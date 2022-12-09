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Как А. Меркель обманула В. Путина – почему Минские соглашения были изначально обречены на провал

Читаем откровения фрау Ангелы. Бывший канцлер ФРГ рассказала о том, для чего были нужны Минские соглашения, и почему они были обречены на провал
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После начала СВО многие аналитики начали задаваться вопросом: почему Россия в 2014 году не пошла на силовые методы давления. Нет никаких сомнений, что в тот момент можно было бы захватить Киев почти без боя, а в результате не было бы всего того кошмара, через который прошли жители Донбасса и Крыма, не говоря уже о том, что происходит сегодня. Десятки и даже сотни тысяч смертей, и только одно политическое решение встало на пути подобного плана. Кто-то ставит это в вину В. Путину, тогда как сам президент откровенного говорит о том, что в 2014 году страна не была готова к мощным санкциям. Нет никаких сомнений, что аннексия всей Украины вызвала бы жёсткий отпор Запада, что могло привести к полному краху российской экономики. Возможно, всё было именно так, а решения В. Путина были продиктованы именно экономическими трудностями, хотя после новых откровений А. Меркель происходившие в 2014 году события видятся под другим углом. 

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Без лишних слов отсылаем вас в интернет, где есть полное интервью, ну а мы изучим отдельные его части. Итак, канцлер ФРГ была довольно откровенна. Пожалуй, ещё никогда она не была так честна с прессой и собой. По её словам, Минские соглашения изначально создавались как ловушка для Москвы. Никто не собирался ничего выполнять, а главная задача состояла в оттягивании времени. В 2014 году Украина была слаба, а значит могла быть быстро аннексирована Россией. Ясно, что такое положение дел было невыгодно НАТО, а значит предпринимались все усилия для удержания статуса-кво. По словам А. Меркель, Минские соглашения сыграли свою роль. Киев получил необходимое время, усилив армию и увеличив обороноспособность, а Москва остановилась на достигнутых позициях. В пример Ангела приводит бои в районе Дебальцево, доказавшие, что украинская армия деморализована, а противостояние с Россией быстро окончится поражением. 

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Если у вас есть глаза и здравый смысл, то вы уже поняли, что А. Меркель обманула В. Путина. Можно сколько угодно рассказывать о том, что политика – это сложная штука, где хороши любые методы, но в данном случае мы говорим о руководителях, которые долгое время считали друг друга не только партнёрами, но и близкими друзьями. Вот только выходит, что дружба была односторонней, а все эти года фрау Ангела делала вид, что сильно озабочена происходящими на территории Украины событиями. Её беспокоили обстрелы Донецка, столкновения на линии соприкосновения и попытки украинской стороны накалить обстановку. Когда ситуация выходила из-под контроля, А. Меркель встречалась с В. Путиным, где обещала президенту РФ всё решить. Происходили новые переговоры, подписывались очередные бумаги, ценность которых всегда равнялась нулю как в глазах Киева, так и по мнению Берлина и всего блока НАТО.

В связи с этим напрашивается вопрос: сколько можно? Сколько ещё раз Запад будет обманывать Россию ложными посулами, предлагая короткий мир, а после получения передышки собирая силы в кулак для последующего удара в спину? А. Меркель констатирует, что в 2014 году было бы невозможно так быстро сплотить все европейские страны, а значит Украина осталась бы совсем одна. Никаких поставок оружия, а новое руководство в Киеве и вовсе пришлось бы срочно эвакуировать. Точных данных о том, что посулила Меркель В. Путину, нет, но сама она сделала ещё одно заявление, наталкивающее на любопытные выводы. Так, фрау Ангела заметила, что Северный поток-2 всё же начал строиться. Судя по всему, уже тогда она знала, что трубопровод никогда не запустится, но подписать договор было нужно, иначе бы Москва не согласилась на Минские соглашения, а последствия для Украины были нежелательны. 

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В своё оправдание А. Меркель отметила, что федеральное правительство и вовсе не при чём, ведь одобрение получено от частных компаний. Ну а в тот момент дефицит газа только формировался. Наращивать мощности из Норвегии и Дании было невозможно, доставка газа из других стран оказалась сложной и слишком дорогой, поэтому оптимальным выходом для всех стало заключение контакта на строительство Северного потока-2. Больше газа после этого не стало, но Россия продолжила выполнять свои обязательства по текущим контрактам, чего оказалось достаточно для всей Европы. В конце беседы фрау Ангела добавила, что в итоге все войны оканчиваются, а значит наступит время сесть за стол переговоров. Очевидно, что сегодня позиции Украины намного сильнее, чем были в 2014 году, а значит Германия сыграла свою роль, впрочем, как и Северный поток-2, ставший той костью, которая успокоила Москву на какое-то время. 

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