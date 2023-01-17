Именно процессоры AMD остаются самыми оптимальными для сборки скоростного игрового компьютера

Сегодня наши читатели могли убедиться в том, что процессоры AMD продолжают дешеветь на Amazon и в Microcenter. Инсайдеры сообщают, что вниз пошли не только цены на камни прошлого поколения, но и на новинки. С флагманами сложнее, ведь здесь красные пытаются получить максимальную маржу. Оценить достижения компании за 2022 год можно будет в течение нескольких недель, ну а пока впору констатировать, что Ryzen 5 7600Х так и не стал народным процессором.

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Причины мы уже неоднократно разбирали, ну а в данном случае стоит помнить, что всё может измениться уже в ближайшее время, поскольку в феврале в продажу поступят материнские платы на базе чипсета А620. Не исключено, что именно после этого серия Ryzen 7000 начнёт нормально продаваться, ну а пока в российской рознице намного выгоднее купить один из процессоров прошлого поколения. Сегодня мы разберём предложения и попытаемся понять, почему стоит брать именно AMD, хотя без одного камня Intel не обойдётся.

Если бы сегодня автор данного материал собирал перспективный компьютер с запасом прочности, то в качестве основы был бы выбран Ryzen 7 5800Х. Покупатели видеокарт за 100 000 рублей с нами не согласятся, поскольку посчитают такой камень устаревшим. Согласимся, ведь Ryzen 7 7700X быстрее, вот только подавляющее большинство геймеров покупает видеокарты до 30 тысяч рублей, а там разница между поколениями процессоров минимальна. Ну и учтите, что на основе Ryzen 7 5800Х вы соберёте недорогую систему, тогда как более современный камень потребует от вас материнскую плату от 250 долларов.

Не планируете играть в современные игры – в таком случае берите 8-ядерный Ryzen 7 5700G. Да, это ещё один камень прошлого поколения, но в отличие от указанного выше, здесь есть встроенная видеокарта. Интегрированная графика настолько мощная, что позволяет играть почти во все игры. Исключением станут только требовательные новинки, ну а классика, танки, стрелялки и многие другие жанры будут доступны без ограничений. Подумайте, ведь вы сможете собрать бюджетную сборку, но получить внушительный уровень производительности и игры. Ну а экономия на видеокарте сама по себе позволит сохранить в вашем кошельке несколько десятков тысяч рублей.

Неясно, сколько ещё лет Ryzen 5 5600Х будет оставаться актуальным, но пока конкурентов у камня нет. Даже если вы себе позволите видеокарту за 50 тысяч рублей, то сможете выжать из неё максимум быстродействия. Ryzen 5 5600Х включает 6 ядер и легко вытянет любые задачи. Любители гонять в синтетические тесты обязательно расскажут нам о том, насколько новое поколение процессоров Intel быстрее. Согласимся, ведь Феррари быстрее Форда, вот только обычные покупатели нечасто делают выбор в пользу итальянских машин за 1 миллион долларов.

Единственный камень Intel, который мы можем сегодня порекомендовать, – это Core i5-12400F. Он вполне неплохо справляется с конкуренцией Ryzen 5 5600Х, но всё же уступает ему во всех сценариях. Разница в цене минимальная, ну а сборка на Intel окажется чуть дороже. В целом мы рекомендуем взять именно Ryzen 5 5600Х. Какую бы материнскую плату вы не купили, туда без проблем встанет Ryzen 9 5900Х, тогда как с Core i5-12400F такой фокус не пройдёт. Что да разницы в играх, то здесь всё зависит от вашей видеокарты, поэтому смотреть синтетические тесты можно, но глупо.

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Остановимся на Ryzen 5 5600G. Это 6-ядерный аналог Ryzen 7 5700G, о котором мы писали выше. Это значит, что всё положительные эпитеты, которые вы прочли, актуальны и для Ryzen 5 5600G, ну а сам он ощутимо дешевле. Такой камень подходит для тех, кто хочет максимально сэкономить, не потеряв доступа к играм. В наше время это сложная и почти нереализуемая задача. Ну а под Ryzen 5 5600G мы всё же советуем купить оперативную память с разгонным потенциалом. Не нужно брать что-то действительно дорогое. Достаточно просто брендовых линеек, ну а после вы можете долгими зимними вечерами настраивать тайминги и подбирать оптимальные тактовые частоты. Эксперты уверяют, что в результате можно поднять количество кадров на видеокарте в играх на 10%. Согласитесь, что это очень неплохой результат.