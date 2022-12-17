Азиатские партнёры требуют огромные дисконты на российскую нефть

Основную часть бюджета РФ всё ещё составляют нефтегазовые доходы. Но если раньше проблема была только в цене, когда под действием различных факторов стоимость энергоресурсов падала и роста, то сегодня всё иначе. Так, большая часть газопроводов из РФ в Европу остановлена, а Северный поток и вовсе уничтожен. Это значит, что Россия уже не может поставлять столько газа, как это было годом ранее, а до реализации плана превратить Турцию в газовый хаб, ещё очень далеко. Сегодня ощутимую прибыль приносит СПГ, но подобный расклад событий не нравится американцам, поэтому уже вскоре поток сжиженного газа из РФ будет сильно урезан или полностью остановлен. Не лучше дела обстоят с нефтью, весь совсем недавно начал действовать так называемый потолок цен. Цифра оказалась намного выше самых пессимистичных ожиданий, но ситуация развивается стремительно, а российский бюджет продолжает терять деньги.

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Согласно официальным данным, несмотря на тот факт, что в ноябре экспорт нефти увеличился, доходы сократились на 700 миллионов долларов. При этом главная причина кроется в том, что Россия становится зависимой от одного рынка, тогда как ранее могла продавать сырьё различным потребителям. Похоже, поставки в Европу возможны только по нефтепроводу Дружба, который не попал пока под санкции. Все остальные поставки будут заморожены, а значит европейский рынок потерян на годы или даже десятилетия. Казалось бы, всё идёт неплохо, ведь Индия ощутимо нарастила закупку российских нефтепродуктов, что позволило занять 25% рынка этой страны. Вот только азиатские партнёры требуют дисконт, который достигает каких-то неразумных цифр. Сообщается, что в октябре российская нефть продавалась на 5-8 долларов дешевле, чем чёрное золото марки Brent, а уже в ноябре покупатели просили скидку до 12-15 долларов за 1 баррель. Некоторые поставки и вовсе идут чуть ли не даром, ведь западные порты вынуждены предоставлять дисконт до 35 долларов за 1 баррель.

Потолок цен на российскую нефть установлен на отметке в 60 долларов за баррель, вот только уже в ноябре средняя стоимость российского сырья не превышала 50 долларов. Поскольку с начала декабря прошло уже достаточно времени, то можно изучить доступные цифры, а они не впечатляют, ведь сегодня средняя стоимость нефти из РФ равняется 40 долларам. На этом фоне особенно любопытно, что нефть марки Brent отгружают по 80 долларов и дороже. Специалисты констатируют, что всё это негативно сказывается на бюджетных доходах, которые в октябре снизились на 25%. По итогам ноября цифры ещё хуже, ведь по сравнению с аналогичным периодом 2021 года налицо падение выручки на 50%.

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А ведь уже в феврале 2023 года вступят в силу ограничения, которые призваны осложнить поставки российской нефти морскими путями. Ходят слухи, что частные компании из РФ купили около сотни танкеров, что позволит обойти американские запреты, но опасения есть, и их точно нельзя назвать беспочвенными. За 2021 год на экспорте нефти удалось заработать 70 миллиардов долларов, ну а в 2022 доходы будут точно меньше. Предполагается, что в 2023 году бюджет РФ пополнится суммой в 8 триллионов долларов от продажи нефти газа. По мнению зарубежных экспертов, цифра кажется недостижимой. Как мы уже писали выше, газовые потоки перекрыты или уничтожены, а на повестке дня стоит принятие потолка цен. Нет никаких сомнений, что это окажет негативное влияние на конечную стоимость голубого топлива для азиатских покупателей. Можно сказать, что план заблокировать поставки нефти и газа из России провалился. Американцам не удалось внедрить основные инициативы, но заставить европейцев отказаться от российских энергоносителей всё же вышло. В результате конечная цена от реализации нефти и газа снизилась, а доходы продолжают падать. Азиатские партнёры прекрасно понимают, что выбора у РФ нет, а значит продолжат требовать скидок. Сложно сказать, есть ли из этой ситуации выход, ну а пока всё выглядит весьма туманно.