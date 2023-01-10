Геймерам на персональных компьютерах снова придётся подождать

Видеокарты дорожают. Первый колоссальный рост цен произошёл в рамках выхода линейки GeForce RTX 20. Именно тогда NVIDIA впервые представила технологию трассировки лучей, объясняя надбавку тем, что энтузиасты, которые хотят первыми опробовать волшебные лучики, вынуждены заплатить за дорогостоящие разработки. Кроме того, внутри графических чипов появились дополнительные блоки, а значит найти причину для подорожания не составило труда. Предполагалось, что серий GeForce RTX 30 покажет более зрелую трассировку лучей, а в итоге аппетиты Дженсена Хуанга немного снизятся. Увы, но в 2020 году на повестку дня вышли майнеры, ну а результаты деятельности шахтёров будут заметны ещё много лет. Многие геймеры ждут нормальных цен уже два поколения графических чипов, вот только GeForce RTX 40 не только не стали дешевле, но и оказались ощутимо дороже. Например, за GeForce RTX 4080 придётся заплатить на 500 долларов больше, чем за GeForce RTX 3080. Кто-то поясняет происходящее инфляцией, тогда как более откровенные эксперты просто указывают на жадность Дженсена Хуанга.

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На самом деле есть и другие причины, но в данном случае стоит помнить о том, что за последние годы наблюдается значительный исход геймеров на игровые консоли. Всё просто, ведь за 600 долларов вы можете стать полноправным владельцем актуального железа, менять которое придётся через 4 года. Это очень эффективная тактика для экономных любителей компьютерных игр, а главная проблема заключается только в высокой цене новых блокбсатеров. Стоит понимать, что проблема не столь актуальна в Европе и США, где доходы геймеров выше, чем в РФ, поэтому там даже владельцы компьютеров не всегда превращаются в потребителей пиратской продукции с торрентов. Может показаться, что ещё совсем немного, и доходы NVIDIA рухнут, вот только это не так, ведь уже несколько последних поколений Дженсен Хуанг делает упор на мобильные устройства. Проще говоря, геймеры, ожидающие выхода скоростных настольных видеокарт по разумной стоимости, перестали интересовать NVIDIA, ведь есть громадная ниша с миллионами любителей компьютерных игр, которые предпочитают ноутбуки.

Скажем честно, к играм на лэптопе нужно привыкнуть, но по уровню мобильности такие устройства на несколько голов выше стационарного компьютера. Вы можете взять ноутбук в путешествие, на природу или на дачу, где вместо окучивания грядок и изучения закатов играть или смотреть фильмы. Как стало известно, NVIDIA уже готова предложить партнёрам видеокарты для суперскоростных ноутбуков. В данном материале ссылка на продукцию компании XMG, но это уде не так важно, ведь суть ценообразования на видеокарты неплохо прослеживается. Итак, в базовой комплектации геймеры получат видеокарту GeForce RTX 4060. Заявлены 8 Гб видеопамяти по 128-битной шине. Неясно, каким будет настольный графический чип, но если вы решите купить конфигурацию с GeForce RTX 4090, то придётся доплатить 1687 долларов. Заметьте, что ровно столько стоит настольный флагман NVIDIA, при этом вы ещё и теряете доступ к штатной GeForce RTX 4060. Очень странно, ведь эта видеокарта тоже чего-то стоит. Доплата за GeForce RTX 4080 составит 1050 долларов, ну а за право владения ноутбуком на базе видеокарты GeForce RTX 4070 придётся докинуть 375 долларов.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Согласно опубликованной информации, GeForce RTX 4090/4080 потребуют немалых 150 Вт, тогда как две другие видеокарты обойдутся теплопакетом в 115 Вт. Ожидается, что игровые ноутбуки на базе новой линейки графических чипов будут доступны уже в феврале. Напомним, в обозримом будущем в настольном сегменте никаких релизов не запланировано. GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060 Ti появятся ближе к лету, а мечтать о выходе GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4050 не приходится. Инсайдеры констатируют, что в целом геймерам можно не ждать выхода последних двух видеокарт, поскольку прирост быстродействия между поколениями окажется минимальным. Якобы, NVIDIA делает расчёт на энергоэффективность, хотя это всего лишь слухи.