Спустя какое-то время начинаются падания фрамрейта и постоянные вылеты

Вчера после долгих мучений стало доступно большое обновление для культовой The Witcher 3. Если у вас есть вопросы, то с деталями вы можете ознакомиться по ссылке, ну а мы лишь отметим, что игра получила трассировку лучей и улучшенные текстуры. Графика действительно близка к тому уровню, который считается нормальным для ААА-проектов 2022 года. Подводят мелкие шероховатости, но фанаты Ведьмака ничего не заметят. А вот конфуз с доступом для российских геймеров удручает. Как выяснилось, обновление оказалось недоступно для российского региона, поскольку страна находится в санкционном списке. Особенно странно на этом фоне выглядит проделанная работа польской студии по озвучке нового квеста, а также исправление ошибок стандартной версии с рассинхронизацией голоса и мимики говорящих персонажей. Могло показаться, что все эти проблемы решаются простым скачиванием игры с торрентов или использованием VPN, вот только это не так.

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Сразу же после запуска посыпались негативные отзывы. Мы специально не писали об этом после выхода обновления, поскольку ожидали появления патча в первые часы. Поговаривали, что заплатка существует, а CD Projekt RED знает о проблемах. Похоже, налицо очередной кривой проект, который поляки умудрились испортить. Информации о нестабильной работе The Witcher 3 на консолях у нас нет, а вот пользователи компьютеров бьют тревогу. Next-Gen-версия оказалась неиграбельна, ведь налицо постоянные вылеты, что превращает игровой процесс в постоянные страдания. У автора данного материала не было времени скачать обновление и опробовать игру. В планах сделать это на ближайших выходных, хотя после услышанного желания экспериментировать всё меньше. Авторы материала на Wccftech использовали для тестирования следующую систему: процессор Core i7-12700K и видеокарту GeForce RTX 4090. Согласитесь, что связка очень солидная, а для игры 2015 года всё это даже излишне, вот только польские разработчики умудрились наделать новых ошибок.

Прежде всего сообщается, что какое-то время игра неплохо себя показывала в разрешении 4К, выдавая около 120 кадров в секунду с использованием DLSS 3.0. Вот только уже через пару минут начались непонятные лаги, зависания и падения фрамрейта. Подтянулись вылеты, а в итоге 30-минутный ролик, который нужно было подготовить для отчёта, записывался их трёх отдельных сессий после перезапуска игры. Авторы теста напоминают, что обновление было официально отложено на год с целью доработки, а геймеры явно ждали не такого итога. Сегодня Steam переполнен негативными отзывами о проблемах The Witcher 3. Широко разрекламированный Next-Gen заикается на довольно мощных машинах, при этом разработчики не только игнорируют вопросы геймеров, но и удаляют сообщения. После провального запуска Cyberpunk 2077, мы уже ничему не удивляемся, но пока рекомендуем нашим читателям повременить с забегом в виртуальный мир обновлённой версии Ведьмака. Геральт ещё немного подождёт. Согласитесь, что мы с вами рассчитывали на спокойную прогулку, тогда как получили нервные перепады фрамрейта, вылеты и испорченное настроение.

Кстати, выше вы можете ознакомиться с системными требования обновлённой версии The Witcher 3. Как видите, для разрешения 1080р без лучиков подойдёт старенькая видеокарта, а вот в 2К с активацией всех технологий так просто не попасть. Только представьте себе, что за текстуры поверх старого движка в не самом высоком разрешении требуется GeForce RTX 3070. Похоже, ребята из CD Projekt RED сошли с ума, ведь многие новые игры просят меньше. Ну а для 4К со всеми включёнными фишками и вовсе требуется GeForce RTX 3080 и выше. Похоже, поиграть в Ведьмака на самом высоком разрешении удастся единицам. Получается, что почти 2 года поляки работали над интеграцией технологий, которые увидят считанные проценты геймеров. Очень странное решение. Ну и учитывайте, что уже давно есть продвинутые графические модификации, которые улучшают текстуры игрового мира, но почти не нагружают систему. Трассировка лучей в виде шейдеров не так впечатляет, но зато вы получите стабильный фрамрейт без вылетов. Вот такие странные выводы.

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