процессором планеты, обходя Ryzen 9 7950Х не только в играх, но и рабочих задачах. Как видите, флагман Intel неплохо продаётся, а значит у синих выше маржа. В феврале нас ждёт очередной виток противостояния на процессорном рынке, но об этом мы поговорим в одном из следующих материалов. Ну а пока важно понимать, что сегодня именно процессоры AMD задают тон на основных рынках по всему миру.