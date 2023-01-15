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Почему видеокарты NVIDIA продолжат дорожать – оптимальные решения для ждунов со стажем
Ожидание выгодных цена затянулось на 3 года
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-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Если вы уже купили мощную современную видеокарту, то мы за вас очень рады, вот только немало геймеров находится в подвешенном состоянии уже несколько лет. В 2020 году из каждого утюга эксперты кричали о том, что покупать видеокарту глупо. Якобы, нужно дождаться выхода новых линеек графических чипов, что позволит получить ощутимый буст в производительности. Мало того, ожидалось, что видеокарты окажутся ещё и дешевле, поэтому смысл от ожидания был очевиден даже пессимистам. Вот только всё пошло наперекосяк, ведь в конце 2020 года разразился бом майнинга, а видеокарты исчезли из магазинов, перекочевав на большие и маленькие фермы. Тогда добывать Эфир бросились буквально все, а в итоге цены на настольную графику выросли в несколько раз, что сделало видеокарты недоступными для обычных геймеров. 

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В 2022 году видеокарты начали дешеветь, но навязчивые голоса экспертов нашёптывали нам о том, что уже вскоре NVIDIA выпустит самое лучшее поколение графических чипов в истории. Якобы прирост быстродействия окажется даже выше 100%, а значит стоит подождать. Мы сочувствуем тем, кто сидит в ожидании уже 3 года, но хороших новостей для этих ребят у нас нет. Цены на производство полупроводников растут, создание новых технологий обходится значительно дороже, чем это было 5 лет назад, а значит любая неудача может привести к резкому падению доходов компании. Рост инфляции в США привёл к обесцениванию доллара, а экономический кризис шагает по планете. Всё это звенья одной цепи, а в результате видеокарты продолжили дорожать в новом поколении.

Мы полагаем, что в обозримом будущем лучше не станет, а значит стоит привыкать к тем ценам, что мы сегодня видим в магазинах. Если у вас нет желания платить, купите игровую приставку. PlayStation 4 взломана, а все игры под неё бесплатны. Новинки под PlayStation 5 дорогие, но вы можете использовать подписку или брать со скидками. Ну а если вы не планируете уходить с персональных компьютеров, то давайте подумаем, что купить, если терпения ждать больше нет. Как это не странно, но всего за 80 тысяч рублей вы можете получить видеокарту уровня флагманов прошлого поколения. GeForce RTX 4070 Ti предлагает отличную производительность и легко справляется с любыми играми. Видеопамяти здесь 12 Гб, а значит пока хватит для полноценных забегов в любых играх на максимальных настройках даже в 4К. Это одна из самых интересных видеокарт на рынке, правда не для всех, ведь цена на неё кусается. 

Всего за 53 тысячи вы можете купить GeForce RTX 3070 Ti. Если предыдущая видеокарта была заточена под 4К, то здесь идеальный вариант, который будет выполнять любые задачи в 2К. Максимальные настройки графики гарантированы, а сегодня вы можете даже опробовать свои силы в сверхвысоком разрешении. Настройки графики не будут максимальными, но если использовать масштабирование DLSS, то картинка будет неплохой, а количество кадров высоким. Словом, если у вас есть только 53 тысячи, то довольно глупо сидеть в ожидании чуда, ведь GeForce RTX 3070 Ti способна заменить более новую видеокарту почти во всех сценариях. 

В качестве оптимального решения предлагаем остановиться на GeForce RTX 3060 Ti. С этой видеокартой вы можете рассчитывать на доступ к 2К, но сэкономить немалую сумму, ведь стоит она около 40 тысяч рублей. В большинстве игр вам даже не придётся корректировать настройки графики, ну а в перспективе рассчитывайте на то, что играть в 2К вам удастся только с активной технологией DLSS. Требования к играм растут, а у вас всего 8 Гб видеопамяти. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
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3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
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-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ну или можно ещё сэкономить, купив за 30 тысяч GeForce RTX 3060. Здесь нам предлагают версию на 8 Гб со 128-битной шиной. Бывает и лучше, но и цена там выше. Для 1080р такой видеокарты хватит с головой, а эксперты предполагают, что GeForce RTX 3060 имеет все шансы стать одной из самых популярных видеокарт на рынке. Дело за малым, ведь теперь Дженсен Хуанг не должен останавливать производство этого графического чипа. Ещё не 5 тысяч дешевле GeForce RTX 3050. Здесь мы получаем меньшую производительность с небольшой экономией. Всегда есть геймеры, которые хотят потратить меньше, чем просят ритейлеры. Не всегда это удаётся, но в данном случае для 1080р GeForce RTX 3050 подходит ничуть не хуже, чем старшие графические чипы.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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