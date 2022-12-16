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Вчера вышло обновление для легендарной The Witcher 3. Казалось бы, что может быть лучше, ведь геймеры ждали этого момента почти два года, вот только не обошлось без досадных разочарований. Прежде всего неприятный сюрприз ждёт любителей компьютерных игр из России, поскольку CD Projekt RED в ряде случаев блокирует возможность скачки обновления. Выход только один: перейти на другой регион или воспользоваться VPN. В этом случае время закачки растянется на долгие часы, но это только полбеды.

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Как выяснилось, обновление имеет целую гору проблем. Ведьмак постоянно вылетает и плохо себя чувствует даже на самых прокачанных видеокартах. Скорее всего, вскоре поляки выпустят соответствующий патч, ну а сегодня самое время изучить системные требования к игре, а после подобрать соответствующую видеокарту. Системные требования известны, вот только они никогда не соответствуют реальности, а в результате приходится думать головой.

Если вы хотите купить видеокарту, а после не думать о проблемах с играми как минимум 4 года, то берите GeForce RTX 4080. Помните, что такая видеокарта интересна только владельцам мониторов с разрешением 4К. Все остальные могут ощутимо сэкономить. Если судить по тестам, которые уже есть в сети, то GeForce RTX 4080 способна вытягивать The Witcher 3 с трассировкой лучей на самых высоких графических настройках. В наличии 16 Гб видеопамяти, ну а цена чуть выше 100 000 рублей. Мы прекрасно понимаем, что это доступно единицам, но если у вас есть такие деньги, смело берите GeForce RTX 4080 сегодня, ведь видеокарты дорожают.

GeForce RTX 3080 способна тянуть The Witcher 3 на максимальных настройках даже в 4К, но дело в том, что одним ведьмаком сыт не будешь. Уже совсем скоро начнут выходить и более требовательные проекты, а 10 Гб памяти на борту явно недостаточно. Ну и учтите, что нам предлагают платить 73 тысячи рублей за то, что ещё месяц назад стоило всего 63 тысячи. Переплата огромна, ну а единственная возможность получить максимум за такие деньги заключается в альтернативной Radeon RX 6800 XT. Стоит такая видеокарта намного ниже, при этом ещё и оказывается быстрее GeForce RTX 3080. Видеокарта AMD идёт с 16 Гб памяти на борту, ну а мы не видим ни одного преимущества в покупке NVIDIA.

За 34 тысячи вы можете купить Radeon RX 6700. Изначально этот графический чип был выпущен для майнеров, но после на его основе начали делать видеокарты для геймеров. Здесь 160-битная шина и 10 Гб видеопамяти. С такой видеокартой вы смело можете запускать The Witcher 3 в разрешении 2К, получая максимальные настройки качества. А вот GeForce RTX 3060 Ti уже стоит 40 тысяч рублей. Скорее всего, когда вы прочтёте этот материал, то цены будут ещё выше. Проблема заключается в курсе рубля, который пошёл вниз. Увы, но пока вся полупроводниковая продукция закупается за доллары, а значит ритейлеры вынуждены вести пересчёт. По быстродействию обе видеокарты аналогичны, ну а вы смотрите, что кажется вам более предпочтительным.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Для тех, кого устроят максимальные настройки в разрешении 1080р, мы рекомендуем купить GeForce RTX 3050. Видеокарта пользуется огромным спросом среди геймеров, поскольку у NVIDIA в данном ценовом диапазоне других графических чипов нет. Здесь вы найдёте 8 Гб видеопамяти и 128-битную шину. Требования к железу минимальные, а значит GeForce RTX 3050 будет себя неплохо чувствовать на не самом новом компьютере. Ну а фанаты красного лагеря могут присмотреться к Radeon RX 6600. Это ещё одна недорогая видеокарта, которая отличается высокой энергоэффективностью и высокими показателями быстродействия. Если сравнивать эту видеокарту с GeForce RTX 3050, то можно прийти к выводу, что графический чип NVIDIA окажется в числе отстающих. Вы уже могли много раз слышать о том, что красные дешевле и быстрее, вот только большинство геймеров глухо к подобной информации, предпочитая переплачивать за продукцию Дженсена Хуанга.