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Ещё до начала СВО в администрации президента США шли широкие дебаты о необходимости передаче украинскому правительству современных наступательных вооружений. На тот момент политики не пришли к единому мнению, но спецоперация привела к изменению позиции тех, кто призывал к мирному решению конфликта. В итоге уже весной начались поставки высокоточных комплексов, а к лету, когда российская армия начала покидать занятые ранее регионы, поток оружия ощутимо вырос. Осенью в Украину пошли эшелоны танков из Восточной Европы, а также десятки других боевых машин. По больше части речь идёт о сильно устаревшей технике, но даже этого было достаточно, чтобы ситуация на фронте стала меняться. Сегодня у украинских бойцов нет недостатка в оружии, хотя первые месяцы всё было так плохо, что приходилось воевать стрелковым оружием второй первой мировой войны.

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Эксперты в недоумении разводят руками, пытаясь понять, почему составы с техникой ил Польши и других стран не становятся целями для российских ракет. Ответов на эти вопросы мы не получим, но чем дольше продолжается конфликт, чем сильнее становится украинская армия. В стране идёт перманентная мобилизация, когда на места раненых или погибших становятся всё новые бойцы, а Европа и США не только не планируют останавливаться, но и говорят о необходимости наращивания помощи. Например, 12 декабря было принято решение выделить из Фонда мира ЕС 2 миллиарда евро на закупку оружия для Украины. Не сидят без дела отдельные страны Европы, многие из которых уже давно решили для себя вопрос целесообразности военной помощи украинской армии. Поставляются отдельные комплексы, которые способны лишь частично закрыть небо над отдельным регионом, но пока о современных типах вооружений нет и речи. Судя по всему, вскоре всё изменится кардинальным образом.

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По дынным Associated Press, сегодня в Белом доме идут консультации с целью передачи украинской стороне ЗРК Patriot. Якобы, будет поставлена полная батарея, способная решить вопрос противовоздушной обороны на отдельно взятом участке фронта. Журналисты утверждают, что окончательное решение будет принято 15 декабря, а вот о сроках поставки пока ничего не известно. Скорее всего, подобные данные будут обнародованы в официальном сообщении, ну а пока администрация Байдена решает юридические вопросы подобного шага. Процедура потребует участия самых высокопоставленных чиновников США, а прежде чем Украина получит современный ЗРК, необходимо обучить местных вояк обращаться с американским комплексом. Для этого украинцы отправятся на базу в Германии, где немецкие инструкторы уже ждут их прилёта.

Patriot представляет собой современный зенитно-ракетный комплекс, стоящий на вооружении США и других стран НАТО. Он обладает высокой эффективностью и полностью автономен. Это значит, что удары по энергетической инфраструктуре для подобного ЗРК не будут проблемой, а в его составе значится целый ряд вспомогательной техники. Заказчики получают пункт управления AN/MSQ-104; многофункциональную РЛС AN/MPQ-65; от одной до восьми пусковых установок; зенитные управляемые ракеты; источники генерации энергии; средства связи и многое другое. В обязательном порядке поступают средства транспортировки, а также заряжающее устройство. При этом дальность обнаружения крупных объектов типа бомбардировщиков достигает 180 километров, тогда как заметить небольшую цель ЗРК может с расстояния 70 километров. Доступно сопровождение сразу 125 целей с максимальной скоростью до 2200 м/с. Несложно подсчитать, что Patriot способен поражать ракеты, скорость полёта которых достигает 7900 км/ч. Время развёртывание не впечатляет и достигает 25 минут, а значит комплекс может стать лёгкой целью для ответного контрбатарейного огня. В то же время назвать Patriot беззащитным не поворачивается язык. Ну а главным минусом является дороговизна одного выстрела, ведь одна не самая дорогая ракета стоит 3 миллиона долларов. Ну а американцы учтут каждый цент, который был отправлен в Украину.

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Как мы уже писали выше, ЗРК Patriot может полностью закрыть доступ к одной из областей Украины. Скорее всего, комплекс разместят в Киевской области, а значит бить по военным объектам Россия уже не сможет. Источник.