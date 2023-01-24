Стоит понимать, что ни о какой передаче оружия нет и речи, ведь за всё платит США и Германия

Прежде всего нужно понимать, что бесплатно в Украину не попадает ни один патрон. Большую часть покупает США, тогда как существуют и европейские фонды, позволяющие оплачивать те или иные типы оружия. Например, знаменитый «Фонд мира» в 2023 году может потратить на финансирование военных проектов в Украине не меньше 1 миллиарда евро. Согласитесь, как было бы хорошо, если бы несколько лет назад эти ребята купили бы на эти деньги одежду, игрушки и продукты питания, а после раздали всё это в украинских детских домах. Увы, но подобные глупости европейцев не очень волнуют, не говоря уже об американцах. Янки влили в покупку оружия для Украины почти 20 миллиардов, при этом даже и не думали делиться своими благами, когда речь шла о мирной жизни. Похоже, англосаксов так впечатляет шанс ослабления России руками украинцев, что эти ребята готовы платить за это миллиарды долларов. Ну а пока всё это происходит, есть такие страны, которые пытаются извлечь из этого максимальную прибыль. К примеру, Чехия и Словакия активно наращивают мощности для ремонта советских танков Т-72. Ранее машины были переданы в дар руководством СССР, а сегодня возвращаются в строй, а после передаются украинскому командованию. Похоже, запасы подходят к концу, но и это восстанавливается, а после отправляется в бой. Как вы уже поняли, заплатит за всё Германия или США, ну а особенно активна в попытке продать своё старое оружие Польша.

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Полякам давно пора понять, что для Запада они всегда были и будут расходным материалом, которые с большим удовольствием отправят на костёр истории при первой же возможности. Увы, но история не была любимым предметом текущего руководства Польши, поэтому эти ребята продолжают заискивать перед всеми, кто может бросить копеечку. Встреча в Рамштайне поставила жирное многоточие, в результате чего ключевые решения о передаче танков Leopard 2 приняты не были. Похоже, терпение у поляков заканчивается, ведь сразу после встречи польское издание Rzeczpospolita написало, что руководство страны настроено решительно и не будет спрашивать Германию. Это значит, что немецкие танки всё же поедут в Украину, а заплатит за всё США. Как вы уже поняли, любителей почти бескорыстно продать старьё Киеву, нашлось множество, а у некоторых просто нет выбора.

Например, ещё в апреле на встрече в Рамштайне американцы надавили на руководство Марокко, ранее упорствующее и занимающее принципиальную позицию по передаче вооружений. После этого старые советские Т-72 были расконсервированы и отправлены на предприятия в Чехии, где прошли модернизацию и поступили в Украину. Неясно, сколько из 100 машин были переданы, поскольку этих данных в прессе нет. Эксперты отмечают, что американцы не только активно раскупоривают собственные склады с оружием, но и основательно ощипали союзников. В итоге, несмотря на то, что Пентагон обладает самыми большими запасами оружия в мире, если разразится масштабный конфликт без применения ядерного оружия, то арсенала хватит всего на 2 месяца активных боевых действий. Казалось бы, стоит только щёлкнуть пальцами, после чего сотни тонн орудия снова будут доступны, вот только эксперты констатируют, что современные технологии сильно отличаются от того, что было 70 лет назад. Это значит, что сегодня нельзя быстро наладить производство оружия.

И вот здесь и возникают главные проблемы, ведь кроме США инвестировать в военную отрасль миллиарды долларов не спешит никто. Мало того, даже янки предпочитают выпускать снаряды в Южной Корее, ну а аналитики опасаются, что всё это будет некуда девать. Предполагается, что конфликт между Украиной и Россией вышел на финальную стадию, после чего можно ожидать победы одной из сторон. Ну а миллиардные инвестиции и вовсе могут улететь в трубу, если конфликт быстро завершится. Получается, что сегодня даже в США идут разговоры о целесообразности наращивания количества выпускаемого оружия, а в Европе и вовсе опасаются, что после всего этого снаряды будет некуда девать. Можно, конечно, устроить новую войну где-то в Африке. Там желающие повоевать всегда найдутся, но гешефт от такого дела будет не таким весомым, как от ослабления России.

Некоторые аналитики даже подсчитали, что война между Россией и Украиной должна длиться 7 лет, чтобы строительство новых мощностей по производству оружия себя начали окупать. Полагаем, что так долго всё это длиться не будет, ну а янки посоветуем лучше устроить революцию у себя дома, ведь там у них так много белых, которые притесняют чёрных и трансгендеров. Ну а мы посмотрим, кто победит, и даже пришлём немного старых танков.

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P.S. Материал бы написан ещё до того, как стало известно о решении Германии и США отправить свои танки в Украину.