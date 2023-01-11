Представители британской разведки заговорили о реальности спутниковой войны между РФ и США

США продолжают утверждать, что не являются стороной конфликта между Россией и Украиной. Так ли это? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать несколько деталей, а также привести в пример недавний удар по ПТУ в Макеевке, где погибло около 100 мобилизованных российских солдат. Итак, вначале спутники НАТО, а также самолёты-шпионы, находящиеся в воздушном пространстве Польши и Румынии, зафиксировали нахождение в здании военных. Не так важно, что для этого использовались стандартные уловки, ведь уже сегодня известно, что граждане РФ активно пользовались мобильными телефонами, поздравляя родных и близких. Суть в том, что у Украины таких технологий нет, а значит Америка зафиксировала местонахождение контингента мобилизованных, а после передала информацию украинским военным. Далее удар наносился при помощи системы HIMARS, корректировка которой также осуществлялась при помощи американских спутников, ну и сами снаряды сделаны в США, поэтому в данном случае можно смело заявить о том, что налицо грубая манипуляция фактами, поскольку янки не только участвуют в конфликте, но и активно помогают одной из сторон.

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Похоже, именно последние события стали той самой «красной» линией, после которой в Кремле начались дискуссии о необходимости привести США в чувства. По данным любителей сенсаций из MI-6, Россия всерьёз рассматривает возможность нанесения удара по спутниковой группировке США в космосе. Сегодня Америка не только располагает системой GPS, но и способна оказывать посильную информационную поддержку антиправительственным силам в любой стране. Например, известно о том, что даже в Иране действует сеть из спутниковых терминалов Starlink, обеспечивающая подполью передачу информации за границу без использования проводного и беспроводного интернета внутри страны. Представьте себе ситуацию, когда нечто подобное делала бы Россия, решившая поддержать революцию внутри США. Ответ был бы максимально жёсткий, вот только кроме Америки себе такие действия никто больше не позволяет.

Так вот, по словам британской разведки, руководство РФ рассматривает возможность уничтожения группировок GPS и Starlink. Неясно, идёт ли речь о полном выведении из строя всех спутников, но тот факт, что часть объектов, ведущих свою деятельность над Украиной, может быть сбита, беспокоит ребят из MI-6. Неясно, насколько предоставленные данные соответствуют реальности, но российские эксперты полагают, что в случае эскалации конфликта между Россией и НАТО, первым делом подлежат уничтожению спутниковые группировки. РФ достаточно взорвать на орбите несколько бомб с ЭМИ, что приведёт к эффекту домино. Спутниковая группировка рассыплется, что превратит всё высокоточное оружие американцев в бесполезный хлам. Очевидно, что в ответ будет дана команда сбить российскую группировку ГЛОНАСС, вот только на обороноспособность России потеря спутников не окажет такого критического влияния. При этом во главу угля ставится тот факт, что происходящее не угрожает жизням обычных американцев, а значит шансы ядерной войны маловероятны.

Всё это больше похоже на гадание на кофейной гуще, когда эксперты пытаются просчитать то, что не поддаётся прогнозированию. Политика США хаотична, а уход из Афганистана доказывает, что дядюшка Сэм всегда готов пожертвовать своими интересами ради достижения тех или иных целей. Сегодня аналитики уверены, что бегство из Афганистана было связано с желанием сосредоточиться на поставках оружия в Украину, но никто не знает, где случится следующий конфликт, требующий особого внимания со стороны США. Не исключено, что это может быть Тайвань, где решается судьба полупроводникового будущего Америки. Что до фантазий экспертов, то многие полагают, что первая попытка оказать влияние на спутниковую группировку США может быть не совсем военная. Например, вначале РФ попытается дестабилизировать спутники над Украиной при помощи помех, а также масштабных кибератак.

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P.S. Отметим, что после спутниковой войны технологические возможности человечества ощутимо ограничатся, что не пойдёт на пользу ни одной из сторон.