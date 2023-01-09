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GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4050 покажут минимальный прирост FPS и могут разочаровать геймеров
Не забывайте, что релиз GeForce RTX 4060 Ti состоится не раньше лета 2023г
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MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Целых два года инсайдеры кормили нас сказками о том, что в 2022 году NVIDIA готовит масштабный прорыв. Ожидалось, что новые графические чипы покажут двукратный рост быстродействия, а также получат ощутимое снижение стоимости. После 2021 года, когда стоимость видеокарт была в несколько раз выше рекомендованной, верилось в подобные сказки с большим трудом, но исключать щедрости от Дженсена Хуанга не мог никто. Как вы могли слышать, Ada Lovelace стала настоящим разочарованием для геймеров. Можно сколько угодно повторять за маркетологами одну и ту же мантру о безвыходном положении, в котором находится NVIDIA, вот только всё свидетельствует о том, что зелёные просто выживают из геймеров последние крохи, получая максимальную маржу и не желая снижать цены. Можно сказать, что все ожидания от серии GeForce RTX 40 не оправдались. Так, находящиеся в продаже флагманы всего на 50-55% быстрее аналогов предыдущего поколения, тогда как цены выросли непропорционально.

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Сегодня мы уже писали о том, что GeForce RTX 4080 совершенно внезапно стала одной из самых продаваемых видеокарт в американской рознице, а ведь речь о наследнице GeForce RTX 3080, которая внезапно стала дороже на 500 долларов. Стоимость GeForce RTX 4070 Ti бьёт все рекорды, а NVIDIA не просто выжимает рынок, но и делает это нестандартным способом. Обратите внимание, что обычно в продажу поступают сразу несколько графических чипов, при этом середняки можно встретить на прилавках через пару месяцев после релиза флагманов. На этот раз всё иначе, ведь речь о GeForce RTX 4060 не идёт, а вместо GeForce RTX 4070 у нас есть более дорогая GeForce RTX 4070 Ti. Неясно, о чём там думает Дженсен Хуанг, но инсайдеры уверяют, что графические чипы средневысокого ценового сегмента появятся в продаже во второй половине 2023 года. Якобы, производство GeForce RTX 4070 стартует в конце февраля, ну а GeForce RTX 4060 Ti начнут выпускать в марте. И не спрашивайте, куда пропала GeForce RTX 4060. Очевидно, что сегодня NVIDIA не готова выпускать видеокарты за 350 долларов, а значит ничего подобного мы не увидим ещё очень долго. 

Ну а пока мы спорим о сроках, инсайдеры уже получили примерные характеристики новинок и готовы поделиться с нами некоторой информацией. Повторимся, что нет даже приблизительных сроков появления одной из указанных ниже видеокарт, поэтому данные носят исключительно теоретический характер и могут быть порождены фантазиями любителей слухов и сенсаций. Итак, GeForce RTX 4050 окажется на 5-7% быстрее GeForce RTX 3060, а значит только увеличит разрыв между флагманами и графическими чипами нижнего ценового сегмента. Кстати, если раньше недорогими считались видеокарты за 150 долларов, то в последние годы планка ощутимо поднялась и стартует с 250 долларов. Что до GeForce RTX 4060, то нам обещают рост быстродействия на уровне 24%, что позволит новинке сравняться по скорости с GeForce RTX 3070. Что до последней, то она всего на 5% опередит GeForce RTX 3070 Ti. 

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3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
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Инсайдеры поясняют, что столь незначительный прирост быстродействия связан с маркетинговой составляющей. Дженсен Хуанг намерен как можно дольше удерживать находящиеся в продаже графические чипы средневысокого ценового сегмента в актуальном положении. В случае, если на рынке появится GeForce RTX 4060, которая будет на 60% быстрее GeForce RTX 3060, то вдруг окажется, что новинка примерно равна более дорогой GeForce RTX 3080. В былые времена подобное считалось нормой, но не сегодня, а значит середняки будут совсем не такими быстрыми, как нам бы хотелось. Ну а поскольку архитектура Ada Lovelace всё же обладает высоким потенциалом, то вместо быстродействия решено порадовать геймеров энергоэффективностью. Предполагается, что GeForce RTX 4060 Ti будет потреблять всего 200 Вт, а значит именно низкой уровень TDP вскоре может появиться на рекламных плакатах NVIDIA. Инсайдеры пока спорят о том, какую шину получат графические чипы нового поколения. Предполагается, что GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070 будут основаны на 192-битной шине, что даст им по 12 Гб видеопамяти, но не исключена и 128-битная шина, а значит обе видеокарты смогут рассчитывать на скромные 8 Гб памяти. 

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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4060 ti #geforce rtx 4050
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