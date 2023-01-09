MSI назвала цену GeForce RTX 4080 сильно завышенной

Сложно понять, в чём кроется успех того или иного графического чипа. Иногда, ответ лежит на поверхности, как было с GeForce GTX 1060, но бывает и так, что современные, мощные и очень перспективные решения не интересуют обычных геймеров. Особенно сложно с маркетингом у AMD. Например, сегодня в продаже вы можете встретить видеокарту Radeon RX 6600 ХТ. В американской рознице за неё просят меньше 250 долларов, тогда как GeForce RTX 3060 стоит от 320 вечнозелёных. Вот только Radeon RX 6600 ХТ быстрее, а значит должна пользоваться повышенным спросом. Аналогичная ситуация наблюдается и с новыми графическими чипами. Radeon RX 7900 XTХ может и не способен тягаться с GeForce RTX 4090 по чистой производительности, но стоит на целых 600 долларов дешевле, уступая не более 10% в играх. Что любопытно, если вы изучите тесты, то и вовсе придёте к крайне странным выводам.

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Так, некоторые эксперты уверяют, что между флагманами обеих компаний действительно небольшая разница в быстродействии, а значит Radeon RX 7900 XTХ значительно выгоднее, вот только в большинстве мы видим довольно странные результаты, в которых флагман красных умудряется уступать даже GeForce RTX 4080. Но ладно бы речь шла только о трассировке лучей, с чем можно было бы ещё согласиться, но эксперты объединяют тесты, используют специфические подборки игр и делают всё, чтобы у NVIDIA результаты выглядели более впечатляющими. Похоже, ведётся масштабная маркетинговая компания, целью которой стало повышение продаж GeForce RTX 4080. Ещё совсем недавно представители MSI констатировали, что дела у флагмана идут просто отвратительно. Геймеры либо переплачивают, покупая GeForce RTX 4090, либо ждут появления GeForce RTX 4070 Ti. Производитель отмечал, что графический процессор очень дорогой и плохо вписывается в ценовую нишу, указанную руководством NVIDIA. Учтите, что это вполне официальные заявления, а значит сомневаться в том, что даже производители видеокарт считают GeForce RTX 4080 плохой, не приходится.

Похоже, рождественские и новогодние распродажи сделали своё дело, ведь сегодня GeForce RTX 4080 впору можно назвать самым популярным графическим чипом в американской рознице. Повторимся, что речь идёт пока исключительно о геймерах из США, поскольку в Европе и тем более России цена на флагман NVIDIA стартует с 1500 евро. По словам Колетт Кресс, занимающей пост финансового директора NVIDIA, есть все основания полагать, что именно GeForce RTX 4080 станет самым популярным флагманом 2023 года. Столь громкие заявления были озвучены в рамках технической конференции JP Morgan, ну а сама Колетт Кресс констатирует, что сегодня цены на данный графический чип в рознице всё ещё выше на 15%, чем изначально задумывалось. По мере увеличения производственных мощностей данная проблема будет решена, а значит все геймеры смогут побаловать себе скоростной GeForce RTX 4080. При этом представитель NVIDIA отмечает, что GeForce RTX 4090 всё ещё остаётся в дефиците. Геймеры раскупают флагман словно горячие пирожки, ну а партнёры компании работают над тем, чтобы увеличить складские запасы.

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Вполне возможно, что до самого популярного графического чипа GeForce RTX 4080 ещё далеко, вот только нельзя не указать эффективность маркетинговой политики NVIDIA. Так, Gigabyte RTX 4080 умудрилась занять первое место по продажам на Newegg, тогда как в Microcenter видеокарта занимает всего 4 позицию. Ещё хуже дела обстоят с BestBuy, где популярность GeForce RTX 4080 и вовсе сомнительна, поскольку в списке самых продаваемых эта видеокарта занимает восьмую позицию. Как вы могли слышать, основным препятствием на пути к успеху GeForce RTX 4080 является завышенная цена, поскольку по сравнению с предыдущим поколением наблюдается рост стоимости на 500 долларов. Поскольку выбора у геймеров нет, то понемногу маркетинговые байки делают своё дело. Добавим, что по оценке NVIDIA уже 40% всех владельцев видеокарт GeForce перешли на решения с трассировкой лучей. Со временем популярность данной технологии будет только расти, а значит у текущей линейки Ada Lovelace всё в полном порядке.