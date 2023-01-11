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Почему в 2023г не стоит ждать появления GeForce RTX 4060 – выбираем видеокарту для мониторов 2К
Зачем ждать или переплачивать, если под монитор с разрешением 2К есть неплохие видеокарты здесь и сейчас
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В 2022 году NVIDIA прибегла к любопытной стратегии, позволяющей получать максимальную маржу. Так, графические чипы нового поколения не стали заменой уже находящейся в продаже продукции, поскольку получили более высокие ценники и представляют собой некое обновление линейки для энтузиастов. Все остальные могут купить видеокарты старого поколения, при этом цены на часть товаров так и не вернулись к рекомендованным. Неясно, насколько такая стратегия будет успешной в будущем, но пока геймеры расхватывают флагманы, словно горячие пирожки, а GeForce RTX 4080 совершенно внезапно стала одной из самых популярных видеокарт в американской рознице. 

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К лету в продажу поступят GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070, ну а очень скоро покупатели ноутбуков смогут прикоснуться к самому последнему поколению в мобильном сегменте. Рассчитывать на низкие цены не приходится, ну а данных о том, когда GeForce RTX 4060 появится в продаже для настольных ПК и вовсе нет. Инсайдеры констатируют, что нас ждёт минимальный прирост быстродействия, а значит эффект от ожидания может оказаться совсем не таким, как хотелось бы любителям компьютерных игр

Вот и получается, что гораздо эффективнее не сидеть сложа руки, купив неплохую видеокарту без томительных ожиданий сроком в год. Поскольку графические чипы под мониторы 4К слишком дороги, то мы предлагаем остановиться на 2К и 1080р. У NVIDIA в этом сегменте есть GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта будет тянуть все игры на высоких настройках, а наиболее заметным её минусом можно назвать недостаточное количество видеопамяти. Согласитесь, что в 2023 году хотелось бы увидеть хотя бы 12 Гб. Увы, но сама видеокарта вышла в 2020, поэтому вы покупаете немного устаревший продукт. Помните об этом, хотя данная информация не умаляет достоинств GeForce RTX 3060 Ti.

За 30 тысяч вы можете отхватить GeForce RTX 3060. Помните, что прежде чем совершать покупку, нужно как следует ознакомиться со спецификациями товара. Если вы били внимательны, то могли заметить, что речь идёт о модели с урезанной шиной памяти до 128 Гб. В результате вместо стандартных 12 Гб вы получите всего 8 Гб. За такую цену вполне не плохо, но если вы изначально рассчитывали на большее, то стоит свои ожидания всё же пересмотреть. Не то что бы GeForce RTX 3060@8 Гб была плоха, но многие насмотрятся тестов, а после не могут понять, отчего у них показатели намного хуже. И такие сюрпризы таятся за каждым углом. 

За 25 590 рублей можно стать счастливым владельцем видеокарты GeForce RTX 3050. Это почти бестселлер, на пути которого встали высокие цены. Не исключено, что после выходы GeForce RTX 4050, если Дженсен Хуанг не остановит производство GeForce RTX 3050, то именно эта видеокарта может стать одной из самых популярных на игровом рынке. Потенциальных покупателей ждёт низкое энергопотребление и стабильный потенциал. Проще говоря, видеокарта отлично подходит для народного разрешения, а вот в 2К ей уже туго.

В качестве альтернативы для GeForce RTX 3060 Ti можем предложить обратить внимание на Radeon RX 6700 ХТ. Ото бодрый середняк, который немного быстрее видеокарты NVIDIA, но привлекает наличием 12 Гб видеопамяти. Если вы полагаете, что требования к играм скоро вырастут, то данный продукт создан специально для вас, ну а если верите в магические лучи от дядюшки Хуанга, то стоит всё же мимо Radeon RX 6700 ХТ пройти не оглядываясь. Это не значит, что перед нами плохая видеокарта, просто она не востребована геймерами, ну а о причинах поговорим в одном из следующих материалов. NVIDIA

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Что до GeForce RTX 3060, то есть более прокачанная и крутая альтернатива в лице Radeon RX 6650 ХТ. Видеокарта до 20% быстрее в любых играх, что позволяет получить ощутимый буст по количеству кадров в секунду, если вы не относите себя к бескомпромиссным фанатам NVIDIA. Любители сказок расскажут нам о прорывных технологиях, которые делают продукцию зелёных уникальными. Согласимся, что отчасти всё это правда, вот только обычным геймерам плевать на возможности редактирования графики, ибо подавляющее большинство видеокарт сегодня уходит любителям компьютерных игр.

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