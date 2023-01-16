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GeForce RTX 4070 Ti не заинтересовала геймеров из РФ – растут продажи брендовых GeForce RTX 4080
Российские геймеры предпочитают переплачивать за брендовые видеокарты от известных производителей
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Нравы и предпочтения экспертов крайне переменчивы. Ещё совсем недавно западная пресса ругала NVIDIA за жутко дорогую GeForce RTX 4080, а спустя несколько недель пишет, что перед нами пусть и не самый дешёвый, но очень перспективный графический чип. Ну а после Нового года и вовсе выяснилось, что эта видеокарта стала одной из наиболее популярных в целом ряде американских магазинов. Похоже, гнев сменился на милость, ну а очередным любимчиков экспертов стала GeForce RTX 4070 Ti. Согласимся, видеокарта действительно обладает высокой производительностью и даже в российской рознице стоит 80 тысяч рублей.

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По сравнению с флагманами прошлого поколения, это настоящий подарок судьбы, вот только российские геймеры не оценили такой щедрости, предпочитая совсем другие видеокарты. Сегодня мы изучим наиболее популярные модели в Регарде. Никаких мудрствований, ведь перед нами список, ранжированный согласно популярности, а значит именно эти видеокарты продаются лучше всего. Сразу заметны несколько странностей, о которых и поговорим ниже.

Судя по всему, с деньгами у геймеров дела обстоят плохо, поскольку совершенно внезапно на первое место вырвалась GeForce GTX 1650. Если вы уже подзабыли, то перед нами бюджетное решение, производительность которого позволяет с большим трудом тянуть игры в разрешении 900р. Здесь нет никакой перспективы, а покупающий такую видеокарту должен осознавать, что играть в новинки будет всё сложнее. Хотя, если мы говорим о любителях танков и стрелялок, то всё в полном порядке, ведь нетребовательные игры GeForce GTX 1650 щёлкает, словно орешки.

GeForce RTX 3070 Ti на втором месте. Эта видеокарта всё ещё является неплохим выбором для геймеров, купивших монитор с разрешением 2К. Мы уже не раз говорили о том, что сегодня брать 4К могут себе позволить только откровенные миллионеры, поскольку требования к играм постоянно растут, а новинки последних лет потребуют от вас видеокарту за 100 тысяч рублей и дороже. Ну а поскольку всего несколько процентов любителей компьютерных игр решается на 4К, то GeForce RTX 3070 Ti не только актуальна, но и логична. Видеокарта имеет всего 8 Гб видеопамяти, что является несомненным минусом. Во всём остальном она показывает себя с лучшей стороны, ну а требования к играм не такие высокие, что бы загрузить GeForce RTX 3070 Ti в 2К на максималках.

На третьем месте GeForce RTX 3060 Ti. Мы бы назвали такое решение логичным, если бы не увидели в числе наиболее популярных модель производства MSI. Если вы изучите предложения, то сможете убедиться в том, что есть видеокарты на данном графическом чипе и дешевле, а при желании уже сегодня можно найти GeForce RTX 3060 Ti за 39 тысяч рублей. Похоже, российские геймеры предпочитают переплачивать за бренд. С нашей точки зрения это глупо, поскольку рассчитывать на разгон сегодня не приходится, а небольшое повышение тактовой частоты видеокарты только сделает работу системы менее стабильной, а систему охлаждения навязчиво шумной.

В число наиболее популярных вошла и GeForce RTX 3060. Этот графический чип неплохо продаётся по всему миру, но дела могли бы идти лучше, если бы NVIDIA выпустила GeForce RTX 4060. Судя по всему, таких планов у Дженсена Хуанга нет, поэтому геймеры и дальше будет платить за середняк дороже его рекомендованной цены. Отметим, что речь идёт о видеокарте с 12 Гб видеопамяти и 192-битной шиной, тогда как урезанная версия не пользуется спросом на российском рынке. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Что любопытно, геймеры из РФ не только игнорируют GeForce RTX 4070 Ti, но и предпочитают GeForce RTX 4080. Мало того, выбор пал на дорогостоящую модель, которая стоит 116 тысяч рублей, тогда как в продаже есть предложения на 10 тысяч рубликов дешевле. Похоже, любители компьютерных игр из России падки на бренды, ну а новомодная и разрекламированная GeForce RTX 4070 Ti пока заинтересовала минимальное количество потенциальных покупателей.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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