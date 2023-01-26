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С начала СВО прошло уже 11 месяцев, а речи о завершении военных действий нет. Руководство РФ старается как можно меньше говорить о планах, придерживаясь позиции, что всё происходящее согласованно, вот только всё больше экспертов склоняются, что стратегия меняется на лету. Вначале была попытка взять Украину за несколько дней. Не вышло, ну а в качестве ключевых причин называют переоценку влияния местных политиков, выражавших лояльность к Кремлю. После этого попытались взять Киев, далее в ход пошли переговоры и уступки, а в итоге командование РФ оставило значительную часть территории, взятой под контроль почти бескровно. Оценивать любой из шагов мы не будем, но есть все основания полагать, что ни один из манёвров не дал ожидаемого результата, а в какой-то момент пошли удары по энергосистеме Украины. Неясно, чего хотели этим добиться в Москве, но в итоге уже месяц массированные разрушения энергетики прекратились. Сложно сказать, каким будет следующий тактический шаг, ведь некоторые эксперты всё ещё ждут масштабную зимнюю компанию, тогда как другие говорят о наступлении весной.

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Похоже, Украина готовится к примерно такому же сценарию. Как вы могли слышать, американские, немецкие и даже британские танки вот-вот отправятся на фронт, ну а военная помощь в 2023 году в несколько раз превысит те резервы, которые были выделены Киеву в 2022. Повторимся, что достаточно сложно предсказать дальнейшей ход СВО, ну а западные эксперты уверены, что слабость России не в оружии, а в экономике. Именно поэтому ещё в марте прошлого года на зарубежных счетах были заблокированы 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов Центробанка, что должно было уничтожить российскую финансовую систему. По итогам года можно сделать вывод, что янки удалось реализовать только часть намеченного. Так, доходы от продажи энергоносителей оказались даже выше запланированных, а курс рубля остаётся относительно стабильным. При этом американцы сумели снизить зависимость Европы от российского газа и нефти довольно специфическими способами. Прежде всего эти ребята вместе с британцами взорвали два Северных потока, ну а после вынудили европейских лидеров отказаться от поставок чёрного золота. Сегодня существует так называемый потолок цен, что сильно осложнило доступ энергоносителей на рынок ЕС.

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Что будет с наполнением бюджета РФ по итогам 2023 года пока предсказать сложно, поскольку есть целый ряд переменных, способных привести к прямо противоположным последствиям. К примеру, высокая доходность в 2022 была обеспечена за счёт высокого спроса на газ и рост стоимости энергоносителей. В 2023 такого уже не будет, поскольку газовые хранилища целого ряда европейских стран полны, а тёплая зима позволяет отказаться от масштабных закупок весной и летом. Аналитики Bloomberg сделали несколько прогнозов, каждый из которых не позволяет надеяться на сговорчивость Москвы. Прежде всего янки констатируют, что России удалось переориентировать поставки углеводородов на азиатские рынки. В результате доходы продолжают поступать, хотя вынужденные дисконты уже не генерируют сверхприбылей. При этом если основываться на том, что РФ и дальше сможет продавать нефть марки Urals за 50 долларов, то на выполнение всех социальных обязательств и проведение наступательных операций в Украине денег хватит как минимум на 2 года. При этом не учитываются возможности кредитования со стороны партнёров, а текущие золотовалютные резервы оцениваются в 45 миллиардов долларов, хотя реальное количество денег в несколько раз выше.

Но даже если нефть будет стоить 25 долларов, золотовалютные резервы исчерпаются только через год, а значит ни о какой сговорчивости Кремля речь не идёт. Похоже, в Белом доме всё это осознают, поскольку западные экономисты стали рассказывать о долговременном влиянии санкций на российскую экономию. Быстрого результата там никто уже не ожидает, ну а эксперты всё более склоняются к тому, что конфликт примет форму затяжного и будет длиться как минимум несколько лет. Всё это невыгодно для Украины и России, поскольку первая полностью контролируется из США, тогда как солдаты РФ все 11 месяцев сражаются против советской техники, тогда как Европа и Америка временами подбрасывают в огонь угольки, делая всё, чтобы конфликт длился как можно дольше.